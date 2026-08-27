شخصية خيالية تغري برادلي باركولا للتخلي عن إرث محمد صلاح في ليفربول!

مع خلو القميص رقم 11 الخاص بمحمد صلاح، توقع الكثيرون أن يرتديه الوافد الجديد كإشارة لخلافته المباشرة، إلا أن تقرير نشرته شبكة "talkSPORT" كشفت أن باركولا يبدو مصممًا على سلوك طريق مختلف تمامًا، حيث يخطط اللاعب الذي يرتدي الرقم 29 حاليًا مع باريس سان جيرمان، للاحتفاظ بنفس الرقم في ليفربول، وهو رقم غير مألوف للنجوم في التشكيلة الأساسية.

هذا الاختيار لا يعود لصدفة أو ذكرى عائلية، بل هو مستوحى من عالم الألعاب الإلكترونية وتحديداً سلسلة ألعاب "فيفا" الشهيرة (التي تحول اسمها الآن إلى EA FC)، وتحديدًا نمط القصة الذي كان يعرف باسم "The Journey".

وقد كشف باركولا في تصريحات سابقة عن هذا السر، قائلًا: "عندما كنت أصغر سنًا، كنت ألعب فيفا. في وضع القصة مع أليكس هانتر، أصبح هذا الرقم رمزيًا بالنسبة لي. فكرت وقلت نفسي: (في اليوم الذي سأصبح فيه محترفًا، سيكون رقمي هو 29). وها أنا ذا، لقد اعتمدته، والآن لن أتخلى عنه أبدًا".

أليكس هنتر هو الشخصية الخيالية التي جسدت رحلة لاعب كرة قدم شاب نحو النجومية في اللعبة، ويبدو أن باركولا وجد في هذه الشخصية الإلهام الكافي ليصنع هويته الخاصة بعيدًا عن ضغط القمصان التاريخية في ليفربول مثل رقم 11 أو حتى الرقم 7.