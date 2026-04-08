اللاعب الذي تم اختياره مع المدرب الأرجنتيني هو بالفعل غريزمان، وقبل بدء المؤتمر والرد على أسئلة الصحفيين، أراد مدرب أتلتيكو أن يشكر المهاجم الفرنسي على كل ما مثّله للنادي الإسباني: "أريد أن أتحدث كمدرب ولكن أيضًا كمشجع لأتلتيكو - قال متأثرًا - وأريد أن أقول لك شكرًا على عملك هنا في مدريد، وعلى تواضعك، أنت شخص جدير بالإعجاب، ومن الضروري جدًا لشباب اليوم أن تكون لديهم شخصية مثلك. شكرًا على كل ما فعلته، وما تفعله، وما سأجبرك على فعله أيضًا. شكرًا على التزامك واحترافيتك، لقد عرفت كيف تميّز العلاقة الجميلة التي تجمعنا كعائلة وألا تتجاوز الخط الصعب بين المدرب والصديق اللاعب. أعتبرك لاعب كرة قدم ثم صديقًا".



