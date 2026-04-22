بيريز في حيرة بين العاطفة والمنطق .. وكيل مورينيو يضغط على ريال مدريد وحلم "الفرصة الثانية" ينافس هؤلاء العمالقة!

مع دخولنا في الأسابيع الأخيرة من موسم 2025/2026 المُحبط لريال مدريد، بدأت التساؤلات تظهر حول النادي الإسباني ومدربه القادم، وسط حالة الفوضى التي يعيشها الميرينجي.

الفريق خسر كل ما يلي : دوري أبطال أوروبا، كأس ملك إسبانيا والسوبر المحلي، ليتبقى له فرصة محدودة وشبه معدومة للمنافسة على الدوري الذي يبدو وأنه على أعتاب غريمه برشلونة، للمرة الثانية على التوالي.

هل يبقى ألفارو أربيلوا؟ صاحب الـ43 سنة عقده ممتد مع النادي حتى يونيو 2027، ولكن الأغلبية الساحقة تؤمن أنه يمضي الأسابيع الأخيرة في سانتياجو برنابيو.

صحيفة "آس" الإسبانية، تطرقت إلى البدائل المحتملة لخلافة أربيلوا بعد نهاية الموسم الجاري، وأشارت إلى مفاجأة تؤكد أن البرتغالي جوزيه مورينيو يريد العودة!