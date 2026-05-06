محمد سعيد

مُتهم بالابتزاز الصريح .. شكوى رسمية تلاحق جياني إنفانتينو أمام المفوضية الأوروبية

رئيس الفيفا يدافع عن نفسه بـ"عوامل السوق"

تعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لموجة عارمة من الهجوم من قِبل منظمة مشجعي كرة القدم في أوروبا، والتي لم تكتفِ بالبيانات الإعلامية بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بتقديم شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية.

ووصفت المنظمة السياسة السعرية لبطولة كأس العالم 2026 بأنها "ابتزازية"، معتبرة أن المبالغة في التسعير تحرم شريحة واسعة من عشاق اللعبة من حقهم في التواجد بالمدرجات.

    ما القصة؟

    أثار تداول عروض لإعادة بيع تذاكر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في مدينة نيويورك، صدمة عالمية بعد أن تجاوز سعر التذكرة الواحدة حاجز مليوني دولار في الأسواق غير الرسمية.

    هذا الرقم الذي وُصف بـ "المرعب" مقارنة بالأسعار المعلنة سابقًا، وضع "فيفا" في موقف دفاعي لتطمين الجماهير حول حقيقة هذه الأرقام وجدوى الرقابة على سوق التذاكر السوداء.

  • دفاع إنفانتينو وقوانين الولايات المتحدة

    من جانبه، لم يقف جياني إنفانتينو صامتًا أمام هذه الاتهامات، حيث أوضح أن الفيفا يعمل ضمن إطار القوانين المحلية للدول المستضيفة، وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية التي تسمح قوانينها بإعادة بيع التذاكر بأسعار أعلى من قيمتها الأصلية.

    وشدد إنفانتينو على أن الأرقام المتداولة في بعض المنصات لا تعكس السعر الرسمي الذي حدده الاتحاد الدولي، بل هي نتاج "سوق إعادة البيع" التي تخضع للعرض والطلب.

    وأضاف رئيس الفيفا مبررًا القفزة السعرية في التذاكر الرسمية للنهائي، حيث قد يصل سعرها إلى نحو 11 ألف دولار كحد أقصى، مقارنة بسعر تذكرة نهائي كأس العالم 2022 في قطر التي لم يتجاوز سعرها الـ1,600 دولار.

    ويرى إنفانتينو أن هذه الزيادة "مبررة" في ظل تطور صناعة الترفيه عالميًا، موضحًا: "بيع التذاكر بأسعار منخفضة سيؤدي ببساطة إلى إعادة بيعها بأسعار أعلى، السوق هي التي تحدد القيمة الحقيقية".

    تحطيم الأرقام القياسية في الطلبات

    كشف إنفانتينو عن جانب آخر يفسر هذا الضغط الكبير، وهو الحجم الهائل للإقبال الجماهيري، حيث تلقى الفيفا أكثر من 500 مليون طلب على التذاكر، وهو رقم قياسي غير مسبوق يفوق بكثير جميع النسخ السابقة من المونديال.

    هذا الرقم يعكس شغف الجماهير بالنسخة الأولى التي ستقام بمشاركة 48 منتخبًا وتستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

    وأضاف في تصريحات سابقة: "77 مباراة من أصل 104 مباراة تلقت أكثر من مليون طلب للحصول على تذاكر، والباقي يقارب هذا العدد. نحن نحتفظ ببعض التذاكر لوقت لاحق من البطولة وللأيام الأخيرة. ستكون جميع الملاعب مكتظة؛ ستكون حفلة كاملة.

    وتابع: "عندما كان الناس يقولون إن كرة القدم لا تحظى بتقدير كبير في الولايات المتحدة، فقد تغير ذلك. سيكون نجاحًا كبيرًا. ستكون أول كأس عالم تضم 48 فريقًا و104 مباراة و16 مدينة وثلاثة بلدان... نحن أمام حدث ضخم. إنه أكثر من مجرد بطولة، أكثر من مجرد منافسة رياضية؛ إنه حدث اجتماعي سيتوقف العالم لمشاهدته"

    ورغم هذه الارتفاعات، حاول المسؤول السويسري تهدئة المخاوف بالإشارة إلى الجانب المتاح للجميع، مؤكدًا أن نحو 25% من تذاكر دور المجموعات قد طُرحت بأسعار تقل عن 300 دولار.

    وأشار إلى أن هذه الأسعار تظل "تنافسية جدًا" إذا ما قورنت بأسعار فعاليات رياضية كبرى أخرى تقام بانتظام في الولايات المتحدة، مثل "السوبر بول" أو مباريات الأدوار النهائية في الدوريات الأمريكية للمحترفين.

  • رؤية إنفانتينو لكسر الهيمنة وتطوير اللعبة

    بعيدًا عن أزمة التذاكر، استغل إنفانتينو تواجده في منتدى معهد ميلكن العالمي للاقتصاد ليدافع عن فلسفة زيادة عدد المنتخبات، مؤكداً أن هدفه الأساسي هو الحد من الهيمنة التاريخية للكرة الأوروبية وفتح المجال أمام مزيد من الدول للمنافسة الحقيقية على اللقب العالمي. وقال بصريح العبارة: "أريد أن يصبح 50 بلدًا قادرًا على التتويج بكأس العالم، بدلًا من احتكار عدد محدود من المنتخبات الكبرى".

    كما وجه إنفانتينو رسالة مباشرة إلى المستثمرين في الولايات المتحدة، مستغربًا من احتلال البلاد للمركز العشرين عالمياً في شعبية كرة القدم رغم ريادتها في كل المجالات.

    وتوقع أن تحقق البطولة القادمة أرقام مشاهدة فلكية، واصفاً إياها بأنها ستكون بمثابة "104 نسخ من السوبر بول خلال 39 يوماً"، في محاولة لجذب رؤوس الأموال الأمريكية وبناء ثقة أكبر في اللعبة محلياً لضمان استدامة نموها بعد صافرة نهاية مونديال 2026.