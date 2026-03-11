Getty
ترجمه
"سيناريو يوم القيامة" - ميكي فان دي فين يعترف بـ"الهزيمة النكراء" بعد خسارة توتنهام "المروعة" في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد
توتنهام يواصل سلسلة نتائجه السيئة
كانت الهزيمة الثقيلة في مدريد مجرد الضربة الأخيرة لفريق توتنهام الذي فشل في الفوز في سبع مباريات متتالية، ست منها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي سلسلة من النتائج السيئة دفعت الفريق إلى خوض معركة الهبوط. واجه المدير الفني المؤقت إيغور تودور انتقادات شديدة بعد خسارته في جميع المباريات الأربع التي قادها، حيث شكلت الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق في مدريد ليلة الثلاثاء نقطة تحول جديدة للنادي، واعترف فان دي فين بأن الفشل المستمر بدأ يؤثر على صحته العقلية وحياته خارج الملعب.
- Getty Images Sport
الإرهاق الذهني وانقطاع وسائل التواصل الاجتماعي
في حديثه إلى Ziggo Sport بعد صافرة النهاية، لم يتردد اللاعب الدولي الهولندي في التعبير عن رأيه بشأن وضع النادي. وشرح فان دي فين الطريقة التي خسر بها توتنهام أمام أتلتيكو قائلاً: "بصراحة، كان الأمر مروعاً: سيناريو يوم القيامة. كل ما كان من الممكن أن يسير بشكل خاطئ في العشرين دقيقة الأولى سار بشكل خاطئ. الجميع يتعثر، بما فيهم أنا. هذه لحظات لا يمكنك فعل أي شيء حيالها. لا يمكنني الوقوف هنا والبدء في إلقاء اللوم على الملعب".
كشف فان دي فين أيضًا أن الانتقادات المستمرة لأداء توتنهام السيئ دفعته إلى الابتعاد عن الأضواء. اعترف المدافع أنه يكافح للتعامل مع حدة الموقف. "كيف أشعر من الناحية النفسية؟ أستطيع أن أقول لك إن الأمر صعب. صعب للغاية. عليّ أن أستمر؛ هذه هي الحياة"، قال. "لم أعد أستخدم هاتفي؛ لقد انتهيت منه تمامًا. فقط العائلة والأشياء الأخرى".
التعاطف مع كينسكي
كانت الليلة قاسية بشكل خاص على الحارس التشيكي الشاب أنتونين كينسكي، الذي أشركه المدرب إيغور تودور لأول مرة في دوري أبطال أوروبا. استمرت مشاركته في المسابقة الأوروبية الراقية 17 دقيقة فقط قبل أن يتم استبداله بغولييلمو فيكاريو مع تفاقم النتيجة. أبرز هذا القرار الطبيعة الفوضوية لتشكيلة توتنهام الحالية تحت قيادة تودور.
وأعرب فان دي فين عن تعاطفه مع زميله الشاب، قائلاً: "إنه أمر فظيع بالنسبة له أيضاً، فهو يخوض مباراته الأولى. لا أحد يتمنى أن يمر أحد بهذه التجربة".
- Getty Images Sport
في مواجهة معركة يائسة من أجل البقاء
مع بقاء تسع مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن مكانة توتنهام كنادٍ من الدرجة الأولى مهددة بشكل حقيقي. وتنتظره مباريات حاسمة ضد نوتنغهام فورست وولفرهامبتون واندررز، اللذين يعانيان أيضًا من صعوبات، وهي مباريات من المرجح أن تحدد مستقبل النادي. وأضاف: "بالطبع، يمكنني أن أقول الكلام المعتاد بأن علينا جميعًا أن نتكاتف ونعمل بجد، لكننا نتلقى ضربة تلو الأخرى. الأمر صعب للغاية".
سيواجه توتنهام أيضًا مهمة صعبة عندما يستضيف أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب من دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.
