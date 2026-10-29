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grafica cm inzaghiGetty Images
Gianluca Minchiotti و علي سمير
ترجمه

ديشان ومدرب النصر السابق .. طريقان أمام يوفنتوس لاستبدال سباليتي وأحدهما يمهد لقدوم سيموني إنزاجي!

يوفنتوس
سيموني إنزاجي
انتقالات
لوتشيانو سباليتي
أنتونيو كونتي
ستيفانو بيولي
باولو سوسا
الهلال
الدوري الإيطالي

مواجهة نابولي قد تقول الكلمة الأخيرة في مستقبل سباليتي

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نابولي

نابولي

بعد الهزيمة الثالثة في تسع مباريات بالدوري الإيطالي، بات موقف لوتشيانو سباليتي يبدو محفوفًا بالمخاطر بشكل متزايد مع يوفنتوس.

الفريق أصبح لديه الآن 14 نقطة، ويقبع على بُعد 11 نقطة عن الصدارة وست نقاط عن المركز الرابع، وهو المركز الذي يضمن مقعدًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في ملعب ماراسي، بدا يوفنتوس تائهًا تمامًا وهو يخسر 2-0 أمام جنوى: ذهنيًا وفنيًا وتكتيكيًا. وكان الأمر نفسه قد حدث قبل عشرة أيام في الهزيمة على أرضه 3-0 أمام لاتسيو.

وبعد المباراة، قدّم سباليتي تقييمًا لاذعًا لفريقه: «كان هناك القليل من كل شيء فيها. علينا أن نرى ما إذا كان هؤلاء اللاعبون يملكون كل ذلك في داخلهم الآن».

وفي وقت مبكر من الموسم، كان المدرب القادم من تشرتالدو قاسيًا على نفسه بالقدر نفسه: «أنا أراهن على فرصة إنهاء مسيرتي بشكل جيد في هذا الأمر. أنا على مشارف السبعين».

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  • Genoa CFC v Juventus FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    المفاوضات بشأن سباليتي مستمرة

    الساعات والأيام القليلة المقبلة في يوفنتوس قد تحدد مستقبل سباليتي. فقد اختاره الملاك وجددوا عقده، في حين ورثت الإدارة الحالية هذا القرار، وكلاهما الآن يدرس ما يجب فعله.

    وبعد سنوات من تغيير المدربين، من ماوريتسيو ساري إلى أندريا بيرلو وماسيميليانو أليجري وتياجو موتا وإيجور تودور وأخيرًا سباليتي، يبقى العنصر المفقود هو "الاستمرارية".

    أموال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى يوفنتوس. وإذا تدهور الوضع في المباريات المقبلة، فقد يغيّر النادي مدربه مرة أخرى خلال الموسم.

    ومباراة الأحد على أرضه أمام نابولي قد تحسم بالفعل مصير سباليتي. وتليها مباراتان أمام ألكمار وفيورنتينا قبل التوقف.

  • didier deschamps frankreich kadergetty

    كونتي أو ديشان

    وفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" فلو تمت إقالة سباليتي، فسيكون أمام يوفنتوس خياران: تعيين مدرب بارز على الفور لبدء حقبة جديدة، أو جلب مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.

    أنطونيو كونتي وديدييه ديشان مرشحان للخيار الأول. كونتي يضمن النتائج، لكنه يأتي بتكلفة عالية ويضع مطالب كبيرة في سوق الانتقالات، ولم يسامحه الملاك بالكامل بعد على انقلابه في عام 2014.

    وأما مسألة ما إذا كان كونتي سيقبل تدريب يوفنتوس في مثل هذا الوضع المتدني فهذا أمر آخر: ففي عام 2025، اختار تجديد عقده مع نابولي ورفض يوفنتوس.

    وعلى الجانب الآخر هناك ديشان أيضًا، مدرب معتاد على الفوز وتربطه علاقات قوية بيوفنتوس وتورينو، لكنه لم يدرب أي نادٍ منذ عام 2012 (مارسيليا).

  • Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images

    مدرب مؤقت في انتظار إنزاجي

    ستيفانو بيولي وباولو سوزا هما أبرز المرشحين لمهمة المدرب المؤقت. وقد حقق كلاهما النجاح كلاعبَين مع يوفنتوس.

    بيولي يأتي بعد فترة غير سعيدة مع فيورنتينا، ويرغب مدرب النصر السابق في إحياء مسيرته من جديد، بينما يبحث سوزا عن فرصة أخرى في أوروبا بعد فترته مع شباب الأهلي في الإمارات .

    وسيكون التعيين المؤقت مرتبطًا بقرار محدد جرى التخطيط له بالفعل للموسم المقبل.

    وأما المدرب الذي يحلم به جوفاني كارنيفالي فهو سيموني إنزاجي، المدير الفني السابق للاتسيو وإنتر، المرتبط بعقد مع الهلال في السعودية حتى يونيو 2027.

    وفي حالة استقرار إدارة يوفنتوس على خيار المدرب المؤقت، سينتظر النادي حتى الصيف القادم للتفاوض بشكل جدي على قدوم إنزاجي.

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