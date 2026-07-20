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The Human Side of the 2026 FIFA World Cup GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

من براءة شقيق لامين يامال إلى دموع نجل ياسين بونو واستغاثة عائلة نجم المغرب .. الجانب الإنساني في كأس العالم 2026

فقرات ومقالات
كأس العالم
لامين يامال
ياسين بونو
إسماعيل صيباري
دياس فوزينيا
نيكو ويليامز
ستال سولباكين
سيباستيان بيكاسيسي
إسبانيا
المغرب
الرأس الأخضر
النرويج
الإكوادور

كاين ابن الثلاث سنوات الذي خطف الأنظار من ترامب وفتح الجانب الإنساني والعائلي بالمونديال..

ربما لا يجيد الكلام بعد، ولا يعلم مدى قيمة الحدث الموجود به، فقط حضر أينما كان شقيقه الأكبر، لكنه كان قادرًا على خطف الأنظار ببراءته وتفاعله مع الأحداث من حوله.. وفي وقت ظن به رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أن نزوله لأرض الملعب في أكبر حدث كروي سيجعل الأنظار تتركز عليه، كانت الكاميرات تراقب ابن الثلاث سنوات أكثر منه!

إنه كاين؛ الشقيق الأصغر للنجم الإسباني لامين يامال، الذي أصبحت مقاطعه في كأس العالم 2026 هي الأكثر تداولًا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، سواء تلك التي يخرج بها لسانه لأخيه أو لاحتفاله بحصده اللقب العالمي معه من داخل الملعب.

وبينما غاب والده منير نصراوي عن الحدث العالمي، في ظل معاناته من مرض الصرع ما يجعله غير قادر على مجاراة التوتر الكبير الذي يسيطر على مباريات المونديال، كان كاين هو الداعم الأول للامين في المدرجات.



هذا الطفل فتح الجانب الإنساني والعاطفي لمونديال أمريكا الجنوبية، في وقت تنحت به هذه المشاهد جانبًا بعض الشيء – مقارنة بكأس العالم قطر 2022 – في ظل الحديث عن نظريات المؤامرة والتشكيك في التحكيم وبعض أحداث العنف وغيرها.

فدعونا في السطور التالية نستعرض سويًا أبرز مشاهد عائلات اللاعبين في المدرجات، فإن كان هناك نجومًا داخل المستطيل الأخضر، يوجد كذلك نجومًا على مقاعد المتفرجين وإن لم يكونوا لاعبين..


  • دموع نجل ياسين بونو

    لنبدأ بطفل آخر خطف الأنظار لبعض الوقت بكأس العالم 2026، وهو إسحاق؛ نجل الحارس المغربي ياسين بونو..

    هذا الطفل الجميع يعرفه جيدًا منذ كأس العالم قطر 2022، حيث اعتدنا على رؤيته يرافق والده في الملاعب عقب كل إنجاز يتحقق بالحدث العالمي، لكن في مونديال أمريكا الجنوبية رأينا دموعه!

    بعد فوز المغرب أمام كندا (3-0)، في دور الـ16 من كأس العالم 2026، منع المنظمون إسحاق من الدخول للملعب للاحتفال مع والده، حتى بكى مستنجدًا بياسين بونو، الذي اضطر لكسر القواعد من أجل ترضيته وقد تحقق المراد واصطحبه معه إلى داخل المستطيل الأخضر.



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  • رقصات والدة فوزينيا

    هي تلك المرأة التي رأيناها ترقص في المدرجات أكثر من مرة، ليس لإحراز هدف، إنما مع كل تصدي لنجلها خلال مشواره في كأس العالم 2026 .. إنها والدة حارس مرمى كاب فيردي فوزينيا!

    تلك المرأة التي أجبرت عدسات الكاميرات على مراقبتها في المدرجات، لم تكن لتحضر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الأساس، في ظل بعض العوائق المالية، لتواضع أسرتها.

