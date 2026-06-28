شاهده يعيد كتابة تاريخ إنجلترا.. جود بيلينجهام يمنح هاري كين لقب "الأعظم على الإطلاق"

تجاوز كين رسميًا جاري لينيكر ليصبح الهداف التاريخي لإنجلترا في كأس العالم عندما سجل الهدف الثاني لمنتخب الأسود الثلاثة في فوز 2-0 على بنما. وجاءت اللحظة الفارقة في الدقيقة 67 في ملعب نيويورك/نيوجيرسي عندما ارتقى كين أعلى لمقابلة عرضية مقوسة من بيلينجهام، ليحولها برأسه إلى الشباك مسجلًا هدفه الحادي عشر في تاريخ البطولة.

وبهذا الهدف تقدم بهدف واحد على الأسطورة لينيكر، الذي كان قد احتفظ بالرقم القياسي برصيد 10 أهداف منذ عام 1990. وبالنسبة لبيلينجهام، فإن رؤية قائده يحقق مثل هذا الإنجاز لم تؤكد إلا مكانته كأفضل من قاد خط الهجوم لبلاده على الإطلاق.