"شبه مستحيل!" يُقال إن نادي برشلونة يحلم بصفقة انتقال ضخمة من الدوري الألماني

وهو يلعب مع برشلونة بموجب عقد إعارة من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم، إلا أن استمراره مع الفريق يبدو مستبعداً بسبب المطالب المالية المرتفعة للاعب الإنجليزي. ولم يتم تفعيل خيار الشراء المحدد بمبلغ 30 مليون يورو.

ومع ذلك، يدرك البلوغرانا أن انتقال ديومانديس سيكون صعبًا للغاية، حيث أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا لا يزال مرتبطًا بعقد مع فريق البولين حتى عام 2030. وبحسب ما يُقال، فإن مطالبات لايبزيغ مقابل انتقاله تتجاوز حاجز الـ 100 مليون يورو، وهو ما يصعب على الكتالونيين، الذين يعانون من أزمة مالية، تحمله.

علاوة على ذلك، فإن برشلونة ليس النادي الوحيد الذي يطمح للتعاقد مع اللاعب الإيفواري. يقال إن بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وليفربول، بالإضافة إلى أندية إسبانية، تضع جميعها اسمه على قائمة اهتماماتها. ولذلك، تصف صحيفة "دير شبرت" الأمر بأنه "صفقة أحلام شبه مستحيلة" لبرشلونة.