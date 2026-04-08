شتوتغارت يضع سعراً مطلوباً قدره 50 مليون يورو على هدف مانشستر يونايتد وريال مدريد، بينما يراقب النادي الألماني نجماً من التشامبيونشيب كبديل مثالي
شتوتغارت يحدد سعراً باهظاً للغاية
أفادت تقارير بأن النادي الألماني قرر أنه لن ينظر في العروض التي تقل عن حدٍّ معين لنجومه. ووفقًا لما ذكرته سبورت بيلد، فإن الدوليين الألمانيين شتيلر وجيمي ليويلينغ لن يُسمح لهما بمغادرة النادي إلا مقابل عروض تبدأ من 50 مليون يورو. ورغم أن شتيلر يملك حاليًا شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 36.5 مليون يورو، فإن شتوتغارت يمتلك أفضلية فريدة في المفاوضات.
إذ يملك النادي خيار «شراء» هذا الشرط في أي وقت مقابل رسوم صغيرة نسبيًا لا تتجاوز 2 مليون يورو. وتضمن هذه الخطوة الاستراتيجية احتفاظ أبناء شوابيا بسيطرة كاملة على القيمة السوقية للاعب، ما يرفع فعليًا سعر الدخول إلى 50 مليون يورو للأطراف المهتمة مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد. ويُقال إن الشياطين الحمر يضعون شتيلر تحت المراقبة بوصفه البديل المثالي لكاسيميرو، الذي سيغادر عند نهاية عقده هذا الصيف. ومع ارتباط شتيلر بعقد حتى عام 2028، فإن نادي البوندسليغا ليس تحت ضغطٍ فوري للبيع ما لم تُلبَّ قيمته المطلوبة بالكامل.
خطة الخلافة قيد التنفيذ
في حال رحيل شتيلر مقابل مبلغ قياسي، يكون شتوتغارت قد حدّد بالفعل الرجل الذي يريده لملء الفراغ في قلب خط وسطه. وقد أعاد النادي إحياء اهتمامه بهدفٍ سابق يثير ضجة حاليًا في الدرجة الثانية الإنجليزية. ووفقًا لتقارير بيلد، فقد تم العثور بالفعل على الخليفة المثالي: كاسبار ياندر هو المرشح الأبرز لخلافة الدولي الألماني إذا ما تمّت الصفقة.
ياندر، البالغ 23 عامًا، والذي يلعب حاليًا لساوثهامبتون، كان قريبًا من الانضمام إلى شتوتغارت في 2025 قبل أن تنهار صفقة انتقاله من نورمبرغ. ومنذ انتقاله إلى إنجلترا مقابل 12 مليون يورو، ارتفعت أسهم اللاعب البالغ 23 عامًا بشكل ملحوظ، ولا سيما بعد أن لعب دورًا محوريًا في فوز ساوثهامبتون المفاجئ على آرسنال في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وقد دفعت مستوياته اللافتة القديسين إلى المركز السادس في التشامبيونشيب ضمن سعيهم للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ونتيجةً لذلك، تُقدَّر قيمته الآن بنحو 25 مليون يورو، وهو رقم سيكون النادي الألماني مستعدًا لإعادة استثماره من أي مكاسب محتملة من بيع شتيلر.
استراتيجية تعزيز الفريق
لا يُتوقع أن يتوقف نشاط الانتقالات في ملعب إم إتش بي عند خط الوسط. وبحسب التقارير، خصصت إدارة النادي ميزانية تتراوح بين 25 و30 مليون يورو للعثور على بدائل مناسبة في حال رحيل كلٍّ من شتيلر ولويلينغ بعد صيف كأس العالم. ويقوم فريق الاستقطاب حاليًا بمسح السوق بحثًا عن لاعب هجومي مرن وسريع يمكنه شغل عدة مراكز.
علاوة على ذلك، فإن تعزيزات الخط الخلفي مطروحة أيضًا على جدول الأعمال. ويسعى النادي بنشاط لإيجاد بديل موثوق للظهير الأيسر الأساسي ماكسيميليان ميتلشتات. وبينما يُتوقع أن يغادر بعض اللاعبين قائمة الفريق، فإن المرونة المالية للنادي ستعتمد إلى حد كبير على قدرته على ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهو ما سيمنح دفعة إضافية لخزينة النادي الصيفية.
النجوم التي لا تُمس
بينما يظل شتوتغارت منفتحًا على عروض مالية كبيرة لضم شتيلر ولويلينغ، فقد وضع النادي تصنيف «غير قابل للبيع» على جواهره الدفاعية. يُعدّ الموهبة فن يلتش والنجم الصاعد رامون هندريكس خارج نطاق البيع وأساسيَّين لضمان الاستقرار على المدى الطويل. ومع تطلع النادي إلى تعزيزات إضافية مثل غريشا برومل في صفقة انتقال حر، يبقى الهدف واضحًا: الاحتفاظ بالمواهب الصاعدة لضمان بقائهم قادرين على المنافسة على الصعيدين المحلي والأوروبي.