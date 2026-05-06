مُتهم بالابتزاز الصريح .. شكوى رسمية تلاحق جياني إنفانتينو أمام المفوضية الأوروبية

كشف إنفانتينو عن جانب آخر يفسر هذا الضغط الكبير، وهو الحجم الهائل للإقبال الجماهيري، حيث تلقى الفيفا أكثر من 500 مليون طلب على التذاكر، وهو رقم قياسي غير مسبوق يفوق بكثير جميع النسخ السابقة من المونديال.

هذا الرقم يعكس شغف الجماهير بالنسخة الأولى التي ستقام بمشاركة 48 منتخبًا وتستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

وأضاف في تصريحات سابقة: "77 مباراة من أصل 104 مباراة تلقت أكثر من مليون طلب للحصول على تذاكر، والباقي يقارب هذا العدد. نحن نحتفظ ببعض التذاكر لوقت لاحق من البطولة وللأيام الأخيرة. ستكون جميع الملاعب مكتظة؛ ستكون حفلة كاملة.

وتابع: "عندما كان الناس يقولون إن كرة القدم لا تحظى بتقدير كبير في الولايات المتحدة، فقد تغير ذلك. سيكون نجاحًا كبيرًا. ستكون أول كأس عالم تضم 48 فريقًا و104 مباراة و16 مدينة وثلاثة بلدان... نحن أمام حدث ضخم. إنه أكثر من مجرد بطولة، أكثر من مجرد منافسة رياضية؛ إنه حدث اجتماعي سيتوقف العالم لمشاهدته"

ورغم هذه الارتفاعات، حاول المسؤول السويسري تهدئة المخاوف بالإشارة إلى الجانب المتاح للجميع، مؤكدًا أن نحو 25% من تذاكر دور المجموعات قد طُرحت بأسعار تقل عن 300 دولار.

وأشار إلى أن هذه الأسعار تظل "تنافسية جدًا" إذا ما قورنت بأسعار فعاليات رياضية كبرى أخرى تقام بانتظام في الولايات المتحدة، مثل "السوبر بول" أو مباريات الأدوار النهائية في الدوريات الأمريكية للمحترفين.