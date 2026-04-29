وعلقت خدمة البث المباشر أسفل مقطع الفيديو المنشور: "يجب أن تمتلك قدراً كبيراً من الجرأة لتفعل ذلك أمام الأفضل في التاريخ، مانويل نوير".

ولم يتضح بالضبط متى وقعت هذه الحادثة بين قائد البايرن وجامع الكرات خلال مجريات اللقاء. ورغم ذلك، لا يزال لدى بايرن فرصة للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في بودابست.

تأخر العملاق البافاري بنتيجة 2-5 قبل نصف ساعة على صافرة النهاية، قبل أن يعود الفريق بهدفين، ليطير إلى ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ لخوض مباراة الإياب يوم 6 مايو متأخراً بنتيجة 4-5.

وحين بدا أن الهدف الخامس المذهل الذي سجله عثمان ديمبيلي لصالح باريس في الدقيقة 58 يجعل المهمة شبه مستحيلة، رفض بايرن الاستسلام. وهو ما أكده نوير، حيث أوضح لاحقاً: "بعد الهدف الخامس ذهبت إلى عدد من زملائي في الفريق وقلت لهم إنه لا يزال بإمكاننا الخروج بشيء من هذه المباراة، أو على الأقل تحسين النتيجة". وأضاف أن أولويته كانت نقل لغة الجسد الصحيحة: "لإظهار أننا لن ننهار أو نستسلم الآن".