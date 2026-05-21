أحمد فرهود

إلى كريم بنزيما "الغاضب من إنزاجي".. هل ما زلت تشعر بـ"الراحة" مع الهلال عكس الاتحاد!

أزمات بنزيما تتواصل داخل البيت الهلالي..

"أشعر بالراحة أكثر في الهلال"؛ هكذا كانت كلمات النجم الفرنسي كريم بنزيما الأولى، بعد انضمامه إلى عملاق الرياض في الميركاتو الشتوي الماضي.

هُنا أساسًا.. أراد بنزيما إيصال رسالة إلى ناديه السابق الاتحاد؛ حيث كان قد دخل في مشاكل مع مجلس الإدارة وعدد من زملائه اللاعبين، في الفترة الأخيرة قبل الرحيل.

لكن بعد 4 أشهر من ترك العميد الاتحادي، والانضمام إلى الزعيم الهلالي؛ يبدو أن الأمور لم تتحسن كثيرًا مع النجم الفرنسي البالغ من العمر 38 سنة، بل قد تزداد تعقيدًا.

نعم.. بنزيما يعيش أيامًا متوترة في الهلال؛ سواء من الناحية البدنية والفنية، أو حتى في علاقته مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي والجماهير.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، ملامح مُعاناة كريم بنزيما في الهلال؛ وذلك بعد تصريح "الراحة" الشهير، الذي أراد به كيد الاتحاد..

    توتر علاقة كريم بنزيما مع سيموني إنزاجي

    خرج المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، من قائمة عملاق الرياض الهلال؛ وذلك في مواجهة مستضيفه نادي الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    غياب بنزيما عن هذه المباراة الحاسمة، قيل إنه بسبب "الإصابة"؛ إلا أن هُناك كواليس مثيرة نشرتها "الرياضية" و"عكاظ" فيما بعد، وذلك على النحو التالي:

    * صحيفة الرياضية:

    ذكرت أن بنزيما لم يسافر مع بعثة الهلال، لمُساندة باقي زملائه في مباراة الفيحاء المصيرية، والاحتفال معهم بالتتويج بلقب الدوري؛ إذا حدث ذلك بالطبع.

    ويحتاج الهلال الفوز على الفيحاء، مع تعثُر النصر أمام ضمك بـ"التعادل أو الخسارة"؛ من أجل ضمان التتويج بلقب دوري روشن السعودي، بشكلٍ رسمي.

    * صحيفة عكاظ:

    أما صحيفة "عكاظ"، فذهبت إلى أبعد من ذلك بكثير؛ بتأكيدها على أن بنزيما غاضب بشدة، بعد أن قام المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي باستبعاده من مباراة الفيحاء.

    وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيما كان جاهزًا "طبيًا" للمشاركة؛ إلا أن إنزاجي رأى غير ذلك، حيث قرر ضم المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو بدلًا منه في القائمة.

    انقلاب الجماهير الهلالية ضد كريم بنزيما

    إذا عودنا إلى الوراء قليلًا، وتحديدًا نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ سنتأكد أن جماهير عملاق الرياض الهلال، قد انقلبت على النجم الفرنسي كريم بنزيما "حرفيًا".

    نعم.. 4 أشهر فقط كانت كفيلة بانقلاب الجماهير الهلالية على بنزيما، حيث قاموا بإطلاق صافرات الاستهجان ضده؛ وذلك أثناء مراسم تتويج فريقهم بلقب الكأس، بعد الفوز (2-1) على نادي الخلود في النهائي.

    هذه الصافرات؛ جاءت كاحتجاج على المستوى "المتواضع" الذي يقدّمه النجم الفرنسي، منذ الانضمام إلى الفريق الهلالي.

    ودائمًا ما تنتظر الجماهير الهلالية من نجومها الكثير؛ لذلك عندما يأتي لاعب بحجم بنزيما ولا يقدّم شيئًا، من الطبيعي أن يكون الغضب عليه كبيرًا.

    مستوى كريم بنزيما المتواضع مع الهلال

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن مستوى النجم الفرنسي كريم بنزيما "المتواضع"، مع عملاق الرياض الهلال.

    وأحيانًا ما تكون الأرقام "خادعة"؛ حيث أننا إذا نظرنا إلى مسيرة بنزيما مع الهلال، سنجد أنه سجل 9 أهداف وصنع 5 آخرين خلال 13 مباراة.

    إلا أن الحقيقة، هي أن أهداف بنزيما كانت في عدد مباريات قليل، مع غياب تأثيره في لقاءات القمة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تسجيل 3 أهداف ضد الأخدود، ومثلهم في شباك الخلود بمسابقة الدوري؛ بالإضافة إلى ثنائية في شباك نادي النجمة.

    * ثانيًا: غياب تأثيره في مواجهات الاتحاد والاتفاق دوريًا؛ إلى جانب الأهلي والخلود في المربع الذهبي ونهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وأمام السد القطري في النخبة الآسيوية.

    وهذا الأمر يؤكد أن المشكلة في بنزيما نفسه، وليس فارق النجوم حوله في الهلال والاتحاد؛ مثلما حاول أن يصدر للشارع السعودي، بعد انضمامه للزعيم مباشرة.

    إصابات كريم بنزيما المتكررة في نادي الهلال

    الجميع يعلم أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، عانى من عديد الإصابات في فترته الأخيرة مع عملاق جدة الاتحاد؛ حيث تم تحميل الطاقمين الطبي والبدني في النادي، المسؤولية كاملة.

    إلا أن الأمور لم تتحسن مع بنزيما داخل الهلال؛ حيث تواصلت إصابات النجم الفرنسي، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إصابة في العضلة الضامة.

    * ثانيًا: إصابة في إصبع القدم.

    * ثالثًا: آلام أسفل الظهر.

    بمعنى.. بنزيما تعرض لـ3 إصابات "مختلفة"، خلال 4 أشهر فقط مع الزعيم الهلالي؛ الأمر الذي يؤكد أن مشاكل هذا اللاعب، أكبر من كونه لاعبًا في الاتحاد أو أي نادٍ آخر.

    كلمة أخيرة.. مطالبات بـ"رحيل" كريم بنزيما

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن "مشاكل" النجم الفرنسي كريم بنزيما انتقلت معه إلى عملاق الرياض الهلال، الذي انضم إليه قادمًا من نادي الاتحاد.

    مشاكل بنزيما تنوعت حسب ما ذكرناه في السطور الماضية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مشاكل مع الجهاز الفني.

    * ثانيًا: علاقة متوترة مع الجماهير.

    * ثالثًا: أداء متذبذب بشكلٍ كبير.

    * رابعًا: إصابات متكررة لا تنتهي.

    لذا.. أول سؤال يجب طرحه على بنزيما الآن، بعد تكرار مشاكله في الاتحاد بقميص الهلال؛ هو: "هل لا زلت تشعر بـ(الراحة) في صفوف الهلال؟!".

    والحقيقة أن الكثير من الإعلاميين المُقربين من البيت الهلالي، مثل عبدالرحمن الجماز وغيره؛ بدأوا يطالبون بـ"الاستغناء" عن بنزيما في هذا الصيف، في انتظار رأي الإدارة الأخير.