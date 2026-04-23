ماتشيدا استقبل هدفًا بـ"لاعب زائد" .. اللوائح تقول كلمتها في إعادة مباراة شباب الأهلي بعد الاحتجاج!

لا يزال الجدل متواصلًا بشأن اللقطة التحكيمية "المثيرة للجدل" التي وقعت فوق أرض ميدان الأمير عبد الله الفيصل في جدة، وإلغاء الهدف الذي كان من شأنه أن ينقذ حظوظ شباب الأهلي، في عدم وداع دوري أبطال آسيا للنخبة، أمام ماتشيدا الياباني.

ماتشيدا نجح في التأهل إلى النهائي، بفوزه على شباب الأهلي بهدف دون مقابل، إلا أن قرارًا من الحكم، أجمع النقاد وخبراء القانون على "خطئه"، أثار حالة من الغضب الإماراتي، ليدور السؤال حول مدى إمكانية إعادة المباراة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تبقي 48 ساعة، على موعد المباراة النهائية، التي ستجمع بين الأهلي وماتشيدا زيلفيا، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، والمقررة يوم السبت المُقبل.