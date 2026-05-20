"طريق ليونيل ميسي" .. النجم الأرجنتيني يحصل على "شارع باسمه" في نيوجيرسي قبل انطلاق كأس العالم

يستمر تأثير ليونيل ميسي على الثقافة الأمريكية الشمالية في بلوغ مستويات غير مسبوقة، حيث تم تكريم نجم إنتر ميامي بتسمية شارع باسمه.

وفي خطوة تسلط الضوء على تأثيره الهائل قبيل كأس العالم 2026، قامت بلدية محلية في ولاية نيوجيرسي بتسمية جزء من الطريق رسمياً باسم «ليو ميسي واي».