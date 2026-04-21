Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro League
إنزاجي يرفض المنطق ضد الفيحاء .. موجة غضب جديدة ضد مدرب الهلال بسبب نونيز وماركوس ليوناردو!

الهجوم مستمر على المدرب الإيطالي

مرة أخرى يتعرض سيموني إنزاجي مدرب الهلال لانتقادات حادة، عقب انتصار الزعيم بهدفين مقابل هدف على الفيحاء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، تواصلًا للجدل المُثار حول الإيطالي.

الهلال استغل فترة التوقف بدوري روشن السعودي بسبب مشاركات الفرق الآسيوية، ولعب مواجهة ودية أمام الفيحاء، استعدادًا لمباراتي الخلود في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 23 أبريل الجاري، وضمك في يوم 28 من نفس الشهر.

  • ماذا حدث؟

    الهلال نجح في الفوز على الفيحاء بنتيجة 2/1، حيث جاءت الثنائية عن طريق رأسية لسايمون بوابري وناصر الدوسري من ركلة جزاء حصل عليها الزعيم.

    وعلى الجانب الآخر جاء هدف الفيحاء الوحيد عن طريق زياد الصحفي، ومن جانبه خرج الإعلامي ناصر الجديع للتعليق على ما حدث خلال هذه المباراة.



  • ماذا قال الجديع؟

    الناقد الرياضي المعروف قال عبر حسابه على منصة "إكس":"ودية الهلال أمام الفيحاء : خروج بابلو ماري ودخول داروين نونيز "كلاهما انتهى موسمه" خروج ماتيو بوتاييه ودخول محمد الربيعي، والمهاجم المفترض إنه حاليًا مهاجمك الأساسي، كما أن ماركوس ليوناردو لم يشارك".

    وأما عن المصابين، وسط الهجوم على الجهاز الطبي للهلال:"كوليبالي يسافر إسبانيا لعرض إصابته في العضلة الخلفية، آلام أسفل الظهر تعيد بنزيما إلى عيادة النادي، آلام الركبة تغيب سالم، مالكوم يواصل العلاج، و مراد هوساوي ينضم لقائمة المصابين، هذا المُر .. سيمُر!".



    الهجوم مستمر على إنزاجي

    المدرب الإيطالي يمر بفترة صعبة منذ قدومه للهلال، وذلك بسبب نتائجه المتخبطة في دوري روشن السعودي في الفترة الأخيرة، والتي منحت النصر لأفضلية الحفاظ على الصدارة، بالإضافة للخروج من ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الخسارة من السد القطري.

    الزعيم لا يوجد أمامه حاليًا سوى القتال من أجل الفوز بالدوري السعودي، ومحاولة اقتناص لقب كأس الملك من أمام الخلود، ولكن قرارات إنزاجي الأخيرة تثير الشكوك حوله، خاصة أسلوب لعبه وإدارته للتشكيل.

    الجديع طرح بعض النقاط المنطقية في مواجهة الفيحاء، أهمها الاعتماد على بابلو ماري وداروين نونيز رغم استبعادهما من القائمة المحلية للفريق وانتهاء موسمهما بعد الخروج الآسيوي، وعدم الدفع بماركوس ليوناردو رغم أنه المهاجم الأساسي للزعيم حاليًا في ظل الإصابات.


    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 20 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 28 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي، ليحتل وصافة الترتيب، مبتعدًا بفارق ثماني نقاط عن النصر "المتصدر".

    وودع الهلال منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة "مبكرًا"، بعد خسارته أمام السد القطري بركلات الترجيح، بعد مواجهة مثيرة شهدت التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

    ورغم ذلك، إلا أن الهلال يملك فرصة الصعود على منصات التتويج، قبل ختام الموسم، بعد تأهله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع الخلود الذي أطاح بالاتحاد، حامل اللقب.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

