في الأسابيع الماضية تم الإعلان عن انتقال أنطوان غريزمان ابتداءً من الصيف المقبل: سيكون المهاجم الفرنسي تعزيزًا جديدًا لأورلاندو سيتي في النصف الثاني من موسم الدوري الأمريكي (جلسة سوق الانتقالات الصيفية هناك هي الأقصر)، لكنه بعد توقيعه مع النادي الأمريكي عاد ليركّز حصريًا على أتلتيكو مدريد حتى مايو. ثم سيطوي الصفحة، وسيكون رحيله ضربة قاسية لجميع مشجعي الروخيبلانكوس. ولإدراك أهمية غريزمان داخل أتلتيكو مدريد على نحوٍ جيد، يكفي الاستماع إلى المؤتمر الصحفي لتشولو سيميوني قبل ربع نهائي دوري الأبطال بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.
ترجمه
سيميوني يبكي بسبب رحيل غريزمان عن أتلتيكو مدريد: "شكرًا لك على اللاعب والصديق الذي أنت عليه"
كلمات سيميوني
اللاعب الذي تم اختياره مع المدرب الأرجنتيني هو بالفعل غريزمان، وقبل بدء المؤتمر والرد على أسئلة الصحفيين، أراد مدرب أتلتيكو أن يشكر المهاجم الفرنسي على كل ما مثّله للنادي الإسباني: "أريد أن أتحدث كمدرب ولكن أيضًا كمشجع لأتلتيكو - قال متأثرًا - وأريد أن أقول لك شكرًا على عملك هنا في مدريد، وعلى تواضعك، أنت شخص جدير بالإعجاب، ومن الضروري جدًا لشباب اليوم أن تكون لديهم شخصية مثلك. شكرًا على كل ما فعلته، وما تفعله، وما سأجبرك على فعله أيضًا. شكرًا على التزامك واحترافيتك، لقد عرفت كيف تميّز العلاقة الجميلة التي تجمعنا كعائلة وألا تتجاوز الخط الصعب بين المدرب والصديق اللاعب. أعتبرك لاعب كرة قدم ثم صديقًا".
سنوات غريزمان في أتلتيكو مدريد
قبل توديعه نهائيًا، ركّز سيميوني على هذه النهاية من الموسم: "تبقّت ثماني مباريات في الليغا - يختتم التشولو - ومباراة واحدة في كأس ملك إسبانيا، وإذا شاء الله خمس مباريات أخرى في دوري الأبطال. أدعوك للاستمتاع بهذه اللحظات، أنا أحبك كثيرًا، ولو كان هناك اليوم مشجع لأتلتيكو لقال لك الأشياء نفسها". لعب غريزمان مع أتلتيكو مدريد من 2014 إلى 2019، وبعد فترة قصيرة في برشلونة عاد في 2021 وسيبقى حتى نهاية هذا الموسم.