وعد خاص والسر رقم "20" .. أتلتيكو مدريد يحدد شرطه الوحيد لفتح أبواب برشلونة أمام خوليان ألفاريز

تصدّر ألفاريز عناوين الانتقالات الصيفية عقب محاولته المثيرة، والفاشلة في نهاية المطاف، لتدبير انتقاله إلى برشلونة.

وقد اضطُر المهاجم الأرجنتيني إلى البقاء في العاصمة الإسبانية رغماً عنه، ما أدى إلى توتر علاقته بأتلتيكو مدريد.

ورغم الخلافات الداخلية، لا يزال ألفاريز جزءاً من خطط دييجو سيميوني. وقد شارك المهاجم في ثلاث مباريات حتى الآن هذا الموسم، ولا سيما إكماله 90 دقيقة كاملة أمام ليفربول.

لكن سعي برشلونة توقف تماماً بسبب الواقع المالي للصفقة. فقد أشار أتلتيكو مباشرة إلى الشرط الجزائي المذهل في عقده والبالغ 500 مليون يورو (422 مليون جنيه إسترليني)، وهو رقم لم يكن بمقدور العملاق الكتالوني ببساطة أن يجاريه.



