شعر هاري كين «ببعض ردود الفعل» بعد هدف ريال مدريد، فيما يوضح فينسنت كومباني سبب غياب مهاجم بايرن ميونخ أمام سانت باولي
كومباني يدير عبء عمل كين
كان قائد إنجلترا غائبًا بشكل لافت عن ملعب ميلرنتور، فيما واصل البافاريون سلسلة تسجيلهم القياسية في الدوري الألماني. وشاهد المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا من دكة البدلاء بينما فكّك زملاؤه منافسيهم في عرض خماسي النجوم. وجاء القرار مفاجئًا للبعض، لا سيما في ظل عودة كين الأخيرة من غياب قصير بسبب إصابة طفيفة لمواجهة العمالقة الإسبان. ويحرص المدرب البلجيكي على حماية مهاجمه النجم وتجنب إرهاقه قبل مباراة الإياب الحاسمة عالية المخاطر مساء الأربعاء.
ردود فعل جسدية بعد مواجهة ريال مدريد
تظل لياقة لاعب توتنهام السابق في صدارة أولويات آمال بايرن في إحراز لقب أوروبي هذا الموسم. وفي حديثه إلى سكاي ألمانيا، اعترف كومباني بأن كين لم يكن يتحرك بنسبة 100 في المئة عقب مواجهة منتصف الأسبوع القارية.
وقال كومباني موضحًا: "قد لا تكون إراحته هي الكلمة المناسبة. شعر هاري ببعض التداعيات بعد المباراة ضد ريال مدريد، لكنها ليست شيئًا خطيرًا بالنسبة للمباراة المقبلة".
تأكيد بشأن توفر دوري أبطال أوروبا
على الرغم من "ردود الفعل" التي شعر بها المهاجم، سارع كومباني إلى التقليل من أي مخاوف بشأن احتمال غياب كين عن مباراة الإياب. ويعتزم مدرب بايرن أن يقود نجمه الخط الأمامي فيما يسعون لحجز مكان في نصف نهائي البطولة الأوروبية الأولى للأندية.
وقال كومباني: "لا ينبغي أن نخاطر كثيراً معه دون داعٍ. كان رائعاً أنه لعب الدقائق التسعين كاملة [في البرنابيو]. قد نضطر للعب 120 دقيقة في المباراة المقبلة، من يدري. آمل ألا يحدث ذلك، لكن علينا اتخاذ مثل هذه القرارات الحكيمة."
تتجه الأنظار مجددًا إلى ملعب أليانز أرينا
لم تمنعه المشكلات التي أعاقته سابقًا من قيادة الخط الأمامي، ويثق بايرن بأنه سيكون مرة أخرى محور هجومه هذا الأسبوع على ملعب أليانز أرينا. وبـ31 هدفًا في الدوري الألماني هذا الموسم، يظل كين السلاح الأكثر فتكًا في ترسانة كومباني بينما يسعى النادي لحصد الألقاب المحلية والأوروبية. وبينما ناب نيكولاس جاكسون بكفاءة في هامبورغ، فإن عودة كين ستكون حاسمة في مباراة الإياب ضد ريال مدريد.