شجع برشلونة صغيرًا واحتوى ريال مدريد كبيرًا.. هيرنانديز هيرنانديز عدو الجميع الذي لم يسُبه تشافي!

أعلنت اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم تكليف الحكم أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز بإدارة موقعة الكلاسيكو المرتقبة بين فريقي برشلونة وريال مدريد.

وتكتسب هذه المباراة أهمية نسبية في مسار التنافس على لقب الدوري الإسباني إذ قد تمنح نتيجتها الفريق الكتالوني حسم الدرع بشكل رسمي في حال تحقيق الفوز أو التعادل.

ومن المقرر أن يتوجه الحكم لإدارة هذه المواجهة قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدًا إلى مدينة ميامي للمشاركة في معسكر إعداد الحكام لنهائيات كأس العالم المقررة في يونيو.



