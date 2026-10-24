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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

معلومة تقلب الموازين .. إنزاجي يرحب بيوفنتوس والنادي الإيطالي يستقر على موعد قدومه!

سيموني إنزاجي
يوفنتوس
انتقالات
الهلال
دوري روشن السعودي
الدوري الإيطالي
لوتشيانو سباليتي

الاسم المفضل لدى النادي الإيطالي لخلافة سباليتي

تطورات جديدة تظهر حول مستقبل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، وإمكانية عودته مرة أخرى لبلاده من أجل قيادة يوفنتوس بسبب التكهنات المستمرة حول مستقبل لوتشيانو سباليتي.

الصحفي سيموني إتيرنو، حل ضيفًا على برنامج "في المرمى" من أجل الحديث عن ما يفكر فيه يوفنتوس حاليًا بالنسبة لإنزاجي، وموقف مدرب الهلال من مغادرة الزعيم.

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  • التكهنات مستمرة حول سباليتي

    واستهل إتيرنو حديثه:"لا نعلم حتى الآن ما إذا إنزاجي سينتقل إلى يوفنتوس أم لا، ولكن ما نعرفه هو أن لوتشيانو سباليتي يعيش أوقاتًا صعبة حاليًا في الدوري الإيطالي، خاصة بعد الهزيمة التي تعرض لها أمام لاتسيو بثلاثية نظيفة".

    وأضاف:"الهزيمة جعلت الشكوك تظهر حول مصير يوفنتوس، بعد تراجعه بـ11 نقطة كاملة عن صدارة الدوري بـ3 تعادلات و4 خسائر، وتلك النتائج ليست التي يتوقعها يوفنتوس أبدًا".

    وتابع:"لو راجعنا الموسم الماضي سنجد أن الفريق فشل أيضًا في التأهل لدوري أبطال أوروبا، مما يضع الكثير من علامات الاستفهام على سباليتي".


  • cm grafica inzaghi al hilal 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato

    موقف إنزاجي

    وأما عن مدرب الهلال:"ما نعرفه هو أن إنزاجي هو المدرب المفضل لجوفاني كارنيفالي المدير العام ليوفنتوس، وندرك أن العقد الحالي لسباليتي ممتد حتى يونيو 2027، لذلك العودة الأرجح له قد تكون في الصيف".

    وأوضح:"منذ الصيف الماضي وحتى شهر أكتوبر الجاري، أظهرت العديد من الأندية اهتمامها بالتعاقد مع إنزاجي، مما يعني أن مدرب الهلال سيتم النظر في مستقبله بعد نهاية الموسم الحالي، وأعتقد أنه سيكون منفتحًا على فكرة العودة إلى أوروبا".

    وأكد:"يوفنتوس سيرحب بالتعاقد معه لأن إنزاجي لديه الكثير من الخبرة والموارد والطموح من أجل تولي هذه المهمة والنجاح فيها".

  • معلومة غير معروفة

    وخلال حديثه قال إتيرنو إن هناك معلومة ربما تكون غائبة عن أغلبية المتابعين، وهي أن إنزاجي لديه علاقات جيدة في يوفنتوس، خاصة وأن شقيقه فيليبو سبق أن عمل مع النادي، كما أن مدرب الهلال نفسه كان مشجعًا ليوفنتوس.

    واستكمل:"أؤمن بأنه سيتحلى بالاحترافية مع الهلال حتى نهاية الموسم، في الوقت الحالي لا توجد اتصالات رسمية مع يوفنتوس، وما نعرفه هو أنه لو لم يتمكن سباليتي من التأهل لدوري أبطال أوروبا بنهاية الموسم، سيرحل عن الفريق وسيكون إنزاجي هو الشخص المناسب".


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  • Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تفاصيل جديدة تظهر

    وفي هذا السياق، تحدث الإعلامي حسين ياسين عن مستقبل إنزاجي، قائلًا إن المدرب الإيطالي تلقى عرضًا رسميًا من يوفنتوس قبل توقيعه مع الهلال في صيف عام 2025.

    وأكد أن العرض كان يتضمن حصوله على راتب أعلى من الذي كان يتقاضاه مع إنتر، مما دفع إدارة الهلال لتسريع عملية التعاقد معه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أنهى النادي السعودي كل شيء باستثناء التوقيع الرسمي.

    وأما صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقد أكدت أن إدارة يوفنتوس مهتمة مرة أخرى بالتعاقد مع إنزاجي، ولكن هذه الصفقة ستتم على الأرجح في الصيف المقبل.

    وحصل موقع "كووورة" على معلومات خاصة تؤكد أن إنزاجي لم يدخل في أي مفاوضات مع يوفنتوس، حيث يفضل الإيطالي التركيز حاليًا على أهدافه مع الهلال.

    وقال المصدر:"إنزاجي لديه عقد مع الهلال حتى نهاية الموسم الجاري، والنادي لم يحسم حتى الآن موقفه من تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2027، والعنصر الرئيسي الذي سيحدد مستقبله هو تحقيق ثنائية دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري روشن".

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