بين الواقع والخيال .. المخابرات قتلت فينيسيوس جونيور واستبدلته بشخص آخر و6 مشاهد تدعم "النظرية المجنونة"!

عزيزي عاشق نظرية المؤامرة، لدينا بعض الأخبار السعيدة لك، ووجبة دسمة من المزاعم غير المنطقية، التي تعتمد على قدر غير مسبوق من استخدام الخيال في عالم كرة القدم.

النظرية التي ظهرت في الأيام الأخيرة لا تحمل الكثير من المنطق "كما تحبها تمامًا"، وتعتمد على التشكيك في هوية فينيسيوس جونيور لاعب البرازيل وريال مدريد.

فينيسيوس الحالي ليس اللاعب الذي نعرفه .. هكذا تحدثت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكيد على أن النسخة الأصلية "قُتلت" بعد كأس العالم.

في البداية البعض اعتبر الأمر مجرد مزحة بأن فينيسيوس تم استبداله بشخص آخر أقل جودة من الناحية الفنية، ولكن القصة انتشرت ليتعامل معها البعض على أنها أمر واقع!