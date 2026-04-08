Goal.com
مباشر
Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

ترجمه

سُلَّم تشكيلة منتخب إنجلترا لكأس العالم للسيدات 2027: من سيحجز مكانه في قائمة «اللبؤات» لسارينا فيغمان الصيف المقبل؟

التحليل الفني
إنجلترا
كأس العالم للسيدات
الكرة النسائية
S. Wiegman
ليا ويليامسون
أليسيا روسو
C. Kelly
لوسي برونز
L. James
إيلا تون
لاورين هيمب
بيث ميد
H. Hampton
G. Stanway
M. Agyemang
كايرا والش
L. Blindkilde
G. Clinton
E. Roebuck
T. Hinds
A. Beever-Jones
P. Pattinson
جيسيكا كارتر
M. Le Tissier
A. Moorhouse
L. Wubben-Moy
J. Park
E. Morgan
أليكس جرينوود
L. Kendall
F. Godfrey
S. Baggaley
K. Keating
نيام شارليز
A. Denton
K. Reid
L. Parker
M. Turner
M. Kearns
M. Symonds
R. Mace
فقرات ومقالات
J. Naz
نيكيتا باريس
K. Robinson
كاتي زيليم
ايبونيو سالمون
بيثاني انجلاند
G. George
لورا كومبس
E. Parkinson

بدأت رسميًا حملة تأهل إنجلترا لكأس العالم للسيدات 2027. واستهلت «اللبؤات» مشوارها بفوز 6-1 على أوكرانيا يوم الثلاثاء، وستواصل سعيها لحجز مكان في البرازيل عندما تستضيف آيسلندا يوم السبت. وباعتبارهن وصيفات نسخة 2023، لن يتوقع كثيرون أقل من أن يحقق فريق سارينا فيغمان قدرًا مماثلًا، لكن هوية اللاعبات اللاتي ستختارهن المدربة لتمثيل بطلات أوروبا في أمريكا الجنوبية لا تزال أقل يقينًا.

بالطبع، هناك الكثير من الأسماء التي يمكن للمرء أن يراهن بثقة على وجودها في القائمة النهائية في يونيو المقبل. فويغمان، في نهاية المطاف، تتولى تدريب إنجلترا منذ أكثر من أربع سنوات الآن، لذا نعرف اللاعبات اللواتي تثق بهن، وكيف تميل تشكيلاتها الأساسية إلى الظهور في أجواء البطولات، ونوع اللاعبة التي تريد أن تُكمل بقية عناصر فريقها، خارج عن «المضمونين».

ومع ذلك، فهذا لا يعني أن من السهل التنبؤ بتشكيلة «اللبؤات» كاملةً لكأس العالم للسيدات 2027. فقد ظهرت الكثير من الأسماء الجديدة منذ حملة بطولة أوروبا الظافرة في 2025، وللأسف هناك عدة لاعبات حالياً خارج الحسابات بسبب إصابات طويلة الأمد.

لذا، ومع انطلاق مشوار إنجلترا في التصفيات، من تبدو فرصتها شبه مؤكدة للحصول على مكان في تشكيلة ويغمان؟ ومن لديها ما تثبته خلال هذه العملية؟ ومن قد يكون مهدداً بفوات الفرصة؟ دع GOAL يصحبك في جولة عبر حالة مجموعة لاعبات «اللبؤات» قبل بطولة الصيف المقبل...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    أقفال لا تقبل الشك

    بسبب الاستقرار المحيط بمنتخب «اللبؤات» وبقاء ويغمان لفترة طويلة في منصبها، إلى جانب المعلومات التي نملكها من البطولات الكبرى السابقة، هناك الكثير من اللاعبات اللواتي يمكن للمرء أن يضعهن بثقة ضمن قائمة المسافرات إلى البرازيل الصيف المقبل — شريطة ألا تُسقط الإصابة أياً منهن.

    القائدة ليا ويليامسون هي بالتأكيد واحدة منهن، وكذلك حارسة المرمى الأساسية هانا هامبتون. ومن الأخريات اللواتي رسّخن أماكنهن في التشكيلة الأساسية لويغمان (XI) على مدار فترة ولايتها لوسي برونز، وكيرا والش، وجورجيا ستانواي وأليسيا روسو. وسيكون أمراً مدهشاً للغاية إذا لم تكن أيٌّ من هؤلاء الست ضمن المشاركات في البرازيل.

