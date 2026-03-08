AFP
"شعرت أنني بحالة جيدة بما يكفي لمواصلة اللعب" - راهيم ستيرلينج مصمم على "العودة إلى مستواه القديم" على الرغم من أنه لم يلعب سوى 63 دقيقة في أول مباراة له مع فينورد
ظهور أول مرير وحلو لستيرلينغ
"شعرت أنني بحالة جيدة بما يكفي لمواصلة اللعب، لكن القرار يعود للمدرب"، اعترف ستيرلينج بعد صافرة النهاية - وفقًا لشبكة ESPN. لعب المهاجم دورًا رئيسيًا في التمهيد للهدف التعادل الذي جعل النتيجة 3-3، لكنه لم يستطع إخفاء إحباطه لعدم تمكنه من إكمال 90 دقيقة كاملة. وأضاف: "كل لاعب يريد البقاء في الملعب. تريد البقاء على أرض الملعب. من المفهوم أن هذا ليس ممكنًا بعد. إنها خطوة جديدة أخرى في الاتجاه الصحيح".
فان بيرسي يدير عبء عمل ستيرلينج
كان روبن فان بيرسي، مدرب فينورد، قد أشار قبل انطلاق المباراة إلى أن ستيرلينج لن يكون جاهزًا إلا لنصف المباراة تقريبًا. ومع ذلك، سُمح للاعب الدولي الإنجليزي الذي خاض 82 مباراة دولية بالبقاء على أرض الملعب بعد الاستراحة، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة63 من المباراة. ويشير هذا التعامل الحذر مع حجم العمل الذي يقوم به إلى أن الجهاز الفني حريص على عدم إجهاد الجناح السابق لمانشستر سيتي بعد وصوله في فبراير الماضي في صفقة انتقال مجانية.
كانت المباراة نفسها فوضوية، مما ترك لدى الزوار شعوراً بما كان يمكن أن يكون. وتابع ستيرلينج: "كنا نرغب في الفوز. لدينا مشاعر مختلطة بشأن الأداء. كان متفاوتاً للغاية، لكنه كان جيداً جداً في بعض الأوقات. أريد العودة إلى مستواي القديم. كان هجومنا جيداً. علينا مواصلة العمل عليه، وستتبعه المزيد من النتائج الجيدة".
أويدا يتألق في مباراة مثيرة في بريدا
انتهى الأمر بستيرلينج متألقاً بفضل زميله أياسي أويدا. سجل المهاجم الياباني هدفين ليصل رصيده هذا الموسم إلى عشرين هدفاً. جاء هدفه الأول بضربة رأس من ركلة ركنية أنيس حاج موسى، منهياً بذلك فترة جفاف تهديفي استمرت منذ بداية العام. أضاف أويدا لاحقاً هدفاً ثانياً بضربة رأس ذكية ارتطمت بالجزء السفلي من العارضة.
تأرجحت المباراة بين الفريقين، حيث أثبت ناك بريدا أنه منافس عنيد. أهداف كمال سواه وبويد لوكاسن ونجم الدوري الإنجليزي السابق أندريه أيو ضمنت التعادل للفريق المضيف. على الرغم من الضغط المتأخر والبطاقة الحمراء التي حصل عليها ليو جريميل لاعب ناك في الوقت المحتسب بدل الضائع، اضطر فينورد إلى الاكتفاء بنقطة واحدة خارج أرضه.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
بالنسبة لستيرلينج، يتحول التركيز الآن إلى بناء التناسق المطلوب لإنهاء موسم فينورد على نحو رائع. التعادل 3-3 في ملعب رات فيرليغ أبرز إمكانات الفريق الإبداعية وضعفه الدفاعي. يظل دمج لاعب من عيار ستيرلينج أولوية بالنسبة لفان بيرسي، الذي يتولى مهمة ضمان احتفاظ فينورد بالمركز الثاني في الدوري الهولندي، مع تأكد فوز PSV باللقب مرة أخرى بعد أن حقق 19 نقطة في الصدارة. يأمل ستيرلينج في المشاركة مرة أخرى عندما يلاقي فينورد فريق إكسلسيور يوم الأحد المقبل.
