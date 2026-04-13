سيموني إنزاجي يحسمها رسميًا.. حقيقة نهاية مسيرته مع الهلال بعد النكسة الآسيوية ضد السد

المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي تولى تدريب عملاق الرياض الهلال، في مطلع يونيو من عام 2025؛ قادمًا من صفوف النادي المحلي الكبير إنتر.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ والتي قاد فيها الفريق الأول للتأهُل إلى دور ربع النهائي، قبل الخروج ضد فلومينينسي البرازيلي.
ومن ثم.. انطلقت مسيرة المدير الفني الإيطالي "المحلية والقارية"، مع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ حيث يحتل "المركز الثاني" في دوري روشن السعودي للمحترفين حاليًا، مع التأهُل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وجاءت الضربة الأكبر للزعيم الهلالي مع إنزاجي؛ بالخروج من دوري أبطال آسيا "النخبة" من ثمن النهائي، بشكلٍ رسمي.
* أرقام الهلال تحت قيادة سيموني إنزاجي:
- مباريات: 46.
- فوز: 33.
- تعادل: 11.
- خسارة: 2.
- أهداف مسجلة: 116.
- أهداف مستقبلة: 48.