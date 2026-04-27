عقوبات بالجملة: قرار رسمي في شكوى الأهلي ضد حكم الفيحاء.. وحسم جدل إيقاف إيفان توني وجالينو أمام النصر

مباراة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الفيحاء، التي أُقيمت يوم 8 أبريل 2026، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، شهدت الكثير من الأحداث الجدلية؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: أخطاء تحكيمية؛ بحرمان الأهلي من 3 ركلات جزاء - حسب المختصين -.

* ثانيًا: الحديث المزعوم من الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان؛ والذي تم توجيهه إلى نجوم الأهلي.

وقام عدد من نجوم الأهلي، في مقدمتهم المهاجم الإنجليزي إيفان توني، بتوجيه اتهامات إلى السلطان؛ بأنه طالبهم بـ"التركيز على الآسيوية بدلًا من الدوري"، وهو ما أيّده المدير الفني الألماني للفريق الأول ماتياس يايسله.

كذلك قام يايسله بالهجوم على الطاقم التحكيمي بقيادة محمد السماعيل؛ مع تشكيك كل من توني والجناح ويندرسون جالينو، بتعمد عرقلة الأهلي لتوجيه لقب الدوري إلى نادٍ بعينه.