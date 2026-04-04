وفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة «سبورت» الإسبانية، يحلم المسؤولون في نادي برشلونة بضم يان ديوماندي لاعب فريق آر بي لايبزيغ. ويبدو أن مسؤولي برشلونة يرون في هذا الشاب الإيفواري المرشح المثالي لشغل المنصب الشاغر في الجانب الهجومي الأيسر، والذي سيصبح متاحًا في حال رحيل ماركوس راشفورد.
ترجمه
"شبه مستحيل!" يُقال إن نادي برشلونة يحلم بصفقة انتقال ضخمة من الدوري الألماني
وهو يلعب مع برشلونة بموجب عقد إعارة من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم، إلا أن استمراره مع الفريق يبدو مستبعداً بسبب المطالب المالية المرتفعة للاعب الإنجليزي. ولم يتم تفعيل خيار الشراء المحدد بمبلغ 30 مليون يورو.
ومع ذلك، يدرك البلوغرانا أن انتقال ديومانديس سيكون صعبًا للغاية، حيث أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا لا يزال مرتبطًا بعقد مع فريق البولين حتى عام 2030. وبحسب ما يُقال، فإن مطالبات لايبزيغ مقابل انتقاله تتجاوز حاجز الـ 100 مليون يورو، وهو ما يصعب على الكتالونيين، الذين يعانون من أزمة مالية، تحمله.
علاوة على ذلك، فإن برشلونة ليس النادي الوحيد الذي يطمح للتعاقد مع اللاعب الإيفواري. يقال إن بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وليفربول، بالإضافة إلى أندية إسبانية، تضع جميعها اسمه على قائمة اهتماماتها. ولذلك، تصف صحيفة "دير شبرت" الأمر بأنه "صفقة أحلام شبه مستحيلة" لبرشلونة.
لايبزيغ مصممة على تجديد عقد ديوماندي
وفقًا لشبكة "سكاي"، يخطط لايبزيغ على أي حال لتجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، وذلك على الأقل لتجنب رحيله في الصيف المقبل. وبناءً على ذلك، تم إخطار اللاعب بالفعل بزيادة مرتقبة في راتبه، كما أن لايبزيغ يمر بوضع مريح من الناحيتين الرياضية والاقتصادية.
وكان لايبزيغ قد تعاقد مع ديوماندي قبل بداية الموسم الحالي مقابل 20 مليون يورو قادمًا من نادي ليغانيس الذي يلعب في الدرجة الثانية الإسبانية. وبفضل تسجيله عشرة أهداف في الدوري وتقديمه سبع تمريرات حاسمة في 26 مباراة، يعد ديوماندي أحد أبرز النجوم الصاعدة في الموسم الحالي من الدوري الألماني.
يان ديوماندي: إحصائيات الدوري الألماني مع نادي آر بي لايبزيغ
المباريات الرسمية
الأهداف
تمريرات حاسمة
26
10
7