Muhammad Zaki و علي سمير

"طريق ليونيل ميسي" .. النجم الأرجنتيني يحصل على "شارع باسمه" في نيوجيرسي قبل انطلاق كأس العالم

تكريم تاريخي واختيار المنطقة لم يكن صدفة

يستمر تأثير ليونيل ميسي على الثقافة الأمريكية الشمالية في بلوغ مستويات غير مسبوقة، حيث تم تكريم نجم إنتر ميامي بتسمية شارع باسمه.

وفي خطوة تسلط الضوء على تأثيره الهائل قبيل كأس العالم 2026، قامت بلدية محلية في ولاية نيوجيرسي بتسمية جزء من الطريق رسمياً باسم «ليو ميسي واي».

  • تكريم أسطوري في بيركلي هايتس

    الأيقونة الأرجنتينية، الذي قاد منتخب بلاده إلى المجد في كأس العالم 2022 بقطر، يشهد الآن إدراج اسمه في خريطة الولايات المتحدة. فقد وافق سكان بيركلي هايتس، وهي ضاحية تقع في مقاطعة يونيون بولاية نيوجيرسي، رسمياً على إنشاء «شارع ليو ميسي» تكريماً للمهاجم الأسطوري.

    اختارت المدينة، التي يبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلاً عن 13 ألف نسمة، جزءاً محدداً من شارع شيرمان ليحمل اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات. وتعد هذه المبادرة تذكيراً دائماً بالتأثير الذي أحدثه قائد إنتر ميامي على الرياضة في أمريكا الشمالية منذ وصوله المثير للانتباه إلى دوري كرة القدم الأمريكي.


    حمى كأس العالم تجتاح نيوجيرسي

    يأتي هذا التكريم في وقت تصل فيه حمى كرة القدم إلى ذروتها في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ومع اقتراب كأس العالم 2026، يبحث قادة المجتمعات المحلية عن سبل للمشاركة في البطولة، وتستعد مدينة بيركلي هايتس للاستعدادات التي تسبق الأحداث المرتقبة في ملعب ميتلايف القريب، أحد الملاعب الرئيسية لهذا الحدث العالمي.

    قادت هذه المبادرة فرقة عمل كأس العالم لكرة القدم 2026 في بيركلي هايتس. وتم إنشاء هذه المجموعة الإدارية المحلية خصيصًا لتعزيز الفعاليات المجتمعية وإثارة الحماس بينما تستعد البلاد للمشاركة في استضافة أكبر حدث رياضي في العالم. واعتُبر تسمية شارع باسم أعظم لاعب في جيله الطريقة المثلى لربط المجتمع المحلي بالبطولة.


  • قلب مجتمع «الألبيسيليستي»

    لم يكن اختيار موقع لافتة «طريق ليو ميسي» محض صدفة. فقد وُضعت بشكل استراتيجي بجوار مقهى «باتريا ستيشن»، وهي مؤسسة محلية أصبحت ملاذاً روحياً للمشجعين الأرجنتينيين في المنطقة.

    وقد أسست هذا المقهى الراقصة الأرجنتينية كارولينا زوكالسكي، وهي نقطة التقاء معروفة لمجتمع «الألبيسيليستي» وعشاق كرة القدم.

    من خلال وضع اللافتة في هذا التقاطع المحدد، أنشأت المدينة معلمًا بارزًا يتجمع فيه المشجعون للاحتفال بمسيرة ميسي. وقد أصبح المكان بالفعل وجهة شهيرة للمشجعين لالتقاط الصور، وهو دليل آخر على أن تأثير ميسي يتجاوز حدود الملعب ويؤثر على الحياة اليومية للأشخاص الذين يعيشون في منطقة نيويورك الحضرية.



    تأثير ميسي المتزايد باستمرار

    منذ انضمام ميسي إلى إنتر ميامي في صيف عام 2023، شهد مشهد كرة القدم في الولايات المتحدة تغيرًا جذريًا. فقد تم تحطيم أرقام قياسية في أعداد الحضور، وحوّل وجوده كل مباراة إلى حدث يزخر بالنجوم. ويشكل هذا التكريم الأخير في نيوجيرسي مجرد فصل آخر في القصة المذهلة لمغامرته الأمريكية.

    مع اقتراب كأس العالم 2026، تؤكد مبادرات مثل "Leo Messi Way" حقيقة أن ميسي لم يعد مجرد نجم زائر، بل أصبح رمزًا ثقافيًا متأصلًا في النسيج الرياضي الأمريكي. وسواء كان يقود إنتر ميامي نحو الألقاب أو يستعد لرقصة أخيرة على المسرح العالمي، فإن اسمه سيصبح الآن جزءًا من الخريطة بالمعنى الحرفي للكلمة.

