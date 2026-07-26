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علي رفعت

شتشيسني يؤكد: ميسي الأفضل تاريخيًا.. ولن أستبدل حياتي بكريستيانو رونالدو وهذا ما قاله لي الدون!

برشلونة
الدوري الإسباني
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
فويتشيك شتشيسني

الحارس البولندي يكشف كواليس انضمامه للبلوجرانا، ويتحدث بصراحة عن كواليس التعامل مع هانزي فليك وأساطير كرة القدم.

فتح الحارس البولندي المخضرم فويتشيك شتشيسني قلبه في حوار مطول عبر قناة "كانال زيرو" على منصة يوتيوب، متحدثًا بكشف حساب صريح عن مسيرته الكروية المحفوفة بالمحطات الكبرى، والتفاصيل الخاصة بالتحاقه بصفوف نادي برشلونة الإسباني.

ولم يخف الحارس البولندي إعجابه الشديد بأسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، واصفاً إياه بالأفضل تاريخيًا، وفي الوقت ذاته، تطرق لأسلوب حياة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكواليس زمالتهما السابقة، موضحًا طبيعة الاتفاقات التي عقدها مع الإدارة الكتالونية والمدير الفني هانزي فليك بشأن نمط حياته داخل وخارج المستطيل الأخضر.

  • شتشيسني يكشف كواليس التوقيع لبرشلونة واتفاقه مع فليك

    تحدث شتشيسني عن دوافعه الاستثنائية للالتحاق بالنادي الكتالوني، والدور الذي لعبته السمعة التاريخية للمؤسسة في حسم موقفه الإيجابي.

    وقال شتشيسني: "تلك الأساطير التي بفضلها تشجع هذا النادي، منحت النادي سمعة تجعلني غير قادر على رفض نادٍ كهذا، ولقد كانت عائلتي تقيم بالفعل في ماربيا، لذا كان القرار أسهل بكثير من الانتقال لنادٍ آخر".

    وأضاف عن جاهزيته البدنية وقرار خوض التجربة: "كنت أعلم أنني يجب أن أفقد بضعة كيلوجرامات إضافية، ورأيت كيف يجب أن يلعب حراس المرمى في برشلونة، وفكرت: اللعنة، لم أشعر بأنني جاهز لذلك، لكنني كنت أعلم أنه يجب عليّ المحاولة، ولا أشعر بالندم، لأنه كانت ستفوتني قصة جميلة جدًا".

    وعن اتفاقه الصريح مع المدرب هانزي فليك وإدارة النادي حول نمط حياته قال: "لقد تشاورت في ذلك مع هانزي فليك وقال لي: اسمع، كل شيء يناسبني في الملعب، لذا طالما أن الأمر يناسبني في الملعب، فافعل ما تشاء، والإدارة قالت لي إنه طالما أن الأمور تسير على ما يرام في الملعب وهناك لياقة في التدريبات، فلا داعي للقلق".


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  • ميسي الأفضل في التاريخ وروح الأرجنتين صنعت الفارق


    استحضر الحارس البولندي مواجهاته الكبرى ضد ليونيل ميسي، مشددًا على أن أفضليته الكروية تعد مسألة محسومة من وجهة نظره الفنية.

    وقال شتشيسني: "أنا أفهم أن كل شخص له لاعبه المفضل، أحب رونالدو أكثر، ممتاز، أحب ميسي أكثر، ممتاز، لكن يجب أن تعلم يا رجل أن ميسي كان الأفضل".

    وأضاف عن الروح القتالية لرفاق ميسي في المونديال وتصديه لركلة الجزاء الشهيرة: "ما يترك أكبر انطباع لدي هو كيف أن منتخب الأرجنتين بأكمله كان مستعدًا بشكل لا يصدق للقفز في النار من أجل هذا الفتى، لقد حققوا الفارق بالروح، ومهما كانت قصة تصديي لركلة جزاء ميسي جميلة جداً بالنسبة لي كتاريخ، فقد تصديت للركلة وانتهى الأمر، وكنت أعلم أنه بعد لحظة سيحدث شيء ما مرة أخرى وسيواصلون الهجوم".


  • حياة رونالدو في القفص الذهبي ومنافسة تاريخية لن تتكرر


    ألقى شتشيسني الضوء على تفاصيل الحياة اليومية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أنه لا يتمنى العيش بأسلوبه الساعي للكمال المفرط.

    وقال شتشيسني: "لا أحسده على الإطلاق، أعتقد أنه رجل أستطيع أن أقول بضمير مرتاح إنه يستحق كل ما يملكه، ورغم ذلك لن أتبادل معه حياتي أبداً، وأتذكر أنه قام بتجديد كبير جدًا للمنزل الذي استأجره في تورينو وقلت له: كريستيانو، لكن لماذا كل هذا وأنت ستكون هنا لثلاث سنوات، أربع سنوات كحد أقصى؟ فقال: أنت يمكنك الخروج إلى السينما، أما أنا فيجب أن أمتلكها في المنزل".

    وأضاف عن هوس الكمال لدى رونالدو وصدق تصريحاته: "من الواضح أنه يجد كل الأدرينالين في هذا السعي نحو الكمال، لأنه شخص يسعى للكمال المطلق، وأتذكر عندما سمح بتوصيله بجهاز كشف الكذب، وسُئل عما إذا كان يعتبر نفسه حقاً أفضل من ميسي، قال نعم، وكانت النتيجة: حقيقة".

    وعن الصراع الكروي بين الثنائي التاريخي اختتم شتشيسني حديثه قائلاً: "لقد كانت منافسة جميلة جدًا، وأعتقد أنها منافسة قد لا تشهدها كرة القدم لسنوات عديدة قادمة، وأنا ممتن لأنني تمكنت من اللعب مع أحدهما، والمنافسة ضد كليهما، لأن ذلك أضاف نكهة رائعة لكرة القدم".


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