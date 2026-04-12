Getty Images Sport
ترجمه
"سينتهي الأمر!" - بيب غوارديولا يوجه تحذيراً صريحاً بشأن اللقب للاعبي مانشستر سيتي قبل مواجهتين متتاليتين أمام تشيلسي وأرسنال
مباراة مصيرية في ستامفورد بريدج
تلقّى مانشستر سيتي دفعة في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الهزيمة غير المتوقعة لآرسنال، لكن غوارديولا لا يعيش أي أوهام بشأن المهمة المقبلة. ومع مباراتين مؤجلتين ومواجهة ضخمة أمام المدفعجية تلوح في الأفق الأسبوع المقبل، يعتقد مدرب سيتي أن الأنظار يجب أن تتجه أولاً إلى رحلة الأحد إلى تشيلسي. لا يمكن أن تكون المخاطر أعلى بالنسبة لحامل اللقب، وكان غوارديولا صريحاً بوحشية بشأن عواقب نتيجة سيئة في غرب لندن.
- AFP
غوارديولا يوجه تحذيراً شديداً
مع تبقّي ثماني مباريات على جدول الموسم، تبخّر هامش الخطأ تمامًا. لطالما أُشيد بسيتي لقدرتهم على تحقيق سلاسل انتصارات متواصلة بلا هوادة في المرحلة الختامية، ويعتقد غوارديولا أن لا شيء أقل من سجل بنسبة 100 في المئة من الآن وحتى مايو سيكون كافيًا إذا كانوا يريدون الحفاظ على لقبهم.
"بالحديث عن آرسنال، إذا لم تفز في ستامفورد بريدج – فهذا ليس مكانًا سهلًا للذهاب إليه – فربما لا نحتاج لعقد المؤتمر الصحفي قبل مباراة آرسنال لأن الأمر سيكون قد انتهى"، قال غوارديولا للصحفيين. "الجميع يعرف ذلك. أنت تعرفه، وأنا أعرفه، واللاعبون يعرفونه، الجميع يعرفه. إنجلترا تعرفه. إذن، كم مباراة تبقّت؟ عليك أن تفوز بها كلها، كلها. ولا تعادل واحد، لا. انسَ الأمر."
"أورا" مبنية على الخبرة
بعد أن ضمن ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة امتدت لعقد من الزمن في مانشستر، يحمل فريق غوارديولا ثقلاً نفسياً قلّما تستطيع فرق أخرى مجاراته. وبينما يقرّ بأن المنافسين قد يشعرون بالرهبة من سجلّ سيتي الحافل، فإنه يؤكد أن التاريخ وحده لن يفوز لهم بالمباريات هذا الموسم.
وقال غوارديولا موضحاً: "الهالة لا تجعلك تشعر بالانتصارات. بالنسبة لمعظم اللاعبين، ليس الآن بل في الماضي القريب، الأمر فقط: «حسناً، لقد فعلنا ذلك مرات كثيرة، ويمكننا أن نفعله مرة أخرى»". وأضاف: "لكن ذلك لا يعرّف موسماً في الدوري الإنجليزي الممتاز. موسم الدوري الإنجليزي الممتاز يمتد 11 شهراً، وخلال هذه الأشهر الـ11 كانت هناك مباريات كثيرة كنا فيها جيدين، لكن ليس بما يكفي للفوز. لأننا الآن لسنا في المركز السابع أو الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، نحن في المركز الثاني وننافس. إنه ليس موسماً سيئاً".
- Getty Images Sport
طفرة «وقت الربيع» والطريق إلى الأمام
تستند الهيمنة التاريخية لسيتي في الأشهر الأخيرة إلى إحصاءات مذهلة، منها الفوز في 28 من آخر 31 مباراة خاضوها في أبريل. ومازح غوارديولا بأن تحسّن الطقس غالبًا ما يلعب دورًا في مستواهم في أواخر الموسم، قائلًا: "عندما تشرق الشمس في فصل الربيع، ترتفع أرواحنا ونشعر بتحسن. لهذا نفوز بالمباريات. وهذا هو السبب في أننا لم نكن جيدين هذا الموسم، لأن الطقس لم يكن جيدًا!"