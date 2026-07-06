شرط البرازيليين للعفو عن هالاند.. غزوا حساباته وطالبوه بالإطاحة بالأرجنتين!

تحول النجم النرويجي إيرلينج هالاند إلى الظاهرة الأبرز في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما نجح في كسب تعاطف ومحبة الجماهير البرازيلية رغم كونه السبب الرئيسي في إقصاء منتخب بلادهم من دور الـ 16 للبطولة.

ونقلت صحيفة جلوبو البرازيلية تفاصيل الغزو الجماهيري غير المسبوق الذي تعرضت له الحسابات الرسمية لهداف مانشستر سيتي على منصات التواصل الاجتماعي من قبل مشجعي السامبا، حيث أجمعت الحشود الجماهيرية الغاضبة من الوداع المبكر على تقديم عرض استثنائي يقضي بالعفو الكامل عن النجم النرويجي وتناسي مرارة الخسارة، شريطة قيامه بمهمة وطنية بديلة تتمثل في إقصاء الغريم التقليدي منتخب الأرجنتين من المنافسات المونديالية.



