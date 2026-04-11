أصدر حساب مركز المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لاحقًا بيانًا على منصة «إكس» يوضح سبب استمرار القرار بعد مراجعة الفيديو. ووفقًا لشرح الدوري، لعبت وضعية ذراع كريستي دورًا أساسيًا في القرار. ولأن الذراع اعتُبرت في وضع غير طبيعي، خلص المسؤولون إلى أن ملامسة الكرة استوفت الحد المطلوب لاحتساب مخالفة لمسة يد.

وجاء في البيان: «تمت مراجعة قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد وتأكيده من قِبل حكم الفيديو المساعد (VAR) — إذ اعتُبر أن ذراع كريستي كانت مرفوعة بعيدًا عن جسده».