    لورين هيمب ولورين جيمس تندرجان أيضاً ضمن هذه الفئة. كلتاهما عانتا من إصابات هذا الموسم، ولذلك لا تتبادران إلى الذهن بالسرعة نفسها مثل الأخريات، لكنهما لاعبتان ستُدرجهما ويغمان على الأرجح دائماً في تشكيلتها الأساسية، وبناءً على ذلك فهما مضمونتان ضمن القائمة الإجمالية.

    إجمالي اللاعبات: 8

    • إعلان
  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    القادة الآخرون لفيغمان

    سيكون من السهل تقديم حجة لضم عدد من اللاعبات في هذه المجموعة التالية ضمن «المضمونات» أعلاه، لكنهن ينزلن إلى فئة أدنى قليلاً لأنهن لسن بالضبط أساسيات لا جدال في مشاركتهن كما هو حال الأخريات. ومع ذلك، سيظل من الصادم جداً ألا تختار ويغمان أياً من هؤلاء اللاعبات لتمثيل «اللبؤات» في البرازيل، إذ أثبتن أنفسهن كلاعِبات من الطراز الرفيع وقائدات مهمات طوال فترة توليها المسؤولية.

    ومن بينهن جيس كارتر وإسمي مورغان وأليكس غرينوود، اللواتي يكاد يكون من المؤكد دائماً تواجدهن ضمن قوائم إنجلترا حالياً، وإن كان من الممكن تدويرهن داخل التشكيلة وخارجها تبعاً لكيفية تنظيم ويغمان لدفاعها. وتقدم اللاعبات الثلاث مرونة تكتيكية ثمينة إلى جانب جودتهن وخبرتهن، ويبدو أنهن مرشحات ليكنّ عناصر حيوية في تشكيلة 2027.

    إيلا تون تواجه دائماً منافسة كبيرة على مركزها في دور الرقم 10، لكنها كثيراً ما تتصدر كخيار ويغمان الأول، فيما أثبتت كل من بيث ميد وكلويه كيلي أنهما عنصران بالغا الأهمية في هذا الفريق، حتى وإن لم يكن ذلك من البداية في كل مباراة. وقدمت اللاعبات الثلاث لحظات حاسمة في نجاحات إنجلترا السابقة، ومن المتوقع أن يكنّ على متن الطائرة المتجهة إلى البرازيل.

    إجمالي اللاعبات: 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    يتجه نحو الارتفاع

    ابتداءً من هذه النقطة فصاعدًا، تنخفض مستويات اليقين. ومع ذلك، فإن اللاعبات في هذه الفئة يشهدن منحىً إيجابيًا ضمن إطار المنتخب الإنجليزي، ومن المرجح جدًا أن يكنّ ضمن المجموعة المشاركة في الصيف المقبل نتيجةً لذلك.

    أجي بيفر-جونز تُعدّ واحدة من الأعضاء القدامى في هذه المجموعة، إذ أمضت معظم الأشهر الثمانية عشر الماضية كبديلة لروسو في دور المهاجمة الصريحة. وقد تغيّر ذلك قليلًا مؤخرًا بسبب بروز ميشيل أجييمانغ، التي شاركت قبلها على أرض الملعب عدة مرات في يورو 2025. لكن بيفر-جونز لا تزال في مرتبة متقدمة ضمن الترتيب العام لهذا المنتخب الإنجليزي، وعادت لتكون البديلة المؤكدة لروسو في ظل غياب أجييمانغ بسبب الإصابة.

    أما جيس بارك ومايا لو تيسيه ولوسيا كيندال، فهنّ لاعبات قفزن إلى هذه المجموعة مؤخرًا لأن أداءهن المثير للإعجاب على مستوى الأندية تُرجم إلى فرص مع «اللبؤات».

    كانت بارك واحدة من أكثر المهاجمات تألقًا في أوروبا خلال موسم 2025-26، وأصبحت الآن تبدو كخيار لا غنى عنه في التشكيل الأساسي. وبدأت لو تيسيه تحظى بفرص أكبر في مركز قلب الدفاع بعد أن كان يُنظر إليها سابقًا تقريبًا على أنها ظهير أيمن حصريًا، بينما كانت كيندال إحدى أبرز نجمات الظهور المفاجئ في مباريات إنجلترا الودية التي تلت يورو 2025.

