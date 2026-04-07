سيناريو غير تقليدي.. فوز ريال مدريد على بايرن ميونخ يخدم برشلونة والكلاسيكو قد يحسم اللقب!





يدخل ريال مدريد مواجهة بايرن ميونخ وهو يحمل عبء محاولة تقليص الفارق محليًّا والحفاظ على هيبته القارية في آن واحد بينما يراقب برشلونة الموقف بهدوء حذر.

الحقيقة أن استمرار ريال مدريد في البطولة الأوروبية وتخطيه عقبة العملاق البافاري قد يمثل هدية مغلفة لكتيبة المدرب هانزي فليك.

التأهل إلى نصف النهائي يعني استنزافًا بدنيًّا وذهنيًّا هائلًا للاعبي فريق العاصمة وتشتيتًا لتركيز الجهاز الفني بين جبهتين وهو ما قد يؤدي إلى تعثر مفاجئ في الجولات الأربع القادمة بالدوري أمام جيرونا أو ألافيس أو ريال بيتيس أو إسبانيول.

هذه المواجهات تتطلب حضورًا ذهنيًّا كاملًا وأي تعثر فيها سيعني القضاء تمامًا على آمال الملاحقة قبل الوصول إلى محطة المواجهة المباشرة.

على الجانب الآخر يدرك ريال مدريد أن استمرار برشلونة في تخطي عقبة أتلتيكو مدريد أوروبيًّا سيجعل جدول مباريات الفريق الكتالوني مزدحمًا بشدة خاصة وأنه سيواجه خصومًا يتسمون بالعناد الدفاعي مثل خيتافي وأوساسونا قبل موقعة الكلاسيكو المرتقبة.

حالة تمني الفوز للمنافس في دوري الأبطال ليست نابعة من روح رياضية فحسب بل هي رغبة تهدف إلى إبقاء المنافس تحت ضغوط المباريات الكبرى ومنعه من نيل الراحة الكافية التي قد تجعله يكتسح المباريات الأقل صعوبة في الدوري وهو ما يعزز من فرص حدوث المفاجآت التي ينتظرها كل طرف.



