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HaalandGetty Images
علي رفعت

شرط البرازيليين للعفو عن هالاند.. غزوا حساباته وطالبوه بالإطاحة بالأرجنتين!

البرازيل ضد النرويج
البرازيل
النرويج
كأس العالم
إرلينج هالاند

جماهير البرازيل تطالب هالاند بالإطاحة بمنتخب الأرجنتين من المونديال.

تحول النجم النرويجي إيرلينج هالاند إلى الظاهرة الأبرز في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما نجح في كسب تعاطف ومحبة الجماهير البرازيلية رغم كونه السبب الرئيسي في إقصاء منتخب بلادهم من دور الـ 16 للبطولة.

ونقلت صحيفة جلوبو البرازيلية تفاصيل الغزو الجماهيري غير المسبوق الذي تعرضت له الحسابات الرسمية لهداف مانشستر سيتي على منصات التواصل الاجتماعي من قبل مشجعي السامبا، حيث أجمعت الحشود الجماهيرية الغاضبة من الوداع المبكر على تقديم عرض استثنائي يقضي بالعفو الكامل عن النجم النرويجي وتناسي مرارة الخسارة، شريطة قيامه بمهمة وطنية بديلة تتمثل في إقصاء الغريم التقليدي منتخب الأرجنتين من المنافسات المونديالية.


  • غزو برازيلي لصفحة هالاند ومطالبات بإقصاء التانجو

    بدأت القصة عقب قيام هالاند بنشر صور احتفالية من المباراة الإقصائية الأخيرة، ليتلقى سيلًا جارفًا من التعليقات من المشجعين البرازيليين الذين تناسوا أحزانهم وصبوا تركيزهم على حرمان الأرجنتين من اللقب.

    وطلب المشجعون من الهداف النرويجي استغلال قوته الضاربة لإقصاء رفاق ليونيل ميسي، بل إن بعض رواد الإنترنت الأكثر جرأةً طالبوا هالاند بالقيام بما وصفوه بالعمل القذر وإقصاء منتخب فرنسا أيضًا من البطولة، على الرغم من أن مواجهة الديوك الفرنسية لن تكون متاحةً أمام النرويج إلا في حال بلوغ المباراة النهائية للبطولة.


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  • مسار الحلم النرويجي وطريق الصدام المحتمل مع ميسي


    تبدو حسابات المواجهة المرتقبة بين النرويج والأرجنتين معقدةً للغاية في الحسابات المونديالية، حيث لا يمكن للطرفين الالتقاء إلا في دور نصف النهائي.

    ويتعين على الدبابة النرويجية أولًا تخطي عقبة منتخب إنجلترا في دور ربع النهائي، في المقابل يحتاج رفاق ليونيل ميسي إلى حسم مواجهتهم الإقصائية في الدور الحالي أمام منتخب مصر، ثم حتمية الإطاحة بالفائز من مواجهة سويسرا وكولومبيا في دور الثمانية لتأمين الصعود ومواجهة النرويجيين، وضمان تلبية الرغبة البرازيلية المشتعلة.


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