    وآخر من تجدر الإشارة إليها في هذه المجموعة هي آنا مورهاوس. فقد ظهرت لاعبة الـ30 عامًا لأول مرة مع إنجلترا في نوفمبر الماضي، وكانت حضورًا ثابتًا ضمن مجموعة حارسات المرمى على مدار الأشهر الثمانية عشر الأخيرة. وعلى خلاف باقي الحارسات في قائمة اللاعبات اللواتي تم استدعاؤهن لدعم هامبتون، فإنها كانت دائمًا تحصل على وقت لعب منتظم على مستوى الأندية، ما يجعلها الأقل احتمالًا بين الخيارات خلف هامبتون للخروج من القائمة.

    إذا استطاعت اللاعبات الخمس في هذه الفئة الاستمرار على هذا النهج، فينبغي أن يتوجهن إلى كأس العالم للسيدات 2027 كعضوات مهمات في القائمة، سواء كبديلات موثوقات أو كبديلات يُحدثن تأثيرًا عند المشاركة.

    إجمالي اللاعبات: 19

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    آخر بضع أماكن

    تجدر الإشارة إلى أنه من غير الواضح في هذه اللحظة حجم القائمة التي سيُسمح لويغمان بإعلانها لكأس العالم. فقد تم توسيع قوائم الرجال إلى 26 لاعبًا في نسخة 2022 واستمر ذلك لنسخة 2026، مع السماح أيضًا بأعداد أكبر في معظم البطولات القارية منذ ذلك الحين. ولم يحدث الأمر نفسه في كرة القدم النسائية، إذ كانت ويغمان مقيدة بـ23 لاعبة في كأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025. ومن المؤكد أن مزيدًا من المعلومات في هذا الشأن سيصدر مع اقتراب موعد البطولة.

    وسيكون هناك حارسة مرمى إضافية واحدة تحتاج ويغمان لاختيارها، وهذا أمر مؤكد. ولم تحصل أي من الخيارات الأخرى ضمن مجموعة اللاعبات على وقت لعب منتظم في الأشهر الأخيرة، ومن المرجح أن يكون ذلك هو الفارق في النهاية. ويبدو أن الاختيار سيكون بين Khiara Keating وEllie Roebuck، لكن Sophie Baggaley تلقت أيضًا استدعاءات مؤخرًا عندما ضربت الإصابات.

    وعندما يتعلق الأمر بالمدافعات، وبسبب مدى تعدد الأدوار التي تتمتع بها العديد من العضوات الأكثر ترجيحًا في هذه القائمة المتوقعة لكأس العالم للسيدات 2027، يكون من الصعب دائمًا تقدير المجموعة التي ستستقر عليها ويغمان. وواقعيًا، فإن جميع المراكز في الخط الخلفي مغطاة بالست المذكورات سابقًا، لذا فالأمر يتعلق فقط بماهية الصفات الأخرى أو عمق المراكز الإضافي الذي تريد أن يكون متاحًا لها.

    Niamh Charles وAnouk Denton وTaylor Hinds كلهن قادرات على اللعب في الجهة اليمنى أو اليسرى، مع بروز Poppy Pattinson مؤخرًا كخيار طبيعي لذلك الدور الإشكالي في مركز الظهير الأيسر. أما قلب الدفاع Lotte Wubben-Moy، فكانت ضمن قوائم يورو 2022 وكأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025، وقد يصب ذلك بقوة في مصلحتها.

    في خط الوسط، عانت Grace Clinton من قلة وقت اللعب منذ انتقالها في الصيف إلى مانشستر سيتي، وهو ما يثبت أنه يضر بطموحاتها مع إنجلترا، في حين تتألق زميلتها في النادي Laura Blindkilde Brown مع متصدرات دوري السوبر للسيدات، لكن ذلك لم يترجم بعد إلى فرص أكثر مع منتخب «اللبؤات». كما دخلت Erica Parkinson، البالغة 17 عامًا والتي نالت أول استدعاء لها للمنتخب الأول خلال فترة التوقف الدولي في أبريل بسبب إصابات توون وكلينتون، دائرة النقاش الآن في هذا الجانب أيضًا.

