معلومة تقلب الموازين .. إنزاجي يرحب بيوفنتوس والنادي الإيطالي يستقر على موعد قدومه!

وفي هذا السياق، تحدث الإعلامي حسين ياسين عن مستقبل إنزاجي، قائلًا إن المدرب الإيطالي تلقى عرضًا رسميًا من يوفنتوس قبل توقيعه مع الهلال في صيف عام 2025.
وأكد أن العرض كان يتضمن حصوله على راتب أعلى من الذي كان يتقاضاه مع إنتر، مما دفع إدارة الهلال لتسريع عملية التعاقد معه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أنهى النادي السعودي كل شيء باستثناء التوقيع الرسمي.
وأما صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقد أكدت أن إدارة يوفنتوس مهتمة مرة أخرى بالتعاقد مع إنزاجي، ولكن هذه الصفقة ستتم على الأرجح في الصيف المقبل.
وحصل موقع "كووورة" على معلومات خاصة تؤكد أن إنزاجي لم يدخل في أي مفاوضات مع يوفنتوس، حيث يفضل الإيطالي التركيز حاليًا على أهدافه مع الهلال.
وقال المصدر:"إنزاجي لديه عقد مع الهلال حتى نهاية الموسم الجاري، والنادي لم يحسم حتى الآن موقفه من تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2027، والعنصر الرئيسي الذي سيحدد مستقبله هو تحقيق ثنائية دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري روشن".