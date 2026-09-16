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Muhammad Zaki و علي سمير

ترجمه

وعد خاص والسر رقم "20" .. أتلتيكو مدريد يحدد شرطه الوحيد لفتح أبواب برشلونة أمام خوليان ألفاريز

انتقالات
خوليان ألفاريز
برشلونة
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني
آرسنال

هل يفعلها المهاجم الأرجنتيني؟

اتخذ مسلسل انتقال خوليان ألفاريز منعطفًا جديدًا مثيرًا للاهتمام، إذ يُقال إن أتلتيكو مدريد يدرس تخفيف موقفه بشأن مستقبل المهاجم الأرجنتيني.

وبعد صيف من التكهنات المكثفة التي ربطت النجم الأرجنتيني بالانتقال إلى برشلونة، قد تكون العوائق المالية الكبيرة التي أعاقت الصفقة على وشك التغير.

  • صفقة انتقال مُعطّلة في الصيف وعلاقات متوترة

    تصدّر ألفاريز عناوين الانتقالات الصيفية عقب محاولته المثيرة، والفاشلة في نهاية المطاف، لتدبير انتقاله إلى برشلونة.

    وقد اضطُر المهاجم الأرجنتيني إلى البقاء في العاصمة الإسبانية رغماً عنه، ما أدى إلى توتر علاقته بأتلتيكو مدريد.

    ورغم الخلافات الداخلية، لا يزال ألفاريز جزءاً من خطط دييجو سيميوني. وقد شارك المهاجم في ثلاث مباريات حتى الآن هذا الموسم، ولا سيما إكماله 90 دقيقة كاملة أمام ليفربول.

    لكن سعي برشلونة توقف تماماً بسبب الواقع المالي للصفقة. فقد أشار أتلتيكو مباشرة إلى الشرط الجزائي المذهل في عقده والبالغ 500 مليون يورو (422 مليون جنيه إسترليني)، وهو رقم لم يكن بمقدور العملاق الكتالوني ببساطة أن يجاريه.


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    شرط أتلتيكو "التهديفي"

    وفقًا لما ذكره برنامج إل شيرينجيتو الإسباني، فإن موقف أتلتيكو مدريد قد بدأ يلين أخيرًا. إذ يُقال إن رئيس النادي خيل مارين قد وعد بتخفيض الشرط الجزائي الباهظ الخاص باللاعب، شريطة أن يستوفي ألفاريز شرطًا محددًا للغاية داخل الملعب.

    ولتفعيل هذا التخفيض، يتعين على المهاجم أن يسجل ما لا يقل عن 20 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم. وبالنظر إلى سجله الغزير بالأهداف في مدريد، يبدو هذا الهدف في متناول المهاجم الموهوب.

    سجّل ألفاريز 20 هدفًا بالضبط الموسم الماضي، وقدّم موسمًا مميزًا بتسجيله 29 هدفًا خلال أول مواسمه مع النادي. ويبدو أن بلوغه هذا الرقم مرة أخرى سيمهّد الطريق أمام مخرج أسهل بكثير للرحيل.


  • بداية برشلونة الرائعة وعمق خطه الهجومي

    في الوقت الراهن، قد يبدو برشلونة غير مكترث تمامًا بوضعية ألفاريز. فقد استمتع الفريق الكتالوني ببداية رائعة للموسم، ليبرز كأكثر فرق أوروبا تهديفًا بفضل الأداء المدمّر لرافينيا ولامين يامال.

    ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذا الإيقاع المتواصل طوال موسم شاق أمر صعب. إذ إن ضم مهاجم بمستوى ألفاريز من شأنه أن يضخّ جودة حاسمة في الفريق ويخفّف العبء الهجومي الثقيل الملقى حاليًا على عاتق الجناحين الأساسيين.

    وقد تؤدي إصابة غير متوقعة لرافينيا أو يامال إلى تعطيل زخم برشلونة أمام المرمى في لحظة. لذا يبقى التعاقد مع مهاجم متعدد المهام استراتيجية منطقية على المدى الطويل بالنسبة للبلوجرانا، سواء تحرّكوا في يناير أو انتظروا حتى الصيف المقبل.


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    رحيل صيفي يلوح في الأفق

    ورغم أنّ الوعد بخفض الشرط الجزائي يمنح برشلونة أملاً على المدى البعيد، فإنّ صفقة انتقال فورية في فصل الشتاء تبقى مستبعدة إلى حدّ كبير. فالشرط المرتبط بالأهداف الذي وضعه أتلتيكو يعني أنّ مستقبل ألفاريز لن تتم إعادة تقييمه واقعياً إلا في نهاية الموسم الحالي.

    أما في الوقت الراهن، فيتعيّن على النجم الأرجنتيني التركيز على تقديم المستوى المطلوب داخل الملعب بقميص فريق سيميوني. وإذا واصل هزّ الشباك بانتظامه المعتاد وبلغ حاجز الأهداف العشرين، فإنّ باب الانتقال المدوّي إلى كتالونيا سيُفتح أخيراً في الصيف المقبل.