معلومة تقلب الموازين .. إنزاجي يرحب بيوفنتوس والنادي الإيطالي يستقر على موعد قدومه!

تطورات جديدة تظهر حول مستقبل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، وإمكانية عودته مرة أخرى لبلاده من أجل قيادة يوفنتوس بسبب التكهنات المستمرة حول مستقبل لوتشيانو سباليتي.

الصحفي سيموني إتيرنو، حل ضيفًا على برنامج "في المرمى" من أجل الحديث عن ما يفكر فيه يوفنتوس حاليًا بالنسبة لإنزاجي، وموقف مدرب الهلال من مغادرة الزعيم.



