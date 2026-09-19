تتحول أضواء الدوري الإسباني نحو العاصمة في نهاية هذا الأسبوع حين يستضيف أتلتيكو مدريد جاره ريال مدريد في مواجهة تجمع سيميوني ومورينيو على خط التماس للمرة الأولى منذ عام 2014. ويتقدم فريق مورينيو حاليًا بفارق نقطتين على أتلتيكو بعد ست مباريات، فيما يتخلف غريما مدريد عن المتصدر برشلونة الذي فرض إيقاعه مبكرًا.

لا تزال ذكريات مواجهاتهما السابقة حاضرة بقوة في أذهان الكثير من المشجعين، لا سيما نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014 حين أقصى فريق سيميوني فريق تشيلسي بقيادة مورينيو من المسابقة بشكل لافت. غير أن المدرب الأرجنتيني سارع إلى تجاوز الروايات التاريخية خلال واجباته الإعلامية قبل المباراة. وقال سيميوني للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يوم السبت: «لست ممن يتوقفون طويلًا عند [أمور] مضى عليها سنوات عديدة. أكنّ احترامًا كبيرًا لمورينيو، فقد كنت من المعجبين به منذ وقت طويل، تابعته وشاهدته».