"سيناريو يوم القيامة" - ميكي فان دي فين يعترف بـ"الهزيمة النكراء" بعد خسارة توتنهام "المروعة" في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد

في حديثه إلى Ziggo Sport بعد صافرة النهاية، لم يتردد اللاعب الدولي الهولندي في التعبير عن رأيه بشأن وضع النادي. وشرح فان دي فين الطريقة التي خسر بها توتنهام أمام أتلتيكو قائلاً: "بصراحة، كان الأمر مروعاً: سيناريو يوم القيامة. كل ما كان من الممكن أن يسير بشكل خاطئ في العشرين دقيقة الأولى سار بشكل خاطئ. الجميع يتعثر، بما فيهم أنا. هذه لحظات لا يمكنك فعل أي شيء حيالها. لا يمكنني الوقوف هنا والبدء في إلقاء اللوم على الملعب".

كشف فان دي فين أيضًا أن الانتقادات المستمرة لأداء توتنهام السيئ دفعته إلى الابتعاد عن الأضواء. اعترف المدافع أنه يكافح للتعامل مع حدة الموقف. "كيف أشعر من الناحية النفسية؟ أستطيع أن أقول لك إن الأمر صعب. صعب للغاية. عليّ أن أستمر؛ هذه هي الحياة"، قال. "لم أعد أستخدم هاتفي؛ لقد انتهيت منه تمامًا. فقط العائلة والأشياء الأخرى".