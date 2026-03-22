AFP
ترجمه
فيديو: اندلاع شجار بعد تعرض ماسون غرينوود لإصابة قوية وخروج نجم مرسيليا مصاباً من الملعب في مباراة ليل
عودة ليل المتأخرة تفاجئ مرسيليا
بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري الفرنسي، تعرض مرسيليا لانتكاسة على أرضه أمام ليل. ورغم تقدمه بهدف سجله إيثان نوانيري في الدقيقة 43 لينهي الشوط الأول متقدماً، إلا أن مرسيليا انهار في الشوط الثاني حيث رد ليل بسرعة، وسجل توماس مونييه هدف التعادل في الدقيقة 49. ثم سجل المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو هدف الفوز الدرامي للزوار في الدقيقة 86.
يرفع هذا الفوز رصيد ليل إلى 47 نقطة في المركز الخامس، مما يعيد إحياء آماله في حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا، حيث تقلص الفارق بينه وبين مرسيليا صاحب المركز الثالث إلى نقطتين فقط مع تبقي سبع جولات على نهاية موسم الدوري الفرنسي.
اندلعت الفوضى مع هزيمة فريق غرينوود
اتخذت المباراة بين مرسيليا وليل منحىً متوتراً في الدقائق الأولى، حيث اندلعت مشاجرة بعد أن طُرح غرينوود أرضاً خلال هجمة مرتدة سريعة. وكان المهاجم الإنجليزي قد نجح في تجاوز مدافعه وكان يسعى لاستغلال المساحة في الثلث الأخير من الملعب، قبل أن يوقفه تدخل متأخر وعنيف من لاعب ليل كاسبر فيردونك.
أدت شدة التدخل وسرعة تحرك غرينوود إلى طيرانه في الهواء، وهو ما أثار غضب مقاعد البدلاء في مرسيليا وزملائه على أرض الملعب على الفور.
واضطر الحكم بينوا باستيان للتدخل بعد أن اشتبك لاعبو الفريقين في مواجهة جماعية، وحصل فيردونك في النهاية على بطاقة صفراء لدوره في الحادثة.
شاهد المقطع
تواجه كلا الفريقين مشاكل تأديبية مبكرة
كان الحكم مشغولاً للغاية منذ صافرة البداية في مباراة اتسمت بالحدة بين فريقين يتنافسان على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وشكلت مسألة الانضباط مصدر قلق كبير لفريق ليل منذ الدقيقة الأولى، عندما تلقى ناثان نغوي بطاقة صفراء. فقد حصل المدافع على إنذار بسبب اللعب الخطر بعد أن أصابت ركلته العالية رأس إيغور بايكساو، مما جعله يواجه موقفاً حرجاً طوال بقية المباراة.
إعلان