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Kader Meite Simone Inzaghi Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

ذكاء إنزاجي يهزم الخليج: عندما عوض القدر الهلال عن صفقة نيمار الفاشلة.. و"هل هذا بديل خوليان ألفاريز؟!"

فقرات ومقالات
الهلال
سيموني إنزاجي
كريسينسيو سامرفيل
نيمار
خوليان ألفاريز
أتلتيكو مدريد
الخليج ضد الهلال
الخليج
دوري روشن السعودي

قطار الهلال يواصل دهس الجميع..

احذر من استيقاظ الأسد من سُباته؛ هكذا يجب أن يُفكر الجميع بخصوص عملاق الرياض الهلال، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

نعم.. الهلال الذي عانى بشدة في الموسمين الأخيرين؛ ها هو يعود بقوة في بداية الموسم الحالي، مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

عودة الزعيم القوية ليست في الفوز، وإنما في الجمع بين "النتائج الكبيرة والأداء الرائع"؛ وآخرها ضد نادي الخليج، مساء اليوم الجمعة.

الهلال فاز (5-1) ضد نادي الخليج؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

خماسية الهلال في الشباك الخلجاوية؛ جاءت عن طريق "محمد قادر ميتي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، تيو هيرنانديز، كريسينسيو سامرفيل وسلطان مندش"، في الدقائق 15 و29 و40 و43 و45+2 تواليًا.

أما هدف فريق الخليج الأول لكرة القدم "الوحيد"، في مواجهته ضد الزعيم؛ فسجله اللاعب صالح العمري، في الدقيقة 38.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الهلال الكبير على الهلال..

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  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    محمد قادر ميتي.. هل هذا من سيعوض خوليان ألفاريز؟

    قبل أيام قليلة للغاية.. فجّر الصحفي الرياضي رودي جاليتي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بإعلانه رغبة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في التعاقد مع محمد قادر ميتي، مهاجم عملاق الرياض الهلال.

    والأسباب التي قد تكون وراء اهتمام أتلتيكو، بالتعاقد مع ميتي من الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي "2026"؛ هي:

    * أولًا: النقص الشديد في هجوم أتلتيكو.

    * ثانيًا: أزمة المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز؛ الذي يريد الانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة.

    * ثالثًا: قيمة الصفقة المقبولة؛ بالمقارنة مع أسماء تنشط في الملاعب الأوروبية.

    ورغم أن هذا الخبر غير مؤكد بالطبع؛ إلا أن ميتي جاءته الفرصة للظهور مع الهلال بعده مباشرة، وتحديدًا في مواجهة نادي الخليج.

    نعم.. المهاجم الفرنسي الشاب عوض غياب مواطنه المخضرم كريم بنزيما، في مباراة الهلال والخليج مساء اليوم الجمعة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    واستغل قادر ميتي الفرصة؛ وذلك بتسجيل هدف الزعيم الهلالي الأول، في الدقيقة 15.

    لكن الحقيقة أنه بخلاف هذا الهدف؛ لم يُشارك ميتي كثيرًا في لعب الهلال، ولم يقدّم لمحات فنية أو مساهمات هجومية كبيرة.

    لذا.. فإن ميتي من المستحيل أن يعوض ألفاريز مثلًا، في صفوف فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم؛ إذا صح خبر جاليتي الذي تحدث عنه، في الساعات القليلة الماضية.

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  • Simone Inzaghi Al HilalGOAL

    سيموني إنزاجي.. إشادة مستحقة لمدرب الهلال "الذكي"!

    بعيدًا عن قصة المهاجم الفرنسي محمد قادر ميتي ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ فإننا يجب أن نُشيد كثيرًا بالإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال.

    نعم عزيزي القارئ؛ إنزاجي تعرض للهجوم كثيرًا بسبب سوء أداء الهلال، منذ تولى قيادة الفريق الأول صيف 2024.

    وبالتالي.. عندما يتألق الزعيم الهلالي معه، مثلما حدث ضد نادي الخليج مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ فلابد أن يتحصل على الإشادة التي يستحقها، بالفعل.

    لكن قد يتساءل البعض؛ قائلًا: "ماذا فعل إنزاجي ضد الخليج؟!"، حيث تتلخص الإجابة في الآتي:

    * أولًا: اللعب بذكاء كبير في ظل الرطوبة المرتفعة؛ حيث قسم المباراة على أجزاء، وأعطى تعليماته بتوزيع المجهود.

    * ثانيًا: إعطاء الحرية إلى النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش؛ لتغطية المنطقة أسفل المهاجم بالكامل، سواء في اليمين أو اليسار.

