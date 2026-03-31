سينر وبيزيتشي يكتبان إلى المنتخب الوطني لكرة القدم: "أيها الأزوري، خذونا إلى كأس العالم!"

تتجه أنظار عالم الرياضة الإيطالي بأسره نحو المنتخب الوطني لكرة القدم، الذي يخوض الليلة مباراة الملحق النهائية في البوسنة.





ونشرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" التي تصدر اليوم رسائل كتبها ماركو بيززيكي ويانيك سينر.





يكتب سائق الدراجات النارية: "هيا يا شباب، الآن الدور عليكم. نريد جميعًا الذهاب إلى كأس العالم، خذونا إلى أمريكا. حيث الفوز جميل جدًا، أؤكد لكم ذلك. يمكن أن يخبركم بذلك أيضًا يانيك سينر. عندما رأيته يكتب اسمي واسم كيمي، فكرت أيضًا في المنتخب الوطني لكرة القدم. وبالتالي فينا جميعًا، مجتمعين معًا في تلك إيطاليا التي أضافها أمام الكاميرا. لقد قضينا عطلة نهاية أسبوع رائعة، وكان من الجميل اكتشاف أن كل واحد منا قد استمتع بجزء صغير من فرحة نجاحات الآخرين. أعتقد أنني أحد 4-5 إيطاليين ليس لديهم فريق مفضل. حقاً. لست من عشاق كرة القدم، لكنني مشجع للمنتخب الوطني. وفي عام 2006 كنت في السابعة من عمري. أود أن أعيش صيفاً عالمياً. أن أبدأ من جديد بالطقوس التي بدأت خلال بطولة أوروبا التي فزنا بها في عام 2021، مع بيكو باجنايا وفوليني وغيرهم من شباب أكاديمية فالنتينو روسي الذين كانوا يأتون إلى منزلي، مع البيتزا، لمشاهدة المباريات. أكثر إيطالية من ذلك".



