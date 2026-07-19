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Tim Ursinus

"شبه مستحيل" .. ريال مدريد يتراجع عن ضم أوليسي

انتقالات
ريال مدريد
الدوري الألماني
بايرن ميونخ
الدوري الإسباني
مايكل أوليسي

النجم الفرنسي مستمر في بايرن؟

يبدو أن ريال مدريد لم يعد يرى أي فرصة لانتزاع مايكل أوليسي من صفوف بايرن ميونيخ، على الأقل في الوقت الحالي. 

وفقًا لما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية، فقد وصف «الملكيون» داخليًّا احتمال التعاقد مع هذا اللاعب المتميز بأنه «شبه مستحيل».

 لكن التقرير يشير إلى أنه في حال ظهور أي فرصة ضئيلة لإتمام الصفقة، فإن الرئيس فلورنتينو بيريز سيجرؤ على القيام بمحاولة.

  • مايكل أوليسي غير قابل للبيع بالنسبة لبايرن ميونيخ

    لكن التقرير يشير إلى أن هذا الأمر غير مرجح. فكما هو معروف جيدًا، لا يبدي بايرن ميونيخ أي اهتمام ببيع أوليسي في الصيف.

     وأكد المسؤولون، بقيادة المدير الرياضي ماكس إيبرل ورئيس نادي بايرن ميونيخ هربرت هاينر ورئيس النادي الشرفي أولي هونيس، مرارًا وتكرارًا خلال الأسابيع والأشهر الماضية أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا غير قابل للبيع. 

    ووفقًا للرأي السائد، فإن نادي بايرن ميونيخ لن يفكر في الأمر حتى لو تجاوزت قيمة الصفقة 200 مليون يورو. خاصة وأن عقد العمل المبرم مع اللاعب الفرنسي، والذي يستمر حتى عام 2029، لا يتضمن أي بند جزائي.

    بل على العكس، من المقرر تمديد عقد أوليسي مرة أخرى، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة هائلة في راتبه. ومع ذلك، انتشر مؤخرًا تقرير صادر عن صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية، المعروفة عادةً بمصداقيتها العالية، يفيد بأن أوليسي قد اعترف لزملائه خلال كأس العالم الجاري برغبته في الانتقال إلى «الملكي». كما أوردت صحيفة «بيلد» هذا الخبر بعد بضعة أيام.

    لكن قناة «سكاي» نفت هذا الخبر المفاجئ يوم الخميس، وأوضحت أن اللاعب الأعسر لا يخطط لمغادرة بطل ألمانيا. وقد تم إيصال هذه المعلومات أيضًا من قبل مستشاره إلى المسؤولين في بايرن ميونيخ. ويُقال إن الوكيل قال حرفيًا: «لا تقلقوا، سنبقى».

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    أوليسي يثبت جدارته مرة أخرى في كأس العالم — ومع ذلك يذرف الدموع

    وبحسب ما ورد، من المقرر إجراء محادثات حول مستقبل أوليسي مع اللاعب ومستشاريه عند عودته من كأس العالم. لكن في ضوء آخر التطورات، لا يبدو أن تجديد العقد في القريب العاجل أمر محتمل. ومع ذلك، يبقى أن نرى كيف سيكون رد فعل أوليسي في حال فرض المسؤولون حظرًا على انتقاله، إذا ما ثبتت صحة الشائعات حول رغبته في الانتقال. 

    ومع ذلك، فإن القيمة الرياضية التي يمثلها أوليسي لنادي بايرن ميونيخ لا شك فيها. فقد ساهم في تسجيل 96 هدفًا في 107 مباراة خلال موسميه الأولين مع الفريق البافاري. بالإضافة إلى ذلك، قدم أوليسي أداءً مبهراً في كأس العالم بتسجيله سبع تمريرات حاسمة، وهو ما يمثل رقماً قياسياً في الوقت نفسه. لم يسبق لأي لاعب أن صنع هذا العدد من الأهداف في بطولة كأس العالم، حيث كان الأسطورة البرازيلية بيليه يتصدر القائمة سابقًا بست تمريرات حاسمة في نهائيات عام 1970. 

    ومع ذلك، ذرفت دموع مريرة من عيني أوليسي بعد المباراة الأخيرة في كأس العالم، حيث أهدر عدة فرص حاسمة في الهزيمة المثيرة 4-6 أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث، وكان عليه أن يسجل هدف التعادل 4-4 في تلك المرحلة. وبعد صافرة النهاية، قام مدرب المنتخب الفرنسي المنتهية ولايته ديدييه ديشان بمواساته على أرض الملعب. 

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