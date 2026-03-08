كان روبن فان بيرسي، مدرب فينورد، قد أشار قبل انطلاق المباراة إلى أن ستيرلينج لن يكون جاهزًا إلا لنصف المباراة تقريبًا. ومع ذلك، سُمح للاعب الدولي الإنجليزي الذي خاض 82 مباراة دولية بالبقاء على أرض الملعب بعد الاستراحة، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة63 من المباراة. ويشير هذا التعامل الحذر مع حجم العمل الذي يقوم به إلى أن الجهاز الفني حريص على عدم إجهاد الجناح السابق لمانشستر سيتي بعد وصوله في فبراير الماضي في صفقة انتقال مجانية.

كانت المباراة نفسها فوضوية، مما ترك لدى الزوار شعوراً بما كان يمكن أن يكون. وتابع ستيرلينج: "كنا نرغب في الفوز. لدينا مشاعر مختلطة بشأن الأداء. كان متفاوتاً للغاية، لكنه كان جيداً جداً في بعض الأوقات. أريد العودة إلى مستواي القديم. كان هجومنا جيداً. علينا مواصلة العمل عليه، وستتبعه المزيد من النتائج الجيدة".