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Simone Gervasio
ترجمه

شقيقته عثرت عليه في حالة خطيرة .. أوسفالدو يخضع لجراحة عاجلة

بابلو أوسفالدو
الدوري الإيطالي
إنتر
يوفنتوس
روما

النجم الأرجنتيني الإيطالي يواجه مصاعب صحية

قلق على دانييل أوسفالدو، تعرّض المهاجم السابق لـمنتخب إيطاليا وروما ويوفنتوس وإنتر إلى وعكة صحية استدعت دخول العناية المركزة في الأرجنتين بعد عملية جراحية لعلاج انصباب جنبي في الرئة اليمنى.

وكما تكتب صحيفة كلارين، فإن اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا يوجد في حالة حرجة. ويُقال إن شقيقة أوسفالدو عثرت عليه في حالة خطيرة ونقلته إلى المستشفى حيث خضع لعملية "استئصال لأنسجة الرئة".


وبعد اعتزاله كرة القدم، اتجه المهاجم السابق إلى الموسيقى كما بدأ العمل معلّقًا تلفزيونيًا. وكما تذكّر صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فقد تحدث كثيرًا عن صراعه ضد إدمان المخدرات والكحول وكشف عن معاناته من الاكتئاب وعن كونه يتلقى علاجًا نفسيًا.

  • الجراحة التي خضع لها أوسفالدو أُجريت في المستشفى العام في يافايول، حيث أُدخل يوم الخميس 24 سبتمبر. وكما ذُكر، فقد عثرت عليه شقيقته في وقت سابق في منزله في بانفيلد.

    وبحسب ما أوردته LAM، فإن المهاجم السابق خضع لاستئصال "سنتيمترين من كل رئة".

    اعتزل أوسفالدو كرة القدم الاحترافية في يوليو 2020. وخلال مسيرته ارتدى قمصان بورتو، وساوثهامبتون، وإنتر، وروما، ويوفنتوس، وإسبانيول، وبولونيا، وليتشي، وفيورنتينا، وأتالانتا، وهوراكان، وبانفيلد، وبوكا جونيورز، والمنتخب الإيطالي.

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  • بعد أن اختفى عن الأنظار لعدة أشهر، عاد أوسفالدو في 2024 إلى دائرة الأضواء بعدما نشر مقطع فيديو سلّط فيه الضوء على حالته واعترف فيه بأنه يمر بصعوبات:

    "أنا أخضع لعلاج نفسي، لكن من الصعب الخروج من ذلك، أعود للوقوع في الإدمان، وأبتعد عن الناس الذين أحبهم، في الماضي كنت لاعباً من الطراز الأول، كنت شخصاً مختلفاً تماماً، فخوراً وواثقاً من نفسه. هذا الشخص الحالي لا أعرفه. أروي هذا ليس لأتظاهر بأنني ضحية، بل لكي يفهم الجميع سبب قراراتي الخاطئة. يكلفني الكثير أن أفتح قلبي، أن أخرج من الواقع الذي بنيته في رأسي. من الصعب جداً التمييز بين ما هو حقيقي وما ليس كذلك. بمفردي لا أستطيع الخروج من ذلك، لكنني أريد الخروج منه، أريد أن أعود إلى ما كنت عليه سابقاً. الآن لا أعرف كيف أخرج من هذا المنزل، لا أذهب إلى أي مكان، لا يهمني أن أنهض من السرير، ليس لدي عمل ثابت، لقد أنفقت كل أموالي. كنت دائماً صديقاً جيداً، رفيقاً جيداً، كنت آمل أن أكون أباً جيداً. أطلب الصفح من أصدقائي، ومن عائلتي، ومن أبنائي ومن دانييلا (زوجته السابقة الآن، بايستر، من المحرر). يجب أن أعمل على عدم العودة إلى الوقوع في الإدمان: الكحول، المخدرات. الحقيقة أنني أشعر أن الحياة تفلت من بين يدي. أتناول أدوية، لدي مرض محدد جداً، فقدان الثقة بالنفس، الاكتئاب، وفي كثير من الأحيان أعود إلى إدماناتي وأقع في تدمير الذات. هذه الإدمانات السيئة لم تفعل سوى تفاقم اكتئابي. آمل الآن، بعد أن أصبح الجميع يعرفون ما أمر به، أن يساعدوني. أطلب أن أعود إلى ما كنت عليه سابقاً، ولا شيء أكثر من ذلك".

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