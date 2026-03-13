"خسائر جديدة للعميد بعد رفض شكوى إيفان توني"!.. اتهامات قوية ضد إدارة الاتحاد

تواجه إدارة نادي الاتحاد القانونية، هجومًا عنيفًا للغاية؛ وذلك بعد خسارة قضية الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم.
الاتحاد قدّم شكوى رسمية ضد توني؛ بعد الخسارة (1-3) ضد الأهلي، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي.
المهاجم الإنجليزي إيفان توني، سجل هدفًا في فوز الأهلي (3-1) ضد الاتحاد؛ ثم قام بالاحتفال بطريقة غريبة، أمام جماهير العميد.
توني قام بـ"الرقص" حول راية الركنية؛ مع بعض الحركات الغريبة، التي وُصِفت بأنها مُشينة.
هُنا.. قامت إدارة الاتحاد بتقديم شكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ إلا أنه تم رفضها بشكلٍ رسمي، مساء أمس الخميس.
ولا يزال بإمكان الاتحاد الاستئناف على القرار؛ وفقًا لما أعلنت عنه لجنة الانضباط.
وفي هذا السياق.. شن الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي هجومًا عنيفًا على مسؤولي نادي الاتحاد وإدارته القانونية؛ وذلك بعد خسارة القضية ضد الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم.
الرشيدي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "مع كامل الاحرام لنادي الاتحاد وتاريخه العريق؛ إلا أن الإدارة القانونية لم تدرس القضية وفق اللوائح والقوانين، بالشكل الصحيح".
وزعم الإعلامي الرياضي أن شكوى الاتحاد ضد توني؛ كان الهدف منها تهدئة صدمة الخسارة في الديربي، ضد النادي الأهلي.
وأنهى الرشيدي تغريدته؛ بالقول: "النتيجة كانت خسارتين؛ داخل الملعب، وأخرى مالية بعد رفض الشكوى".
فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 25 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و7 هزائم.
وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.
لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.
وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 19 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 25 لقاءً.
وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".