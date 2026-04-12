مع تبقّي ثماني مباريات على جدول الموسم، تبخّر هامش الخطأ تمامًا. لطالما أُشيد بسيتي لقدرتهم على تحقيق سلاسل انتصارات متواصلة بلا هوادة في المرحلة الختامية، ويعتقد غوارديولا أن لا شيء أقل من سجل بنسبة 100 في المئة من الآن وحتى مايو سيكون كافيًا إذا كانوا يريدون الحفاظ على لقبهم.

"بالحديث عن آرسنال، إذا لم تفز في ستامفورد بريدج – فهذا ليس مكانًا سهلًا للذهاب إليه – فربما لا نحتاج لعقد المؤتمر الصحفي قبل مباراة آرسنال لأن الأمر سيكون قد انتهى"، قال غوارديولا للصحفيين. "الجميع يعرف ذلك. أنت تعرفه، وأنا أعرفه، واللاعبون يعرفونه، الجميع يعرفه. إنجلترا تعرفه. إذن، كم مباراة تبقّت؟ عليك أن تفوز بها كلها، كلها. ولا تعادل واحد، لا. انسَ الأمر."