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محمد سعيد

شخصية خيالية تغري برادلي باركولا للتخلي عن إرث محمد صلاح في ليفربول!

برادلي باركولا
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
محمد صلاح

النجم الفرنسي يتمسك بتميمة حظه للأبد

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لإبرام صفقة قياسية كبرى بالتعاقد مع النجم الفرنسي الشاب برادلي باركولا من صفوف باريس سان جيرمان ليكون البديل الاستراتيجي للمصري محمد صلاح، الذي رحل عن النادي الإنجليزي واختار بدء رحلة جديدة في تركيا بقميص نادي طرابزون سبور.

ومع اقتراب الإعلان الرسمي عن الصفقة، بدأت التكهنات حول الرقم الذي سيرتديه الجناح الموهوب، حيث يبدو أنه سيتجاهل الرقم 11 الأسطوري لصالح رقم غير معتاد.

  • تفاصيل الصفقة القياسية لضم بديل صلاح

    يقترب نادي ليفربول الإنجليزي من حسم صفقة من العيار الثقيل، حيث أكدت التقارير الواردة من معقل "الريدز" أن النادي بصدد الانتهاء من إجراءات التعاقد مع برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي.

    وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي النادي الإنجليزي لتعويض رحيل الأسطورة المصري محمد صلاح، الذي انتقل هذا الصيف إلى نادي طرابزون سبور التركي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في قلعة "أنفيلد".

    ليفربول يرى في باركولا الموهبة القادرة على سد الفراغ الكبير الذي تركه "الملك المصري"، خصوصًا في ظل المستويات المذهلة التي قدمها اللاعب الشاب في الدوري الفرنسي والبطولات الأوروبية.

    وأشار الإيطالي فابريتسيو روماونو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن الصفقة ستكلف خزينة ليفربول حزمة مالية إجمالية تصل إلى 140 مليون يورو، وتتضمن هذه القيمة 100 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى 40 مليون يورو كمتغيرات مرتبطة بالأداء والنتائج.


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  • FIFA 19 Alex Hunter Real MadridYoutube/EA Sports FIFA

    سر الرقم 29 وعلاقته بلعبة فيفا

    مع خلو القميص رقم 11 الخاص بمحمد صلاح، توقع الكثيرون أن يرتديه الوافد الجديد كإشارة لخلافته المباشرة، إلا أن تقرير نشرته شبكة "talkSPORT" كشفت أن باركولا يبدو مصممًا على سلوك طريق مختلف تمامًا، حيث يخطط اللاعب الذي يرتدي الرقم 29 حاليًا مع باريس سان جيرمان، للاحتفاظ بنفس الرقم في ليفربول، وهو رقم غير مألوف للنجوم في التشكيلة الأساسية.

    هذا الاختيار لا يعود لصدفة أو ذكرى عائلية، بل هو مستوحى من عالم الألعاب الإلكترونية وتحديداً سلسلة ألعاب "فيفا" الشهيرة (التي تحول اسمها الآن إلى EA FC)، وتحديدًا نمط القصة الذي كان يعرف باسم "The Journey".

    وقد كشف باركولا في تصريحات سابقة عن هذا السر، قائلًا: "عندما كنت أصغر سنًا، كنت ألعب فيفا. في وضع القصة مع أليكس هانتر، أصبح هذا الرقم رمزيًا بالنسبة لي. فكرت وقلت نفسي: (في اليوم الذي سأصبح فيه محترفًا، سيكون رقمي هو 29). وها أنا ذا، لقد اعتمدته، والآن لن أتخلى عنه أبدًا".

    أليكس هنتر هو الشخصية الخيالية التي جسدت رحلة لاعب كرة قدم شاب نحو النجومية في اللعبة، ويبدو أن باركولا وجد في هذه الشخصية الإلهام الكافي ليصنع هويته الخاصة بعيدًا عن ضغط القمصان التاريخية في ليفربول مثل رقم 11 أو حتى الرقم 7.

  • باركولا وإرث ذهبي في باريس

    لم يكن اهتمام ليفربول بباركولا من فراغ، فاللاعب الفرنسي قدم أرقامًا مذهلة خلال فترته مع نادي العاصمة الفرنسية، بفضل قدرته الفائقة على اللعب كجناح أيمن وأيسر وحتى كمهاجم صريح، أصبح باركولا ركيزة أساسية في تشكيل باريس سان جيرمان.

    وخلال ثلاث سنوات قضاها في "حديقة الأمراء"، ساهم اللاعب بشكل مباشر في 76 هدفًا، حيث سجل 39 هدفًا وقدم 37 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 152 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، وهو معدل إنتاجي مرتفع للاعب في مثل سنه، مما يبرر القيمة السوقية المرتفعة التي بلغت 90 مليون يورو قبل حسم الصفقة.

    إنجازات باركولا لم تتوقف عند الأرقام الفردية، بل كان له دور محوري في النجاحات الجماعية للفريق الباريسي تحت قيادة لويس إنريكي، حيث كان جزءًا لا يتجزأ من الفريق الذي حقق المجد القاري، إذ شارك بفعالية في تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا في النسختين الماضيتين.

    هذا التمرس في المباريات الكبرى والقدرة على التعامل مع ضغوطات المنافسات الأوروبية هي بالضبط ما يبحث عنه ليفربول في مرحلة ما بعد صلاح، لضمان استمرار الفريق في المنافسة على كافة الجبهات المحلية والقارية تحت قيادة فنية جديدة تسعى لإعادة بناء "الريدز".


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  • Bradley Barcola Liverpool crestGetty/GOAL

    باركولا .. عملة نادرة للريدز

    حظيت الصفقة بإشادة واسعة من قبل المحللين الرياضيين، وعلى رأسهم سايمون جوردان، المالك السابق لنادي كريستال بالاس، الذي يرى أن باركولا سيمثل إضافة فنية هائلة لخط هجوم ليفربول.

    وفي حديثه لبرنامج "وايت آند جوردان"، أكد أن الأجنحة باتت هي العملة الأغلى في كرة القدم الحديثة، قائلًا: "إنه لاعب جيد. سيكون لاعبًا جيدًا لليفربول. لا أعتقد أن الأمر يحمل نفس التداعيات مثل صفقة إيزاك، لكنه يثبت أهمية الأجنحة في اللعبة اليوم، وهي النقطة التي كان يشير إليها جيمي فلويد هاسيلبينك حول مدى محورية اللاعبين الذين يشغلون الأطراف".

    وأضاف جوردان في تحليله لنمط تطور الكرة الإنجليزية: "الأجنحة واللاعبون المهاجمون من هذا النوع هم الركائز الأساسية للفرق، إذا تمكنوا من العمل بجد وإضافة قيمة دفاعية بجانب انطلاقاتهم الهجومية. باركولا لاعب شاب يبلغ من العمر 23 عاماً وأعتقد أنه يمكن أن يحقق نجاحاً هائلاً في ليفربول".

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