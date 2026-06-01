"شكرًا لك يا قدوتي".. رودريجو يتلقى هدية بتوقيع كريستيانو رونالدو!

لم يخفِ رودريجو أبدًا إعجابه برونالدو، حيث غالبًا ما يقلد احتفاله الشهير، ويشير إلى قائد فريق النصر باعتباره مصدر إلهامه الأول في كرة القدم. وفي خضم عملية تعافي شاقة، تأثر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بلفتة صادقة من الرجل الذي يعتبره الأعظم على مر العصور.

ونشر المهاجم البرازيلي على حسابه الرسمي على "إكس" صورة لقميص النصر الموقّع الذي أرسله رونالدو إليه مباشرة. وكتب الأسطورة البرتغالي ملاحظة شخصية على القميص جاء فيها: "إلى رودريجو، مع حبي". وأعرب رودريجو عن سعادته الغامرة بهذه المفاجأة، وعلق على المنشور بالرسالة التالية: "شكراً يا قدوي! كريستيانو".







