شرح: لماذا غيّر نجم برشلونة لامين يامال صورة ملفه الشخصي على إنستغرام إلى صورة ليبرون جيمس
يامال يبحث عن الإلهام من ليبرون
أطلق يامال تصريحًا رقميًا متحدّيًا قبيل إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الحاسم. فقد استبدل المراهق صورته على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة لليبرون جيمس وهو يحتضن كأس لاري أوبراين، بعد أن أصبح كليفلاند كافالييرز أول فريق في دوري الـNBA يقلب تأخره 3-1 في سلسلة. ومن خلال ربط نفسه بهذه اللحظة تحديدًا، يبعث الجناح رسالة واضحة مفادها أن المواجهة لم تُحسم بعد رغم النتيجة الحالية، مستمدًا إلهامًا هائلًا من واحدة من أعظم عودات الفرق غير المرشحة في تاريخ الرياضة الحديث.
وقال يامال يوم الاثنين عند سؤاله عن التغيير: "إنه أحد القدوات الذين يمكنهم أن يلهموني لمباراة الغد. آمل أن ألعب بمستوى جيد كما يلعب هو. لدينا الكثير من أصحاب الخبرة، ولاعبون شباب... لست الوحيد."
السعي نحو المجد الأوروبي
بالنسبة لنادٍ بهذه المكانة الهائلة، تظل دوري أبطال أوروبا المعيار النهائي للنجاح. وسيُنظر إلى الخروج من ربع النهائي على أنه فشل كبير لفريق يسعى إلى إعادة ترسيخ هيمنته على مستوى القارة. ويقع الضغط بقوة على اللاعبين المخضرمين والنجوم الصاعدين على حد سواء لتقديم أداء يعكس الصلابة التي أظهرها «الكافالييرز» قبل نحو 10 أعوام. وقد برز يامال كنقطة ضوء نادرة في موسم اتسم بالتقلبات، ويبدو أن إيمانه المُعدي يحشد قاعدة الجماهير بينما يستعد الفريق لرحلته إلى «ميتروبوليتانو».
برشلونة يسعى لتحقيق عودة في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو
يجد البلوجرانا أنفسهم في موقف حرج عقب ذهاب مخيب للآمال على أرضهم. وقد حقق أتلتيكو مدريد فوزًا سريريًا 2-0 الأسبوع الماضي، تاركًا برشلونة أمام مهمة شاقة للغاية عندما يسافر إلى العاصمة الإسبانية. ويُعرف رجال دييغو سيميوني بصعوبة اختراقهم، خاصة عند الدفاع عن تقدم. ومع ذلك، فإن يامال ليس مستعدًا للاستسلام بعد. وإلى جانب تحديث ملفه الشخصي، كان المهاجم الشاب صريحًا بشأن التزامه بالقضية، إذ لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمخاطبة أوفياء سبوتيفاي كامب نو مباشرة عبر قوله: "لم ينتهِ الأمر بعد، يا كوليرز."
ماذا يحدث بعد ذلك في مدريد
تنطلق مباراة الإياب مساء الثلاثاء في مدريد. سيحتاج برشلونة إلى أكثر بكثير من مجرد إيماءات على وسائل التواصل الاجتماعي لتجاوز الكتلة الدفاعية الصلبة التي يعتمدها سيميوني. ومع ذلك، فإن استحضار روح الطرف الأقل حظًا قد يوفر الدافع اللازم للاعبين.