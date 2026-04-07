كان من المشكوك فيه مشاركة كين في مباراة الثلاثاء، إذ اضطر اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً في الآونة الأخيرة إلى الغياب بسبب مشكلات في الكاحل. لكن مدرب بايرن ميونخ فينسنت كومباني تمكن في النهاية من الاعتماد على هدافه، الذي سجل بتسديدة أرضية من قرابة 20 متراً بعد نحو 20 ثانية من استئناف الشوط الثاني. وعلى مستوى جميع المسابقات، كان ذلك الهدف رقم 49 لكين هذا الموسم.

وفي المقابل، بدأت سلسلة إلبير التي امتدت لأربع مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا مع مساهمة تهديفية مباشرة ضد ريال في مايو 2000، حين صنع هدفاً وسجل هدفاً بنفسه في إياب نصف النهائي الذي انتهى بفوز بايرن 2-1 (بعد الخسارة 0-2 في الذهاب)، وهو فوز لم يكن ذا جدوى في النهاية. وبعد نحو عام، سجل إلبير هدف الفوز 1-0 لبايرن في ذهاب نصف النهائي في مدريد، ثم سجل أيضاً في الفوز 2-1 في الإياب. وتلا ذلك تمريرتان حاسمتان في فوز 2-1 في ذهاب ربع النهائي في أبريل 2002.

أما سلسلة أوباميانغ فقد حققها اللاعب الغابوني، الذي يلعب حالياً لأولمبيك مرسيليا، بقميص بوروسيا دورتموند بين سبتمبر 2016 وديسمبر 2017.