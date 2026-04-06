"سيووو" - أحد المرشحين للانضمام إلى منتخب البرتغال في كأس العالم يشرح كيف سيتعامل مع معضلة احتفالات كريستيانو رونالدو في حال انضمامه إلى تشكيلة روبرتو مارتينيز إلى جانب CR7
البرتغال تكرّم نجم فريق «هارتس»
أصبح براغا محط أنظار البرتغال بعد الأداء المذهل الذي قدمه في تاينكاسل، ويعترف مهاجم فريق هارتس بأن احتمال الانضمام إلى رونالدو قد فاق توقعاته الأكثر جرأة. منذ وصوله من فريق أليسوند النرويجي الصيف الماضي، كان المهاجم بمثابة مفاجأة سارة تحت قيادة ديريك ماكينز، حيث سجل 16 هدفاً وقدم ست تمريرات حاسمة في جميع المسابقات ليقود حملة حقيقية للفوز بلقب الدوري الاسكتلندي. وقد لفت تأثير المهاجم في إدنبرة انتباه كشافي المنتخب الوطني في وطنه، مما دفعه إلى دائرة المنافسة على مكان في تشكيلة مارتينيز قبل كأس العالم.
معضلة احتفالات رونالدو
أحد المواضيع التي تثير الاهتمام حول براغا هو استخدامه لاحتفاله الشهير بـ"Siuuu"، الذي اشتهر به نجمه المفضل رونالدو. وفي حال التقى الاثنان على أرض الملعب مع المنتخب الوطني، فإن براغا يدرك جيدًا أنه قد يضطر إلى إعطاء الأسبقية لنجم "الناصر". وقال براغا مازحًا عندما سُئل عن احتمال تضارب الاحتفالات، وفقًا لـ"إدنبرة نيوز": "سأحتاج إلى التحدث مع المدرب بشأن ذلك". "سأتحدث معه، لكن على الأرجح لن يحدث ذلك. فهو النجم الرئيسي هناك!
"إنه شخص كان كل طفل في البرتغال يتطلع إليه، وما زلت أعتقد أنهم يتطلعون إلى رونالدو كثيرًا لأنه مصدر إلهام لهم. لقد تم الحديث عن اسمي، لكن كل ذلك مع وكلائي. أنا أحاول فقط التركيز قدر الإمكان هنا.
"بالطبع من الجيد أن تشعر أن المدرب يعرف من أنت وكل شيء آخر. هذا شيء لم أحلم به أبدًا، ومجرد التواجد في هذا الموقف أمر رائع... أشعر أنه كان من الجيد بالنسبة لي أنني لم أكن معروفاً في البرتغال قبل مجيئي إلى هارتس. هنا كنت معروفاً قليلاً، لكن في البرتغال لم يكن أحد يعرف الكثير عني. الحمد لله أن الناس يتحدثون عني الآن، كما أن المنتخب الوطني أصبح موضوعاً للحديث. أنا سعيد جداً بذلك."
السعي وراء التاريخ تحت قيادة ماكينز
يكافح فريق «هارتس» حالياً ليصبح أول فريق من خارج «أولد فيرم» يفوز باللقب منذ فوز فريق «أبردين» بقيادة السير أليكس فيرجسون عام 1985. ورغم الضغوط الكبيرة التي ترافق صدارة الدوري الاسكتلندي الممتاز، فإن النجم البرتغالي يتقبل التحدي مع اقتراب الموسم من ذروته.
وأضاف براغا: "نحن نقوم بشيء لم يتم تحقيقه منذ وقت طويل، ونحن نقوم بشيء مميز". "إذا لم نكن مستعدين الآن، فلا أعتقد أننا سنكون مستعدين أبدًا. لدينا الكثير من الشخصيات البارزة والجميع يستمتع بالوقت الذي نقضيه في هارتس. لذا، نحتاج فقط إلى تحفيز بعضنا البعض للقيام بالمزيد، وأن نكون أكثر تطلبًا على أرض الملعب. نحن نعلم أننا في المركز الأول ولا يمكننا الهروب من ذلك".
تعثر مفاجئ في ليفينغستون
خضع تركيز فريق «هارتس» المطلق على اللقب لاختبار صعب خلال عطلة نهاية الأسبوع في مباراة تعادل فيها الفريق بنتيجة 2-2 في مباراة خارج أرضه أمام «ليفينغستون». وأثبت «براغا» جدارته مرة أخرى، حيث سجل هدفاً بضربة رأس من مسافة قريبة في بداية الشوط الثاني ليمنح «جامبوس» التقدم 2-1، بعد أن كان «لورانس شانكلاند» قد عادل النتيجة بعد الهدف الافتتاحي الذي سجله «ستيفي ماي» لصالح أصحاب الأرض في وقت مبكر. لكن التقدم لم يدم طويلاً، حيث رد ليفينغستون سريعاً عن طريق لويس سميث ليضمن تقاسم النقاط. وانتهت المباراة المتوترة بدفاع هارتس بشدة عن نقطة التعادل بعد أن أصبح الفريق بعشرة لاعبين إثر طرد مارك ليونارد في الدقائق الأخيرة. وعلى الرغم من خسارة النقاط في أجواء شديدة الضغط، حافظ فريق ماكينز في النهاية على صدارته الثمينة في قمة الدوري الاسكتلندي، بفارق نقطة واحدة عن رينجرز.