سينر وبيزيتشي يكتبان إلى المنتخب الوطني لكرة القدم: "أيها الأزوري، خذونا إلى كأس العالم!"

لاعب التنس وسائق الدراجة النارية يشجعان فريق غاتوزو في البوسنة.

تتجه أنظار عالم الرياضة الإيطالي بأسره نحو المنتخب الوطني لكرة القدم، الذي يخوض الليلة مباراة الملحق النهائية في البوسنة.


ونشرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" التي تصدر اليوم رسائل كتبها ماركو بيززيكي ويانيك سينر.


يكتب سائق الدراجات النارية: "هيا يا شباب، الآن الدور عليكم. نريد جميعًا الذهاب إلى كأس العالم، خذونا إلى أمريكا. حيث الفوز جميل جدًا، أؤكد لكم ذلك. يمكن أن يخبركم بذلك أيضًا يانيك سينر. عندما رأيته يكتب اسمي واسم كيمي، فكرت أيضًا في المنتخب الوطني لكرة القدم. وبالتالي فينا جميعًا، مجتمعين معًا في تلك إيطاليا التي أضافها أمام الكاميرا. لقد قضينا عطلة نهاية أسبوع رائعة، وكان من الجميل اكتشاف أن كل واحد منا قد استمتع بجزء صغير من فرحة نجاحات الآخرين. أعتقد أنني أحد 4-5 إيطاليين ليس لديهم فريق مفضل. حقاً. لست من عشاق كرة القدم، لكنني مشجع للمنتخب الوطني. وفي عام 2006 كنت في السابعة من عمري. أود أن أعيش صيفاً عالمياً. أن أبدأ من جديد بالطقوس التي بدأت خلال بطولة أوروبا التي فزنا بها في عام 2021، مع بيكو باجنايا وفوليني وغيرهم من شباب أكاديمية فالنتينو روسي الذين كانوا يأتون إلى منزلي، مع البيتزا، لمشاهدة المباريات. أكثر إيطالية من ذلك".


    وفيما يلي رسالة لاعب التنس يانيك سينر: "نحن نعيش لحظة رائعة في إيطاليا، في العديد من الرياضات، من الفورمولا 1 إلى سباقات الدراجات النارية. ونأمل الآن أيضًا في حجز مكان لنا في كأس العالم لكرة القدم. قبل مبارياتهم، تحدثت مع كل من بيززيكي وأنتونيلي، ومن الرائع أننا كثيرون وندعم بعضنا البعض. سأتابع المنتخب الوطني هذه المرة أيضًا، وستكون المباراة ضد البوسنة صعبة للغاية، لكنني سأشجع الفريق مثل جميع الإيطاليين".


