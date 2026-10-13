ليتعلم العين والراقي | شباب الأهلي أسقط الاتحاد بـ"السهل الممتنع" .. لم يعجبكم ينز فيسينج "المتدرب" فأظهر لكم شخصية "الفيلسوف الفاشل"!

يقولون إن أول فترة توقف في الموسم دائمًا ما تكون مهمة للمدربين الجدد، فهي بمثابة الفرصة لتعويض ما فات في فترة الإعداد قبل بداية الموسم، مع دراسة أخطاء ما مر بعيدًا عن ضغوطات الروزنامة.
لكن بالنسبة للألماني ينز فيسينج؛ المدير الفني للعميد، كان التوقف الدولي المنقضي لتوه فرصة لمحاولة إقناع الجماهير بأنه ليس "متدرب"، فتحول لـ"فيلسوف فاشل"!
الألماني رغم اعتراضات جمهور العميد على قدومه، واصفين إياه بـ"المتدرب" لقلة خبراته، إلا أنه أقنعهم قبل التوقف الأخير - إلى حدٍ ما - بقدرته على العمل وفق إمكانات لاعبيه وما هو متاح من صفقات، ما أسفر عن عدم تلقي أي هزيمة، مع الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاث.
لكن ما إن انتهى التوقف إلا وتبدل حال فيسينج، بل وخرج عن المنطق تمامًا، خاصةً في مواجهة شباب الأهلي الليلة..
جورجينيو فاينالدوم جناح، يضم إلى العمق بجوار ثنائي الهجوم يوسف النصيري وجورج إلينيخينا.. تخمة هجومية غير مبررة رغم قوة شباب الأهلي.
في الوسط الثنائية الأسوأ ديون لوبي وريتشارد ريوس.. ما جعل الدفاع مكشوفًا تمامًا للاعبي شباب الأهلي وسط مساحات واسعة.
ناهيك عن اللعب بدفاع متقدم رغم بطء الثنائي دانيلو بيريرا وجان كارلو سيميتش في الارتداد للخلف.. والنتيجة هدفين من هجمة مرتدة بعد ثلاث تمريرات فقط.
جملة أخطاء ارتكبها فيسينج دفعة واحدة في تشكيل مواجهة شباب الأهلي، مكنت الضيوف في التقدم بثنائية في أول 16 دقيقة، ما أضاع المباراة منه رغم أنه حاول تصحيح الأوضاع في بداية الشوط الثاني بتغييراته.
يبدو أن جمهور الاتحاد سيترحم على فيسينج "المتدرب" بعد ظهور نسخة "الفيلسوف"!