علي رفعت

سيناريو غير تقليدي.. فوز ريال مدريد على بايرن ميونخ يخدم برشلونة والكلاسيكو قد يحسم اللقب!

المنافسة في إسبانيا على أشدها، حتى والفارق سبع نقاط!

تصل منافسة القطبين في الدوري الإسباني إلى مرحلة تكسير العظام مع اقترابنا من المنعطف الأخير للموسم حيث يتصدر برشلونة المشهد برصيد 76 نقطة وبفارق سبع نقاط كاملة عن ملاحقه ريال مدريد صاحب الـ 69 نقطة. 

وبينما تبدو الأرقام في مصلحة الفريق الكتالوني فإن الحسابات الفنية والذهنية تتشابك بشكل معقد مع انخراط الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. 

يواجه ريال مدريد بايرن ميونخ في مواجهة كبرى بينما يصطدم برشلونة بأتلتيكو مدريد وهو وضع خلق حالة من الترقب تجعل كل فريق ينظر إلى نتائج الآخر بعين المصلحة غير المباشرة في مفارقة كروية تظهر بوضوح في هذا التوقيت من الموسم بعد مرور 30 جولة من عمر المسابقة المحلية.


  

    استنزاف الملكي يمهد طريق البلوجرانا


    يدخل ريال مدريد مواجهة بايرن ميونخ وهو يحمل عبء محاولة تقليص الفارق محليًّا والحفاظ على هيبته القارية في آن واحد بينما يراقب برشلونة الموقف بهدوء حذر.

    الحقيقة أن استمرار ريال مدريد في البطولة الأوروبية وتخطيه عقبة العملاق البافاري قد يمثل هدية مغلفة لكتيبة المدرب هانزي فليك.

    التأهل إلى نصف النهائي يعني استنزافًا بدنيًّا وذهنيًّا هائلًا للاعبي فريق العاصمة وتشتيتًا لتركيز الجهاز الفني بين جبهتين وهو ما قد يؤدي إلى تعثر مفاجئ في الجولات الأربع القادمة بالدوري أمام جيرونا أو ألافيس أو ريال بيتيس أو إسبانيول.

    هذه المواجهات تتطلب حضورًا ذهنيًّا كاملًا وأي تعثر فيها سيعني القضاء تمامًا على آمال الملاحقة قبل الوصول إلى محطة المواجهة المباشرة.

    على الجانب الآخر يدرك ريال مدريد أن استمرار برشلونة في تخطي عقبة أتلتيكو مدريد أوروبيًّا سيجعل جدول مباريات الفريق الكتالوني مزدحمًا بشدة خاصة وأنه سيواجه خصومًا يتسمون بالعناد الدفاعي مثل خيتافي وأوساسونا قبل موقعة الكلاسيكو المرتقبة.

    حالة تمني الفوز للمنافس في دوري الأبطال ليست نابعة من روح رياضية فحسب بل هي رغبة تهدف إلى إبقاء المنافس تحت ضغوط المباريات الكبرى ومنعه من نيل الراحة الكافية التي قد تجعله يكتسح المباريات الأقل صعوبة في الدوري وهو ما يعزز من فرص حدوث المفاجآت التي ينتظرها كل طرف.


    • إعلان
  

    ليلة الحسم في كامب نو والحسابات الرقمية


    وبالنظر إلى الجدول الزمني تبرز موقعة الكلاسيكو في العاشر من مايو كالمحطة الأهم في تاريخ هذا الموسم.

    فإذا نجح الفريقان في تحقيق الفوز بكل مبارياتهما المحلية القادمة وهي أربع مباريات لكل منهما سيدخل برشلونة الموقعة وهو يحتاج فقط إلى الفوز ليحسم اللقب رسميًّا وفوريًّا أمام جماهيره.

    فوز برشلونة حينها سيرفع الفارق إلى عشر نقاط كاملة مع بقاء تسع نقاط فقط متاحة في الملعب خلال الجولات الثلاث الأخيرة وهو ما يجعل اللحاق به مستحيلاً حسابيًّا.

    وحتى في حال التعادل سيكون برشلونة قد قطع خطوة عملاقة نحو التتويج بانتظار تعثر واحد فقط للمنافس أو فوز وحيد له في اللقاءات التالية.

    السيناريو الحالي يضع ريال مدريد أمام تحدي السهل الممتنع فهو مطالب بالفوز قاريًّا لإرضاء كبريائه وتاريخه وفي الوقت ذاته يقاتل محليًّا لانتظار هفوة برشلونة.

    لكن المفارقة تظل قائمة وهي أن نجاح الفريق الملكي في عبور بايرن ميونخ قد يكون هو المسمار الأخير في نعش آماله المحلية لأنه سيمنح برشلونة الخصم المرهق الذي يتمناه في ليلة الكلاسيكو الحاسمة.

    تلك الليلة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة ليروا هل سيحتفل النادي الكتالوني بلقبه الغالي مبكرًا أم أن لمدريد رأيًا آخر يقلب الطاولة في اللحظات الأخيرة ويؤجل الحسم إلى الجولة 38 من المسابقة.


  • سيناريو عكسي


    بالرغم من الحقائق التي رصدناها في الكلمات الماضية يظل القطاع الأكبر من جماهير النادي الكتالوني يمنون النفس بسقوط الملكي ضد بايرن ميونخ وأمام أي فريق من الأربعة الذي سيواجههم في الدوري قبل الكلاسيكو، حتى لو كان يعني ذلك الاحتفال باللقب أمام أعين خصم آخر غير ريال مدريد.

    ففي نهاية اليوم سيظل ريال مدريد هو الخصم الأزلي للنادي الكتالوني، وكلما تم الحسم أمامهم بشكل مبكر كان ذلك أفضل وأكثر أمانًا.


  

    بيت القصيد


    في عالم كرة القدم أحيانًا يكون نجاح خصمك في جبهة خارجية هو التأمين الحقيقي لنجاحك أنت في الجبهة المحلية.

    يدرك برشلونة تمامًا أن ريال مدريد المشغول بليالي أوروبا هو خصم أقل تركيزًا في صراع الدوري ويدرك ريال مدريد أن فقدان الثبات ولو لليلة واحدة يعني تسليم الدرع لبرشلونة على طبق من ذهب في قلب ملعب الكامب نو.

    لذا فإن نتائج ربع النهائي القاري لن تحدد أضلاع المربع الذهبي في أوروبا فحسب بل ستكتب بنسبة كبيرة اسم بطل الدوري الإسباني وتحدد ملامح الاحتفالات في شوارع كتالونيا.



