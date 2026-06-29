بين سحب شارة القيادة وعرض الوليد بن طلال.. هيا يا سالم الدوسري فـ"لتجعل نهايتك في 2027 سعيدة"!

في صيف عام 2027، حين تُطلق صافرة نهاية المسابقات المحلية السعودية؛ لن يكون الأمر مجرد إسدال ستار على موسم رياضي جديد، بل ربما "المشهد الأخير" في رواية ملحمية لأحد نجوم المملكة.

الحديث هُنا عن سالم الدوسري، قائد نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ الذي طالما أدار الرؤوس بمرواغاته، وانتزع الآهات بإبداعاته فوق أرضية المستطيل الأخضر.

نعم.. سالم يقف الآن أمام العام الأثقل في مسيرته الكروية؛ حيث تحتضن بلاده بطولة كأس أمم آسيا على أراضيها، بينما ينتهي "عقده الشخصي" مع الفريق الهلالي يوم 30 يونيو 2027.

ذلك يجعلنا أمام مشهد يتقاطع فيه المجد المطلق مع حافة الهاوية، في مسيرة قائد الهلال ومنتخب السعودية؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..