    لكن بدعم من رجل أعمال صيني، وكذلك رفع الولايات المتحدة الأمريكية للكفالة المفروضة (15 ألف دولار) عن عائلات اللاعبين، تمكنت من الحضور لمشاهدة واحد من أفضل حراس الحدث العالمي، الذي قاد فريقه للوصول لدور الـ32 وكان أن يطيح بالمنتخب الأرجنتيني من البطولة في مباراة امتدت لـ120 دقيقة، وحسمت في الأخير بنتيجة 3-2.



  • دموع والدة إسماعيل صيباري .. واستغاثة شقيقه

    واحدة من أكثر القصص المؤثرة في كأس العالم يحملها إسماعيل صيباري؛ نجم المنتخب المغربي، الذي كان يعاني من مشكلة في الحركة بشكل طبيعي في صغره، حتى كافحت والدته لعلاجه، فما كان منها إلا أن تزرف الدموع وهي تشاهده يقود بلاده للوصول لدور الـ16 ثم ربع النهائي.



    لكن كان لصورة عائلة إسماعيل صيباري في المدرجات وجه آخر..

    هنا تمثل الجانب السيئ من حضور عائلات اللاعبين في المدرجات بأي محفل كروي، ففي وقت جاءوا به لمساندة أبنائهم، اصطدموا ببعض المضايقات من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي .. وهذا ما سلط شقيق نجم المغرب إسماعيل صيباري الضوء عليه برسالته.

    أكرم صيباري أكد تعرض عائلته أو والدته على وجه التحديد لبعض المضايقات من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في مدرجات الملاعب بكأس العالم 2026، حتى خرج بمناشدة "توقفوا عن لمس أمهاتنا وتقبيلهن"، موضحًا أنه يعلم أن النية خير، لكن مثل تلك التصرفات لا تليق حتى مع فارق العمر.


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  • ميدالية والدة نيكو ويليامز

    من مشاهد رد الجميل، تجلت لقطة نجم إسبانيا نيكو ويليامز مع والدته، إذ بحث عنها وسط الجموع لإهدائها الميدالية الذهبية، بعدما عانت الكثير لتأمين له العيش في بلد بلا صراعات، حيث هربت من غانا إلى إسبانيا في طريق شاق قبل الوصول لبر الأمان.



  • "قُبلة" زوجة مدرب النرويج

    من الأبناء والأمهات إلى الزوجات، كانت اللقطة الأبرز تلك القبلات المتبادلة بين ستوله سولباكن؛ المدير الفني للنرويج، وزوجته في المدرجات بعد الفوز أمام السنغال في الجولة الأولى..

    تلك ربما كانت لحظة امتنان من سولباكن إلى زوجته، التي رفضت عرضه بالزواج من رجل آخر في فترة معاناته من مشاكل في القلب خلال مسيرته كلاعب، والتي اضطرته للاعتزال في سن الـ33.

    زوجة سولباكن رافقته في فندق إقامة منتخب النرويج خلال مشواره في كأس العالم 2026، باستثناء خاص من اتحاد الكرة، في محاولة لدعمه عن قرب وتهدئته، كونه غير قادر على التعامل بشكل كامل مع الضغوطات الكبيرة في ظل اعتماده على جهاز تنظيم ضربات القلب.



  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    أحضان مدرب الإكوادور

    أخيرًا مع لقطة الاحتفال الأبرز؛ بطلها سيباستيان بيكاسيسي؛ المدير الفني للإكوادور..

    المنتخب الإكوادوري اصطدم بألمانيا في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، وعقب إحراز هدف الفوز (2-1) في الدقيقة 77، ترك بيكاسيسي الملعب بأكمله و"تسلق" المدرجات" للاحتفال مع زوجته وبناته.

    هذا الاحتفال جاء بعدما سمعوا سبه وقذفه في المدرجات عقب أول جولتين على إثر الهزيمة أمام كوت ديفوار (0-1) والتعادل أمام كوراساو (0-0)، فكان تنفيسًا عن كبت كبير تخلص منه.