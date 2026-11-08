"شكرًا أيها الزنجي!" .. سيناريو مجنون يقود بوكا جونيورز لبطولة الدوري الأرجنتيني على حساب دي ماريا

كان التعادل السلبي يخيم على "البونبونيرا" وبدا أن بوكا في طريقه لخسارة اللقب في ظل تفوق روساريو وحسمه لمباراته على بعد 300 كم تقريبًا، ولكن الهداف الإكوادوري استغل خروج خاطيء من حارس مرمى الضيوف ووضع الكرة في الشباك، لينفجر الملعب.

صاحب السبعة وثلاثين عامًا الذي كان تعاقد بوكا معه محط استغراب من البعض بسبب تقدمه في العمر سجل هدفه التاسع بكل المسابقات والأهم، ليحسم الفريق اللقب.

جمهور بوكا جونيورز احتفل بجنون بالهداف الإكوادوري، واهتز الملعب بهتافات "زنجي زنجي وشكرًا أيها الزنجي" في إشارة إلى فالنسيا، مع العلم أن اللفظ في أمريكا الجنوبية لا يعد سبة كما هو حول العالم، ولكن يعتبر استخدامه كصفة أمرًا طبيعيًا بحسب أعراف البلاد اللاتينية.

وتوجه فالنسيا بالشكر إلى رئيس بوكا خوان رومان ريكيليمي، أسطورة الأرجنتين، لأنه آمن في إمكانياته وضمه لصفوف بوكا، النادي الذي وصفه "بالأهم في كرة القدم اللاتينية".