    ثم هناك Freya Godfrey، المهاجمة البالغة 20 عامًا التي شاركت في آخر معسكرين لإنجلترا في ظل إصابات طالت مهاجمات أخريات، وKeira Barry، جناح باي إف سي وبالعمر نفسه، التي حلت بدلًا من غودفري عندما انسحبت من معسكر «اللبؤات» في أبريل. وتبدو المناطق الهجومية مكتظة في هذا الفريق، لذا قد لا يُدرَج أي منهما ضمن قائمة الصيف المقبل إلا في حال غيابات، لكن الكثير قد يتغير بين الآن وحينها فيما يتعلق بوقت اللعب والمستوى أيضًا.

    إجمالي اللاعبات: 32

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    الغرباء

    هل يمكن لأي شخص آخر أن يكون ضمن الخيارات؟ الأمر ليس مستحيلاً. فويغمان ليست غريبة عن إعادة استدعاء لاعبات من خارج الحسابات، بعد كل شيء. لقد اصطحبت لورا كومبس إلى كأس العالم للسيدات 2023، منهيةً غياب نجمة مانشستر سيتي ثماني سنوات عن تشكيلة إنجلترا، كما أعادت نيكيتا باريس العام الماضي بعد أن قضت المهاجمة أكثر من عامين خارج التفضيلات، رغم أنها لم تنجح في النهاية في دخول قائمة يورو 2025.

    إذًا، من التي يمكن أن تحذو حذوهما وتدخل هذه القائمة الإنجليزية بشكل مفاجئ، إذا دعت الحاجة؟

    ميلي تيرنر ولوسي باركر لاعبتان أساسيتان بانتظام في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات (WSL)، وقد كانتا على هامش قائمة «اللبؤات» تحت قيادة ويغمان، ومن المرجح أن تكونا التاليتين في ترتيب الخيارات إذا ضربت الإصابات مجموعة قلب الدفاع.

    وفي خط الوسط، تُعد روبي ميس ومايزي سيموندز موهبتين شابتين تلقتا استدعاءات للمنتخب الأول، وتشاركان بانتظام على مستوى الأندية وكذلك مع منتخب إنجلترا تحت 23 عامًا. وقد لجأت ويغمان بشكل متكرر إلى منتخب تحت 23 عامًا لاستكمال قائمتها عندما يغيب آخرون، وكذلك عندما تستحق اللاعبات الشابات فرصة الصعود خطوة إلى الأعلى.

    ومرة أخرى، وفق الوضع الحالي، من غير المرجح أن تشارك أي من هؤلاء الأربع في 2027. في الواقع، باركر وسيموندز لم تحصلا على أي مباراة دولية رغم وجودهما في قوائم المنتخب الأول، فيما لا تملك تيرنر وميس سوى مباراة دولية واحدة لكل منهما. لكن جميعهن أظهرن جودتهن في الـWSL، وكنّ ضمن أجواء المنتخب، وقد تتغير حالة ميس وسيموندز تحديدًا، نظرًا لأن كلتيهما لا تزالان صغيرتين جدًا وقد تحققان قفزات كبيرة إلى الأمام بين الآن والصيف المقبل.

    إجمالي اللاعبات: 36

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    نساء منسيات

    خلال أربعة أعوام ونصف العام من تولّي فيغمان قيادة هذا الفريق، منحت المشاركة الدولية لـ48 لاعبة مختلفة. اعتزلت ستٌّ منهن منذ ذلك الحين، لكن لا تزال هناك أسماء كثيرة تواصل اللعب، وبعضهن الآن في الدرجة الثانية من كرة القدم الإنجليزية، وكانت المدربة الحالية لمنتخب «اللبؤات» قد وضعتْهن في حساباتها مع إنجلترا في مرحلةٍ ما أو أخرى طوال فترة ولايتها.

