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Cristiano Ronaldo Nassr Hilal Riyadh Season 2024Getty
محمود خالد

ملف هائل يضم رونالدو: توقع "مُحبط" بانسحاب الشركات من امتلاك النصر .. وشرط الاستمرار يقيّد الهلال!

النصر
الهلال
دوري روشن السعودي

كواليس جديدة في ملف الاستحواذ على النصر..

لا يزال الحديث بشأن مستقبل نادي النصر مع التوجه نحو "الخصخصة"، في ظل توجه صندوق الاستثمارات العامة نحو نقل استحواذه على الأندية الأربعة الكبار، فيما كانت البداية مع الهلال، بعد الإعلان رسميًا - مطلع سبتمبر الجاري - عن اكتمال إجراءات استحواذ شركة المملكة القابضة على نسبة (70%) من أسهم شركة الهلال.

وفي هذا السياق، تعددت الروايات حول هوية الشركة التي ستستحوذ على أسهم النصر، من صندوق الاستثمارات العامة، ما بين توجه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، للحصول على حصة من أسهم الشركة، وكذلك استحواذ شركة أجنبية بالتحالف مع رجال أعمال سعوديين، على نسبة 50%.

وجاءت رواية أخرى، نقلها أحمد البريكي، المدير التنفيذي الأسبق، بأن إبراهيم المهيدب قد يعود إلى المشهد، باستحواذه على النصر، مع وجود مجموعة ذهبية تدعمه، تتمثل في الأمير حسام بن سعود، الأمير منصور بن سعود، الأمير تركي بن سلمان، وسعود آل سويلم. ولكن ما بين تلك الروايات، هناك أزمة تلوح في الأفق، تشير إلى إمكانية انسحاب الشركات المهتمة بالاستحواذ، مع وجود شرط قد يؤثر كثيرًا على الهلال.

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  • انسحاب الشركات من النصر؟

    وفي هذا السياق، أكد الإعلامي فلاح القحطاني، في برنامج "زخم" عبر "نبض طويق"، أن هناك ملفًا موحدًا للاستحواذ على النصر، تم تقديمه قبل شهر، ومن ثمّ أغلق باب التقديم، يشمل الآتي..

    * شركة تتبع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

    * شركة مستثمر أمريكي يملك أسهمًا في نادي ميلان.

    * شركة تابعة لإبراهيم المهيدب.

    * شركة الوسائل، برئاسة محمد الخريجي.

    * شركة لمال القابضة، للأمير سعود بن حسام.

    ورغم ذلك، إلا أن القحطاني توقّع بنسبة تتجاوز 50%، بأن هذه الشركات قد تنسحب من ملف الاستحواذ، إلا بشرط وحيد أبلغوا به صندوق الاستثمارات العامة.

    هذا الشرط، وفق رواية القحطاني، هو تقديم ضمانات بتطبيق نظام اللعب المالي النظيف، في الموسم الرياضي المُقبل، من أجل المضي قدمًا في ملف الاستحواذ.


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  • "تضرر الهلال من اللعب المالي النظيف"

    وفي هذا السياق، أفاد الإعلامي خالد البدر، بأنه في حالة تطبيق قانون اللعب المالي النظيف، فإنه سيحدّ من إنفاق الهلال، أو على الأقل لن يتمكن الزعيم من الإقدام على الإنفاق المفرط، كما فعل في الميركاتو الصيفي، على حد وصفه.

    وأوضح البدر أن ما شهده الميركاتو من "فوضى" في الاستقطابات، لن يستمر مع تطبيق اللعب المالي النظيف، مشيرًا إلى أن الأصوات المعارضة بتطبيق هذا النظام، غالبًا ما تأتي من المهتمين بالشأن الهلالي، مستشهدًا بالأعداد الكبير من اللاعبين الذين تم مخالصهم ماليًا قبل الرحيل.

    ونوّه البدر بأنه بحساب الفارق بين الوفرة والعجز في ميزانية الهلال، فإن الفائض يصل إلى حوالي 300 مليون ريال، وهذا لا يجلب عقد جابرييل مارتينيلي أو يستقطب مدربًا جديدًا.

  • قانون اللعب المالي النظيف

    وأشارت تقارير إلى أن رابطة دوري المحترفين السعودي، قد اتخذت خطوات السير من أجل تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف، بدءًا من موسم 2025-2026، من خلال وضع ضوابط مالية، ونقل اختصاصات لجنة الاستدامة المالية إلى "لجنة الرقابة المالية" في الرابطة.

    وبحسب لائحة الرابطة المالية، فقد تقرر العمل بمشروع الرابطة خلال 3 مواسم، عن طريق السماح للأندية بإنفاق 80% من حجم إيراداتها، ثم ينخفض الرقم إلى 70% في موسم 2027-2028.

    وتضمنت اللائحة كذلك الحد الأعلى للعجز المالي وحددته بـ10 ملايين ريال سعودي، وذلك بهدف الحد من الخسائر وتقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات خلال الأعوام الثلاثة.

    اللائحة المالية الجديدة حددت آلية صارمة لرقابة تنفيذ بنودها، حيث ألزمت الأندية بتقديم تقارير مالية مفصلة مرتين سنويًا، الأولى في مايو والثانية في نوفمبر من نفس العام، وتشمل الإيرادات وكافة المصروفات من رواتب للاعبين والأجهزة الفنية المختلفة ونفقات سوق الانتقالات والمصروفات التشغيلية وأي التزامات مالية متأخرة أو قضايا منظورة.



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