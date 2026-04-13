أطلق يامال تصريحًا رقميًا متحدّيًا قبيل إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الحاسم. فقد استبدل المراهق صورته على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة لليبرون جيمس وهو يحتضن كأس لاري أوبراين، بعد أن أصبح كليفلاند كافالييرز أول فريق في دوري الـNBA يقلب تأخره 3-1 في سلسلة. ومن خلال ربط نفسه بهذه اللحظة تحديدًا، يبعث الجناح رسالة واضحة مفادها أن المواجهة لم تُحسم بعد رغم النتيجة الحالية، مستمدًا إلهامًا هائلًا من واحدة من أعظم عودات الفرق غير المرشحة في تاريخ الرياضة الحديث.

وقال يامال يوم الاثنين عند سؤاله عن التغيير: "إنه أحد القدوات الذين يمكنهم أن يلهموني لمباراة الغد. آمل أن ألعب بمستوى جيد كما يلعب هو. لدينا الكثير من أصحاب الخبرة، ولاعبون شباب... لست الوحيد."