    كثيرات منهن لاعبات أكبر سنًا جرى إزاحتهن لاحقًا من التشكيلة لصالح مواهب أصغر، مثل كومبس وباريس وبيثاني إنجلاند وجوردان نوبس. وفي مواضع أخرى، لم تنجح لا كاتي زيليم ولا غابي جورج في لفت انتباه فيغمان حقًا حين شاركتا في المعسكرات، رغم اللعب في مراكز كانت بحاجة إلى سدّها داخل التشكيلة.

    وتوجد أيضًا لاعبتان شابتان ضمن هذه الفئة لم تتمكّنا تمامًا من مواصلة التطور بعد اختراقهما تشكيلة إنجلترا. إيبوني سالمون لم تتلقَّ استدعاءً منذ فبراير 2023، بعدما عانت على مدار السنوات من صعوبة التسجيل بانتظام. أما كاتي روبنسون فبدت في المقابل إحدى المفضلات لدى فيغمان، بل حجزت مكانًا في قائمة كأس العالم للسيدات 2023، وسافرت إلى أستراليا بصفتها أصغر لاعبة في صفوف «اللبؤات» بعمر 20 عامًا. ومع ذلك، لم تشارك مع المنتخب الأول منذ سبتمبر من ذلك العام، رغم كونها عنصرًا أساسيًا مع منتخب تحت 23 عامًا لفترة طويلة بعد تلك المرحلة.

    إجمالي اللاعبات: 44

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    المتغيبون لفترات طويلة

    ما يُربك هذه التوقّعات هو وجود عدد قليل من الغائبات على المدى الطويل اللواتي سيعدن إلى الملاعب قبل انطلاق كأس العالم 2027 بوقتٍ طويل، ما يجعلهنّ لا يزلن بقوة ضمن المنافسة على مكانٍ في الطائرة، لكن من الصعب وضعهن الآن بسبب أوضاعهن.

    ومن بينهن، تُعد أجييمانغ الأرجح للانضمام إلى التشكيلة الصيف المقبل. فقد كانت المهاجمة مفاجأة لافتة في 2025، إذ اقتحمت المشهد بهدف بعد 41 ثانية فقط من ظهورها الأول مع «اللبؤات»، ضمن اندفاعة متأخرة أدخلتها قائمة المنتخب في اليورو. وفي سويسرا، سجّلت هدفين في الأدوار الإقصائية ونالت جائزة أفضل لاعبة شابة في البطولة، قبل أن تتعرّض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في أكتوبر. لكنها ستعود لاحقاً هذا العام، وستأمل أن تواصل من حيث توقفت وتدعم خيارات ويغمان في مركز قلب الهجوم.

    هناك ثلاث لاعبات أخريات على هامش هذه التشكيلة يغِبن بسبب إصابات بقطع في الرباط الصليبي الأمامي. جيسيكا ناز، مهاجمة توتنهام التي غابت منذ ديسمبر 2025، لديها ست مشاركات دولية؛ والمراهقة كاتي ريد لم تخض بعد ظهورها الدولي الأول مع المنتخب الأول، لكنها كانت من أكثر قلبات الدفاع تألقاً في البلاد عندما تلقت أول استدعاء لها إلى «اللبؤات» في نوفمبر، قبل أيام من إعلان خبر إصابتها؛ وإيلا موريس جرى ضمّها كحل محتمل لنقص العمق في مركز الظهير الأيمن قبيل يورو 2025 مباشرة، قبل أن تتعرّض لمشكلتها في الركبة خلال ذلك المعسكر ذاته. وقد تعود موريس إلى اللعب في أوائل أبريل، ولديها متسع من الوقت للعودة إلى دائرة المنافسة الآن.

    ميسي بو كيرنز غائبة أخرى. في البداية كان ذلك لأسباب أكثر سعادة. فقد أعلنت لاعبة وسط أستون فيلا في مارس 2026 أنها حامل بطفلها الأول، والمقرر أن تضعه في سبتمبر. إلا أنها كشفت في نهاية مارس أنها، وبشكل مفجع، فقدت الجنين. كانت كيرنز على قائمة الانتظار ليورو 2025، ولعبت في مباراتين وديتين لإنجلترا في نهاية العام، ونالت فرصاً على حساب أمثال بليندكيلده براون وكلينتون.

    الإجمالي: 49

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
إنجلترا crest
إنجلترا
ENG
أسبانيا crest
أسبانيا
ESP