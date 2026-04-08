تجدر الإشارة إلى أنه من غير الواضح في هذه اللحظة حجم القائمة التي سيُسمح لويغمان بإعلانها لكأس العالم. فقد تم توسيع قوائم الرجال إلى 26 لاعبًا في نسخة 2022 واستمر ذلك لنسخة 2026، مع السماح أيضًا بأعداد أكبر في معظم البطولات القارية منذ ذلك الحين. ولم يحدث الأمر نفسه في كرة القدم النسائية، إذ كانت ويغمان مقيدة بـ23 لاعبة في كأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025. ومن المؤكد أن مزيدًا من المعلومات في هذا الشأن سيصدر مع اقتراب موعد البطولة.

وسيكون هناك حارسة مرمى إضافية واحدة تحتاج ويغمان لاختيارها، وهذا أمر مؤكد. ولم تحصل أي من الخيارات الأخرى ضمن مجموعة اللاعبات على وقت لعب منتظم في الأشهر الأخيرة، ومن المرجح أن يكون ذلك هو الفارق في النهاية. ويبدو أن الاختيار سيكون بين Khiara Keating وEllie Roebuck، لكن Sophie Baggaley تلقت أيضًا استدعاءات مؤخرًا عندما ضربت الإصابات.

وعندما يتعلق الأمر بالمدافعات، وبسبب مدى تعدد الأدوار التي تتمتع بها العديد من العضوات الأكثر ترجيحًا في هذه القائمة المتوقعة لكأس العالم للسيدات 2027، يكون من الصعب دائمًا تقدير المجموعة التي ستستقر عليها ويغمان. وواقعيًا، فإن جميع المراكز في الخط الخلفي مغطاة بالست المذكورات سابقًا، لذا فالأمر يتعلق فقط بماهية الصفات الأخرى أو عمق المراكز الإضافي الذي تريد أن يكون متاحًا لها.

Niamh Charles وAnouk Denton وTaylor Hinds كلهن قادرات على اللعب في الجهة اليمنى أو اليسرى، مع بروز Poppy Pattinson مؤخرًا كخيار طبيعي لذلك الدور الإشكالي في مركز الظهير الأيسر. أما قلب الدفاع Lotte Wubben-Moy، فكانت ضمن قوائم يورو 2022 وكأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025، وقد يصب ذلك بقوة في مصلحتها.

في خط الوسط، عانت Grace Clinton من قلة وقت اللعب منذ انتقالها في الصيف إلى مانشستر سيتي، وهو ما يثبت أنه يضر بطموحاتها مع إنجلترا، في حين تتألق زميلتها في النادي Laura Blindkilde Brown مع متصدرات دوري السوبر للسيدات، لكن ذلك لم يترجم بعد إلى فرص أكثر مع منتخب «اللبؤات». كما دخلت Erica Parkinson، البالغة 17 عامًا والتي نالت أول استدعاء لها للمنتخب الأول خلال فترة التوقف الدولي في أبريل بسبب إصابات توون وكلينتون، دائرة النقاش الآن في هذا الجانب أيضًا.

ثم هناك Freya Godfrey، المهاجمة البالغة 20 عامًا التي شاركت في آخر معسكرين لإنجلترا في ظل إصابات طالت مهاجمات أخريات، وKeira Barry، جناح باي إف سي وبالعمر نفسه، التي حلت بدلًا من غودفري عندما انسحبت من معسكر «اللبؤات» في أبريل. وتبدو المناطق الهجومية مكتظة في هذا الفريق، لذا قد لا يُدرَج أي منهما ضمن قائمة الصيف المقبل إلا في حال غيابات، لكن الكثير قد يتغير بين الآن وحينها فيما يتعلق بوقت اللعب والمستوى أيضًا.

إجمالي اللاعبات: 32