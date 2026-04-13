Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro League
سيموني إنزاجي يحسمها رسميًا.. حقيقة نهاية مسيرته مع الهلال بعد النكسة الآسيوية ضد السد

انتقادات عنيفة يتعرض لها سيموني إنزاجي..

حسم المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، مستقبله مع عملاق الرياض الهلال؛ وذلك بعد الخروج الآسيوي المفاجئ، ضد نادي السد القطري.

الهلال ودع دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، من دور ثمن النهائي؛ بعد الخسارة أمام السد القطري بـ"ركلات الجزاء"، عقب التعادل الإيجابي (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي.

    سيموني إنزاجي يحسم مستقبله مع الهلال

    وفي هذا السياق.. نفى المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، إمكانية رحيله عن عملاق الرياض الهلال؛ وذلك بعد الخسارة أمام السد القطري، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    إنزاجي أكد أن الخسارة ضد السد، لن تؤثر على مستقبله مع الهلال؛ حيث يؤدي عمله مع نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بسعادة كبيرة للغاية.

    • إعلان

  • سيموني إنزاجي يشعر بـ"المرارة".. ولكن!

    واستكمالًا لتصريحاته.. اعترف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، بأنه يشعر بـ"مرارة كبيرة" للغاية؛ بعد توديع دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، من دور ثمن النهائي.

    ورغم ذلك.. أعلن إنزاجي استمراره في عمله بشكلٍ طبيعي؛ خاصة أن هُناك لقبين أخريين يُنافس عليهما الفريق الهلالي، فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي.

    وأضاف: "لا يزال أمامنا منافستين؛ هما دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين".



    سيموني إنزاجي يهاجم "التحكيم" في مباراة السد

    وأخيرًا.. شن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، هجومًا عنيفًا على "التحكيم"؛ وذلك خلال مباراة نادي السد القطري، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    واعتبر إنزاجي أن التحكيم في هذه القمة الآسيوية، لم يكن عادلًا على الإطلاق؛ قائلًا: "كلكم شاهدتم ماذا حدث ضد السد.. لا تعليق أكثر".

    مسيرة سيموني إنزاجي مع نادي الهلال

    المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي تولى تدريب عملاق الرياض الهلال، في مطلع يونيو من عام 2025؛ قادمًا من صفوف النادي المحلي الكبير إنتر.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ والتي قاد فيها الفريق الأول للتأهُل إلى دور ربع النهائي، قبل الخروج ضد فلومينينسي البرازيلي.

    ومن ثم.. انطلقت مسيرة المدير الفني الإيطالي "المحلية والقارية"، مع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ حيث يحتل "المركز الثاني" في دوري روشن السعودي للمحترفين حاليًا، مع التأهُل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    وجاءت الضربة الأكبر للزعيم الهلالي مع إنزاجي؛ بالخروج من دوري أبطال آسيا "النخبة" من ثمن النهائي، بشكلٍ رسمي.

    * أرقام الهلال تحت قيادة سيموني إنزاجي:

    - مباريات: 46.

    - فوز: 33.

    - تعادل: 11.

    - خسارة: 2.

    - أهداف مسجلة: 116.

    - أهداف مستقبلة: 48.

