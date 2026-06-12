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علي سمير

نظرية المؤامرة تضرب كأس العالم .. "شاكيرا لم تحضر الافتتاح والمكسيك خدعتنا باستخدام شاكيبيكا المزيفة"

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كأس العالم
المكسيك ضد جنوب أفريقيا
المكسيك
جنوب أفريقيا

قصة منتشرة بشكل واسع وتضارب في وجهات النظر

إن كنت من محبي الإثارة والمتعة الكروية، فلك ما أردت في انتصار المكسيك على جنوب إفريقيا، وريمونتادا كوريا الجنوبية أمام تشيكيا، في اليوم الأول من كأس العالم 2026.

وأما إن كنت من عشاق نظرية المؤمرة التي لطالما تظهر مع الأحداث العالمية الكبرى، فلدينا أيضًا تكهنات تهمك .. شاكيرا لم تظهر في افتتاح كأس العالم، بل ما شاهدناها هي مجرد نسخة مزيفة!

المطربة العالمية تربطها علاقة وثيقة بكرة القدم والأغاني والحفلات الخاصة بكأس العالم، والجميع شعر بسعادة غامرة للغاية فور سماع الأنباء حول مشاركتها في فعاليات مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

ولكن ما حدث أمس على ملعب أزتيكا أثار العديد من التساؤلات والشكوك، حول حدوث شيئًا ما أجبر اللجنة المنظمة على إقحام نسخة بديلة للمغنية الكولومبية!


  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    وجه مختلف

    في البداية، ظهرت الشكوك حول الاعتماد على نسخة بديلة من شاكيرا، بسبب الاختلاف الكبير في ملامح وجهها، عن الصورة المعتادة التي نعرفها عنها.

    شاكيرا عمرها 49 سنة هذا صحيح، والتقدم في السن قد يُغير من ملامح الإنسان، وما نراه عبر الشاشات يختلف كثيرًا عن ما نشاهده على أرض الواقع.

    ولكن هذا لا يعني أن تتغير ملامحها بهذه الدرجة الغريبة، كما أن الكولومبية تعتني كثيرًا بنفسها، ومن غير المنطقي أن يظهر وجهها منتفخًا في هذه المناسبة العالمية الكبرى.

    ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حضروا حفلات لشاكيرا في مراحل مختلفة من مسيرتها الفنية، وبعضهم لاحظوا أنها كانت أكثر طولًا ونحافة من الطبيعي على خشبة المسرح في الحفل الذي أقيم أمس، الخميس، على ملعب أزتيكا.

    وأخيرًا .. لماذا ترتدي شاكيرا نظارة سوداء تخفي أغلب ملامحها في حفل افتتاح المونديال؟ هذا التصرف أثار المزيد من الشكوك حول رغبة أحدهم في إخفاء الشخصية المزيفة التي حلت محل المغنية الكولومبية التي ربما تعرضت لظرف طاريء منعها من الظهور.


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  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الجانب الآخر من القصة

    في مثل هذه الحالات، من الطبيعي أن تظهر وجهة نظر مختلفة، تؤكد أن هذه شاكيرا التي نعرفها، وأن البعض يحاول تفسير الأمور والتدقيق فيها أكثر من اللازم.

    بعض المعجبين بشاكيرا خرجوا ليقولوا إن الندبة الموجودة على جبينها لا تزال كما هي، ومن الصعب أن من جلب بديلتها قام بحفر نفس الندبة حتى لا يلاحظ أي شخص الاختلاف.

    وبالنسبة لطول القائمة، فأرجحوا ذلك إلى ارتدائها لحذاء رياضي بنعل سميك، مما جعلها تبدو بهذه الصورة المختلفة عن الطبيعي.

    وأما عن التورم، يؤمن المدافعون عن نظرية "أنها شاكيرا" بأنه بسبب استخدامها لحقن البوتوكس، مما يفسر استخدامها النظارات لإخفاء آثاره.

    ويضاف إلى ذلك حقيقة أن شاكيرا كانت موجودة بالفعل في البروفات التحضيرية للافتتاح، حيث قطع المذيع مارسيلو بينيديتو مقابلة على الهواء من أجل التقاط صورة معها، مما يؤكد حضورها وسفرها للمكسيك.


  • Shakira waves(C)Getty Images

    بديلتها موجودة بالفعل

    فور سماع التفسيرات ستهدأ نظرية المؤامرة قليلًا، وبالرجوع إلى السجل الصحي لشاكيرا، ومعرفة حقيقة أن آخر أزمة واجهتها كانت في فبراير 2025 عندما نقلت إلى المستشفى في ليما عاصمة بيرو بسبب مشكلة في البطن، مع عدم حدوث أي شيء مماثل بعدها، ستدرك أن المشككون بالغوا في وجهة نظرهم.

    ولكن عندما تعلم أن هناك بديلة فعلية للمطربة الكولومبية، وهي ريبيكا ماييلانو التي أطلقت على نفسها لقب "شاكيبيكا" ستعود لك الشكوك مرة أخرى!

    ريبيكا هي كاتبة أغاني ومغنية فنزويلية، تتشابه ملامحها كثيرًا مع شاكيرًا، مما تسبب في انتشارها بشكل لافت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحاليًا تقدم عروضًا عبر برنامجها "شاكيبيكا لايف".

    صوتها لا يشبه شاكيرا، وهذا لا يهم في القصة، لأن أغنية الافتتاح تم تشغيلها عبر الإذاعة الداخلية في الملعب، ليكون دور المؤدية هو تحريك شفتيها فقط.

    الغريب في الأمر، أن أول مقابلة على أرض الواقع بين شاكيرا وشبيهتها كانت في حفل موسيقي سابق بالمكسيك، حيث التقطت معها صورة تذكارية عندما تشاهدها ستشك أنك ترى نفس الشخص مرتين.

    والأغرب من ذلك، أن "شاكيبيكا" كانت حاضرة أيضًا قبل افتتاح كأس العالم بساعات في شوارع المكسيك، وتوقعت فوز الفريق بخماسية نظيفة على جنوب إفريقيا.

    وفي النهاية، كلها مجرد شكوك، هناك دلائل داعمة لها وأخرى تنفيها تمامًا، وستظل الحقيقة غائبة إلا إذا خرج أحدهم لحسم الأمور تمامًا!

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تشيكيا
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