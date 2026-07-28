في وقت أكد به بعض صحفيي النصر خلال الأيام الماضية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر أن يدير ظهره لأزمات النادي، يبدو أنها لم تكن معلومات دقيقة، بحسب ما كشف المستشار القانوني النصراوي سعود الرمان.
"سيميدو بريء والديون الجميع يعلم مصدرها" .. رسالة كريستيانو رونالدو تعيد الأمور إلى نصابها في النصر ويطالب بتجديد عقد زميله
ما القصة؟
أزمة مالية طاحنة تضرب النصر في الوقت الحالي، لدرجة رفعت ديونه إلى 800 مليون ريال سعودي، بحسب ما كشفت صحيفة "الرياضية".
تلك الديون تكبل أيادي شركة النصر، فلا يمكنها إبرام أي صفقة جديدة خلال الصيف الجاري إلا بعد تسديد تلك المستحقات، كما أنها عاجزة عن دفع رواتب اللاعبين كاملة عن شهر يونيو الماضي.
هذه الأزمة بجانب عدة قرارات إدارية، منها إعفاء لويس بارافيتا من عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية اللجنة التنفيذية، والذي كان يعتبر ممثلًا عن الدون، دفع كريستيانو رونالدو للغضب الجم.
ناهيك عن تحدث بعض التقارير عن غضب صاروخ ماديرا من التعاقد مع المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو دون الرجوع له.
بل تحدث الإعلامي النصراوي سعود الصرامي عبر حسابه على "سناب شات"، كاشفًا رسالة رونالدو لمسؤولي النادي، عقب زيارته لمعسكر الفريق الحالي في مدينة لشبونة البرتغالية.
الصرامي أكد أن رونالدو أخطر مسؤولي النصر بأنه لن يتدخل في أي ملف للنادي خارج المستطيل الأخضر في الموسم المقبل، "مهما كان حجم ضرره على الفريق".
وشدد رونالدو – بحسب الصرامي – أن دوره في العالمي سيقتصر على كونه لاعبًا فقط، إذ قرر أن يكون موسم 2026-27 هو الأخير له داخل النادي، وبعده سيغادر أسواره بشكل نهائي.
ويبدو من مزاعم الصرامي أن رونالدو قد صرف نظر حتى عن الاستثمار في النادي العاصمي، إذ كان من المقرر أن يستحوذ على نسبة من ملكيته في عصر الخصخصة.
ووفقًا للصرامي أيضًا، فإن صاروخ ماديرا قد "فقد الشغف" عن خوض المباريات بقميص العالمي مع تبقي موسم وحيد في عقده، لذا أخطر المسؤولين أن نسبة مشاركته في 2026-27 لن تتخطى 50% من المباريات.
واختتم الإعلامي النصراوي: "يشعر الأسطورة أنه يجب أن يلعب عدد محدود من المباريات، وأن لا يرهق نفسه بكثرة التنقلات".
"رونالدو أعاد الأمور في النصر لنصابها"
لكن يبدو أن كل تلك المزاعم لم يكن لها أساس من الصحة، عطفًا على نجاح النصر اليوم الثلاثاء، في توقيع عقد رعاية جديد مع شركة "هيوماين"، من شأنه أن يدر الملايين إلى خزينة النادي.
ويؤكد المستشار القانوني النصراوي سعود الرمان أن صاروخ ماديرا هو من يقف وراء تلك الخطوة، حيث علق: "من نعم الله على النصر وجماهيره وجود الأسطورة قائدًا للفريق، عندما حاول البعض تعطيل الصفقات بحجج واهية، حسم الأمر وأعاد الأمور إلى نصابها، مؤكدًا أن النصر يجب أن يكمل صفقاته، وأن من تسبب في الخلل يتحمل مسؤوليته".
"سيميدو بريء"
ونقل سعود الرمان رسالة على لسان كريستيانو رونالدو، يؤكد خلالها أن جوسيه سيميدو؛ الرئيس التنفيذي للنصر، بريء من الديون المتراكمة حاليًا على النادي.
وقال الدون، وفقًا لما نقله الرمان: "سيميدو لم يخطئ في حق النصر، بل حقق معه الدوري، ولم يحمل النادي ريالًا واحدًا. أما الديون، فالجميع يعلم مصدرها".
انفراجة جديدة
وبعيدًا عن حديث الرمان عن دور رونالدو في توقيع عقد الرعاية الجديد وبداية انفراجة في ملف الصفقات، هناك بشرى أخرى كشفها الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، مؤكدًا أن هذا الملف سينتهي في غضون ثلاثة أو ستة أشهر.
وأوضح القحطاني أن هناك اجتماع قد عُقد بالفعل، ضم مجموعتين راغبتين في شراء النادي، فيما انتهى بتحالفهما واستقرارهما على توحيد الجهود من أجل مصلحة الكيان.
وكتب القحطاني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اجتماع جمع طرفي ملف الاستحواذ اللذين تقدما للصندوق برغبة شراء أسهم ملكية شركة النصر، انتهى باتفاق الطرفين على توحيد الجهود وأن يكون ملف الاستحواذ ملفًا واحدًا يجمع الجميع تحت هدف واحد عنوانه (مصلحة النصر وخدمة الكيان فوق كل اعتبار)".
وأضاف: "انتصرت مصلحة النصر، واتحدت الجهود، لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها العمل المشترك من أجل مستقبل أكثر قوة وطموحًا".
- Getty/GOAL
رونالدو يطالب بتجديد عقد جواو فيليكس
على جانب آخر، وبالانتقال للحديث عن مصير اللاعبين الحاليين، فقد طالب كريستيانو رونالدو مسؤولي النادي بضرورة تجديد عقد المهاجم البرتغالي جواو فيليكس.
موقع "365Scores" أوضح أن فيليكس سينضم لمعسكر العالمي في البرتغال نهاية الأسبوع الجاري، على أن يعقد المسؤولون جلسة معه، لبحث تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين.
وأشار المصدر ذاته إلى انفتاح جواو على الاستمرار مع العالمي ومواصلة مشواره لمواسم مقبلة.
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