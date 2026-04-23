Goal.com
مباشر
FC Machida Zelvia v Shabab Al Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport
محمود خالد

ماتشيدا استقبل هدفًا بـ"لاعب زائد" .. اللوائح تقول كلمتها في إعادة مباراة شباب الأهلي بعد الاحتجاج!

هل يمكن إعادة مباراة شباب الأهلي وماتشيدا؟

لا يزال الجدل متواصلًا بشأن اللقطة التحكيمية "المثيرة للجدل" التي وقعت فوق أرض ميدان الأمير عبد الله الفيصل في جدة، وإلغاء الهدف الذي كان من شأنه أن ينقذ حظوظ شباب الأهلي، في عدم وداع دوري أبطال آسيا للنخبة، أمام ماتشيدا الياباني.

ماتشيدا نجح في التأهل إلى النهائي، بفوزه على شباب الأهلي بهدف دون مقابل، إلا أن قرارًا من الحكم، أجمع النقاد وخبراء القانون على "خطئه"، أثار حالة من الغضب الإماراتي، ليدور السؤال حول مدى إمكانية إعادة المباراة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تبقي 48 ساعة، على موعد المباراة النهائية، التي ستجمع بين الأهلي وماتشيدا زيلفيا، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، والمقررة يوم السبت المُقبل.

  • كيف ألغي هدف شباب الأهلي؟

    تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 2+90 بأقدام جيليرمي بالا، انفجر معها ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، فرحًا بإدراك شباب الأهلي التعادل في الوقت القاتل.

    الحكم المباراة الأسترالي شون إيفانز يطلع صافرته معلنًا تعادل الفريق الإماراتي .. حتى أتاه استدعاء من حكام تقنية الفيديو من حيث لا يحتسب، لاحتمالية إلغاء الهدف.

    السبب؟، ليس تسلل أو لمسة يد أو تدخل خاطئ من اللاعبين، إنما خطأ غريب في التسنيق بين حكم الساحة شون إيفانز والحكم الرابع الأردني أدهم المخادمة..في تلك الدقيقة كان ماتشيدا يجري تغييره الخامس بإخراج هوتاكا ناكامورا ونزول هنري موتشيزوكا.

    قبل انتهاء التبديل بثوانٍ معدودة، منح إيفانز لاعبي شباب الأهلي الإذن لتنفيذ رمية التماس التي وصلت بعد ذلك لبالا ليسددها في الشباك.

    حكام الفيديو انتبهوا لهذا الخطأ الغريب، وبعد مراجعة إيفانز الحالة بنفسه عبر الفيديو، قرر إلغاء الهدف، ليدفع لاعبو الفريق الإماراتي ثمن سقطة شون إيفانز وأدهم المخادمة!

    من جانبه، أكد الخبير التحكيمي فريد علي صحة هدف شباب الأهلي بنسبة 100% طالما وافق حكم الساحةعلى استمرار اللعب حكم الساحة مع تأمين الحكم الرابع عملية التبديل، مستغربًا تدخل تقنية الفيديو في قرار استئناف اللعب، مشددًا على عدم قانونية ما حدث.

    ويذكرنا هذا السيناريو بما حدث مع الاتحاد السعودي الذي خرج أيضًا من نفس الفريق في ربع النهائي، وسط جدل تحكيمي كبير وقرارات مثيرة للشك.

    قانونية إلغاء الهدف .. هل تعاد المباراة؟

    وفي هذا السياق، تحدث المستشار التحكيمي أحمد الشيخي، عبر برنامج "نادينا"، بشأن مدى قانونية إلغاء هدف شباب الأهلي، وإمكانية إعادة المباراة، خاصة بعد تقدم إدارة شباب الأهلي، باحتجاج رسمي على قرارات التحكيم في المواجهة.

    وقال الشيخي إن الواقعة تعد حالة تحكيمية من الدرجة الأولى، مضيفًا أن هناك حالات تتقاطع فيها لوائح الانضباط مع قانون اللعبة، مثل السلوك المشين أو اللعب العنيف.

    وبسؤاله حول قانونية إلغاء الهدف إذا تواجد لاعب زائد في الفريق المنافس، قال الشيخي "لا، لن يتم إلغاء الهدف، وفق البند الثالث من المادة رقم 9".

    وأوضح "إذا لم يخرج لاعب ماتشيدا، وصار الفريق 12 لاعبًا داخل الملعب، واستقبل هدفًا من المنافس، يتم احتساب الهدف ولا يتم إلغاؤه، أما إذا كان ماتشيدا (مثالًا) هو من سجل الهدف، فلا يتم إلغاؤه أيضًا، إذا لم يشارك اللاعب الزائد في هجمة الهدف".

    ونوّه الشيخي بأن شباب الأهلي لم يرتكب أي خطأ في لقطة الهدف، وبعد التقدم باحتجاج، فمن الوارد أن تعتبر لجنة الحكام، ما حدث بمثابة "خطأ فني"، وإذا كانت استشهادات شباب الأهلي قانونيًا سليمة، يتم إعادة المباراة.

    وأضاف الشيخي بأن المباراة لا تعاد أو يتم إلغاء نتيجة، إلا في حالة حدوث أخطاء فنية واضحة فوق أرض الملعب.

  • قرار تاريخي منتظر

    وذكر موقع 365Scores، بأن شباب الأهلي في انتظار قرار تاريخي من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يتعلق بمباراته أمام ماتشيدا، ومن المنتظر أن يتم صدوره، اليوم الخميس.

    المؤشرات تفيد بأن الاتحاد الآسيوي قد يعلن اليوم، عن قراره بإعادة المباراة، بسبب الجدل التحكيمي الذي أثر بدوره على سير اللقاء.

    وكانت إدارة شباب الأهلي قد تقدمت بشكوى رسمية ضد قرارات التحكيم، مطالبة بإعادة المباراة بشكل كامل، كما قررت إبقاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم، في مدينة جدة، لحين صدور القرار النهائي، بحثًا عن الحفاظ على حقوق الفريق وضمان العدالة في المنافسات الآسيوية.

  • Jordan v Qatar:Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    استبعاد حكم مباراة الاتحاد

    وكان الاتحاد قد خاض تجربة "تحكيمية جدلية" مماثلة في مواجهة ماتشيدا زيلفيا، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تم إلغاء هدف لصالح دانيلو بيريرا في الدقيقة 88، بحجة لمس الأخير للكرة بيده، فضلًا عن عدم طرد نجم ماتشيدا، كوتارو هاياشي، بعد ضربه لوجه حارس الاتحاد، بريدراج رايكوفيتش، والتي تسببت في إصابة دامية.

    وذكرت صحيفة "عكاظ" بأن الاتحاد الآسيوي قرر استبعاد الحكم الصيني ما نينج، الذي أدار المباراة، بسبب أخطائه التحكيمية، بعدما كان مرشحًا بقوة لإدارة المباراة النهائية.