حُلو سيموني إنزاجي أمام الخليج لم يكتمل لكنه ليس المُذنب الوحيد .. وسلطان مندش يعيد ذكرى الاتحاد السيئة

يبدو أنه أصبح مكتوبًا على جمهور الهلال أن يعيش على أعصابه في غالبية المباريات، فلم يعد هناك فوزًا سهلًا له .. هذا هو حاله في الموسم الجاري، ومواجهة الخليج لم تشذ عن ذلك!

الزعيم حقق اليوم الثلاثاء، الفوز أمام الخليج بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن مؤجلات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الخليج الذي قدم مباراة بمستوى أكثر من رائع، تقدم أولًا في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بفضل جوشوا كينج بعد متابعة لعرضية من ركلة ركنية.

لكن كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي عادل للمباراة بفضل ضربة ركنية أيضًا، حيث حول سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش عرضية من روبن نيفيش إلى هدف في الدقيقة 34.

فيما استغل "نجم المباراة" سلطان مندش خطأ دفاعي قاتل، ليحرز هدف الفوز للأزرق في الدقيقة 79، خاطفًا ثلاث نقاط غالية.

بهذا الفوز رفع الهلال رصيده للنقطة 77 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن، متأخرًا بنقطتين فقط عن النصر "المتصدر"، فيما تجمد رصيد الخليج عند 37 نقطة في المركز الـ11.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الهلال والخليج، دعونا نستطرد في السطور التالية..