شخصية خيالية تغري برادلي باركولا للتخلي عن إرث محمد صلاح في ليفربول!

لم يكن اهتمام ليفربول بباركولا من فراغ، فاللاعب الفرنسي قدم أرقامًا مذهلة خلال فترته مع نادي العاصمة الفرنسية، بفضل قدرته الفائقة على اللعب كجناح أيمن وأيسر وحتى كمهاجم صريح، أصبح باركولا ركيزة أساسية في تشكيل باريس سان جيرمان.
وخلال ثلاث سنوات قضاها في "حديقة الأمراء"، ساهم اللاعب بشكل مباشر في 76 هدفًا، حيث سجل 39 هدفًا وقدم 37 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 152 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، وهو معدل إنتاجي مرتفع للاعب في مثل سنه، مما يبرر القيمة السوقية المرتفعة التي بلغت 90 مليون يورو قبل حسم الصفقة.
إنجازات باركولا لم تتوقف عند الأرقام الفردية، بل كان له دور محوري في النجاحات الجماعية للفريق الباريسي تحت قيادة لويس إنريكي، حيث كان جزءًا لا يتجزأ من الفريق الذي حقق المجد القاري، إذ شارك بفعالية في تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا في النسختين الماضيتين.
هذا التمرس في المباريات الكبرى والقدرة على التعامل مع ضغوطات المنافسات الأوروبية هي بالضبط ما يبحث عنه ليفربول في مرحلة ما بعد صلاح، لضمان استمرار الفريق في المنافسة على كافة الجبهات المحلية والقارية تحت قيادة فنية جديدة تسعى لإعادة بناء "الريدز".