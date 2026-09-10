"منع إقالة سيموني إنزاجي".. الاتهام الأول ضد نواف التمياط بعد انضمامه لإدارة الهلال والرد جاء سريعًا!

وفي هذا السياق.. وجّه قطاع جماهيري كبير، اتهامات إلى الأسطورة نواف التمياط؛ بالوقوف ضد "إقالة" الإيطالي سيموني إنزاجي، من القيادة الفنية لعملاق الرياض الهلال.

وحسب هذه المزاعم، طالب التمياط بالإبقاء على إنزاجي كمدير فني للفريق الهلالي؛ وذلك بالتزامن مع مباشرة عمله قبل 8 أيام، ومن ثم إعلان انضمامه إلى مجلس إدارة النادي رسميًا اليوم.

وأشاد هذا القطاع الجماهيري بالتمياط، كلاعب أسطوري في تاريخ الهلال والمنتخب السعودي؛ مع التأكيد على أن ليس كل نجم كبير، يصلح كمدرب أو إداري.