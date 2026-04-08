أفادت تقارير بأن النادي الألماني قرر أنه لن ينظر في العروض التي تقل عن حدٍّ معين لنجومه. ووفقًا لما ذكرته سبورت بيلد، فإن الدوليين الألمانيين شتيلر وجيمي ليويلينغ لن يُسمح لهما بمغادرة النادي إلا مقابل عروض تبدأ من 50 مليون يورو. ورغم أن شتيلر يملك حاليًا شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 36.5 مليون يورو، فإن شتوتغارت يمتلك أفضلية فريدة في المفاوضات.

إذ يملك النادي خيار «شراء» هذا الشرط في أي وقت مقابل رسوم صغيرة نسبيًا لا تتجاوز 2 مليون يورو. وتضمن هذه الخطوة الاستراتيجية احتفاظ أبناء شوابيا بسيطرة كاملة على القيمة السوقية للاعب، ما يرفع فعليًا سعر الدخول إلى 50 مليون يورو للأطراف المهتمة مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد. ويُقال إن الشياطين الحمر يضعون شتيلر تحت المراقبة بوصفه البديل المثالي لكاسيميرو، الذي سيغادر عند نهاية عقده هذا الصيف. ومع ارتباط شتيلر بعقد حتى عام 2028، فإن نادي البوندسليغا ليس تحت ضغطٍ فوري للبيع ما لم تُلبَّ قيمته المطلوبة بالكامل.