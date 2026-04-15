رغم توريطه النادي في سيموني إنزاجي!.. مفاجأة منتظرة عن فهد بن نافل بعد انتقال ملكية الهلال إلى الوليد بن طلال

كما ذكرنا.. تولى فهد بن نافل رئاسة مجلس إدارة نادي الهلال؛ وذلك في الفترة من 2019 إلى 2025، عندما ترك المنصب لمصلحة الأمير نواف بن سعد.
وحقق فريق الهلال الأول لكرة القدم، 12 لقبًا رسميًا في عهد ابن نافل؛ على النحو التالي:
* الدوري السعودي للمحترفين: 4 مرات.
* كأس خادم الحرمين الشريفين: 3 مرات.
* كأس السوبر السعودي: 3 مرات.
* دوري أبطال آسيا: مرتان.
أيضًا.. تحصل الهلال على "وصافة" كأس العالم للأندية 2022؛ وذلك في عهد ابن نافل
لكن أكثر ما يُعاب على فترة هذا الرئيس؛ هو "فشله" في ملف التعاقد مع مدير رياضي أجنبي، إلى جانب توريط النادي في المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.
وتعاقد ابن نافل مع إنزاجي صيف 2025، قبل الرحيل عن منصبه؛ حيث كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن صعوبة "إقالته" الآن بعد تراجع النتائج، بسبب قيمة "الشرط الجزائي" الذي يصل إلى 181 مليون ريال سعودي.