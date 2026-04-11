شرح: لماذا منح مايكل أوليفر ركلة جزاء مثيرة للجدل لأرسنال ضد بورنموث بعد لمسة يد من رايان كريستي، مع تقديم الدوري الإنجليزي الممتاز تحديثًا
لمسة يد مثيرة للجدل تشعل نقاشًا واسعًا
وجد آرسنال نفسه تحت ضغط مبكر على ملعب الإمارات بعدما افتتح بورنموث التسجيل عبر جونيور كروبي في الدقيقة 17، ما صدم جماهير أصحاب الأرض وأجبر فريق ميكل أرتيتا على الرد سريعًا. وجاءت اللحظة الحاسمة في منتصف الشوط الأول عندما احتسب الحكم أوليفر ركلة جزاء لآرسنال. ورأى الحكم أن لاعب وسط بورنموث كريستي لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ما أثار احتجاجات فورية من لاعبي الجهازين الزائرين. وراجع حكم الفيديو المساعد (VAR) اللقطة لكنه في النهاية أيد قرار أوليفر.
الدوري الإنجليزي الممتاز يوضح تأكيد حكم الفيديو المساعد (VAR)
أصدر حساب مركز المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لاحقًا بيانًا على منصة «إكس» يوضح سبب استمرار القرار بعد مراجعة الفيديو. ووفقًا لشرح الدوري، لعبت وضعية ذراع كريستي دورًا أساسيًا في القرار. ولأن الذراع اعتُبرت في وضع غير طبيعي، خلص المسؤولون إلى أن ملامسة الكرة استوفت الحد المطلوب لاحتساب مخالفة لمسة يد.
وجاء في البيان: «تمت مراجعة قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد وتأكيده من قِبل حكم الفيديو المساعد (VAR) — إذ اعتُبر أن ذراع كريستي كانت مرفوعة بعيدًا عن جسده».
خسر أرسنال على أرضه
تقدّم فيكتور غيوكيريس لتنفيذ ركلة الجزاء وسددها بهدوء ليدرك التعادل 1-1. ومع ذلك، أهدر «الغانرز» عدة فرص في الشوط الثاني وعوقبوا بهدف أليكس سكوت في الدقيقة 74، إذ سجّل بتمريرة حاسمة من إيفانيلسون ليعيد تقدم الضيوف. ولم يتمكن أرسنال من إدراك التعادل في الوقت المتبقي وتلقى هزيمة بنتيجة 2-1 أمام جماهيره على أرضه.
ما الذي يأتي بعد ذلك؟
يُدخل هذا الفوز بورنموث إلى النصف العلوي ويعزز آماله الأوروبية بتحقيق رقم قياسي للنادي يتمثل في المباراة الثانية عشرة توالياً دون هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي المقابل، باتت آمال أرسنال في اللقب مهددة إذ يظل في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يملك الآن 70 نقطة من 32 مباراة، بفارق تسع نقاط فقط أمام مانشستر سيتي، الذي خاض 30 مباراة فقط وسيواجه المدفعجية في نهاية الأسبوع المقبل.