Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Oliver Maywurm

شبح ريال مدريد! هاري كين يعادل أسطورة نادي بايرن ميونخ

يتحول هداف بايرن ميونيخ هاري كين إلى كابوس لريال مدريد، وبهدفه في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عادل رقم أسطورتين من أساطير الدوري الألماني.

سجّل كين مساء الثلاثاء في البرنابيو في الدقيقة 46 الهدف المؤقت لبايرن بنتيجة 2:0. وبذلك يمتلك الإنجليزي الآن في مبارياته الأربع الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد ريال في كل مرة على الأقل مساهمة مباشرة في هدف (هدفان، تمريرتان حاسمتان).

ولم يسبق أن حقق سلسلة مماثلة ضد ريال سوى أسطورة هجوم بايرن جيوفاني إيلبر والمهاجم السابق لدورتموند بيير-إيميريك أوباميانغ.

  • بدأت سلسلة كين وهو لا يزال يرتدي قميص توتنهام هوتسبير، إذ صنع هدفًا في فوز 3:1 على «الملكيين» في مباراة ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في نوفمبر 2017.

    في موسمه الأول مع بايرن، الذي تعاقد مع كين في صيف 2023 مقابل 95 مليون يورو كقيمة انتقال من السبيرز، سجّل الإنجليزي عند التعادل 2:2 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد من ركلة جزاء ليجعل النتيجة 2:1 مؤقتًا. وفي مباراة الإياب قدّم كين حينها تمريرة حاسمة لهدف التقدّم لبايرن الذي سجّله ألفونسو ديفيز، والذي كاد أن يقود بايرن إلى النهائي. غير أنّ المدريديين قلبوا المباراة في الدقائق الأخيرة، وفازوا بفضل هدفين متأخرين ليوسيلو بنتيجة 2:1.

  FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICH

    هاري كين يُغضِب ريال مدريد مرةً أخرى

    كان من المشكوك فيه مشاركة كين في مباراة الثلاثاء، إذ اضطر اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً في الآونة الأخيرة إلى الغياب بسبب مشكلات في الكاحل. لكن مدرب بايرن ميونخ فينسنت كومباني تمكن في النهاية من الاعتماد على هدافه، الذي سجل بتسديدة أرضية من قرابة 20 متراً بعد نحو 20 ثانية من استئناف الشوط الثاني. وعلى مستوى جميع المسابقات، كان ذلك الهدف رقم 49 لكين هذا الموسم.

    وفي المقابل، بدأت سلسلة إلبير التي امتدت لأربع مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا مع مساهمة تهديفية مباشرة ضد ريال في مايو 2000، حين صنع هدفاً وسجل هدفاً بنفسه في إياب نصف النهائي الذي انتهى بفوز بايرن 2-1 (بعد الخسارة 0-2 في الذهاب)، وهو فوز لم يكن ذا جدوى في النهاية. وبعد نحو عام، سجل إلبير هدف الفوز 1-0 لبايرن في ذهاب نصف النهائي في مدريد، ثم سجل أيضاً في الفوز 2-1 في الإياب. وتلا ذلك تمريرتان حاسمتان في فوز 2-1 في ذهاب ربع النهائي في أبريل 2002.

    أما سلسلة أوباميانغ فقد حققها اللاعب الغابوني، الذي يلعب حالياً لأولمبيك مرسيليا، بقميص بوروسيا دورتموند بين سبتمبر 2016 وديسمبر 2017.