    وإذا ركزنا على النقطة الأولى؛ سنجد أن الهلال كان يضغط في بعض دقائق المباراة ويترك الكرة للخصم في أحيانٍ أخرى، وخاصة في الشوط الثاني بعد ضمان النتيجة.

    أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية؛ فإننا نستطيع القول إن تحركات سافيتش ساهمت في زيادة عددية على الطرفين، كما سحبت المدافعين لتفرغة العمق، أمام تمريرات وتوغلات الزملاء.

  • Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ميلينكوفيتش سافيتش.. العنصر الأهم في منظومة الهلال

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتطرق الآن للحديث عن النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بشكلٍ أكبر.

    سافيتيش عزيزي القارئ؛ كان أحد أهم العناصر في تتويج عملاق الرياض الهلال بـ"الثلاثية المحلية"، موسم 2023-2024.

    إلا أن النجم الصربي بدأ مستواه يتراجع تدريجيًا؛ وهو ما أثر بشكلٍ واضح على منظومة لعب الهلال، في الموسمين الأخيرين.

    حتى أن أول مباراتين للزعيم الهلالي، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ كان استكمالًا لمستوى سافيتش المتراجع، في الفترة الماضية.

    ويبدو أن سافيتش بدأ يعيد حساباته مع نفسه؛ حيث شاهدنا أفضل نسخة منه في مباريات الهلال الأخيرة، وهو ما ساهم في الآتي:

    * أولًا: تحسُن المنظومة الهجومية للهلال.

    * ثانيًا: المساهمة في كثير من الأهداف "تسجيل وصناعة".

    * ثالثًا: تخفيف الضغوطات على زملائه في خط وسط الهلال.

    أي أن الزعيم الهلالي عاد إلى عهده القديم، بالجمع بين الفوز ومتعة الأداء؛ وذلك بمجرد أن تحسن أداء سافيتش، وأصبح يقدّم أفضل المستويات في المباريات.

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    كريسينسيو سامرفيل.. كأن القدر يعوض الهلال عن نيمار!

    أيضًا.. لابد من الحديث عن النجم الهولندي كريسينسيو سامرفيل، المنضم إلى عملاق الرياض الهلال صيف العام الحالي؛ قادمًا من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.

    سامرفيل الذي يعتبر الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور "قدوته"؛ أصبح وكأنه تعويض القدر للهلال، على فشل صفقة الأخير.

    نعم.. الهلال تعاقد مع نيمار صيف 2023، قادمًا من العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان؛ إلا أنه لم يستفد من الصفقة أبدًا، بسبب إصابة الساحر البرازيلي بـ"قطع في الرباط الصليبي والغضروف".

    وظلت معاناة نيمار البدنية مستمرة، حتى بعد عودته من "الصليبي"؛ ليرحل بشكلٍ رسمي عن الفريق الأول لكرة القدم، في يناير 2025.

    وبعد عام ونصف من رحيل نيمار؛ ها هو الهلال يتعاقد مع سامرفيل الذي يقدّم جزءًا قليلًا من سحر النجم البرازيلي، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مهارات فردية مبهرة في "1 ضد 1".

    * ثانيًا: دخول رائع من الطرف إلى العمق.

    * ثالثًا: قدرة كبيرة على صناعة الفرص.

    لكن.. يبقى على سامرفيل فقط، أن يُحسن من حاسته التهديفية؛ حيث سجل هدفه الأول بقميص الهلال ضد نادي الخليج، ولكنه أهدر الكثير جدًا.

  • Al Ahli SFC v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جوزيه جوميز.. تاريخ من "الفضائح" في مواجهات الهلال

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا دون الحديث عن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الخليج؛ وذلك بعد الخسارة الكبيرة (1-5) ضد عملاق الرياض الهلال، مساء اليوم الجمعة.

    جوميز منذ العودة إلى الملاعب السعودية صيف 2024، من بوابة نادي الفتح ثم الخليج، أثبت أنه لا يستطيع التعامل مع مباريات الهلال أبدًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 6.

    * فوز: 0.

    * تعادل: 0.

    * خسارة: 6.

    * أهداف مسجلة: 6.

    * أهداف مستقبلة: 25.

    ومن بين هذه الهزائم؛ السقوط المدوي (0-9) مع الفتح موسم 2024-2025، ثم خماسية الليلة بقميص فريق الخليج الأول لكرة القدم.

    وسبب هذه الهزائم، هو فشل جوميز في التعامل مع مباريات الهلال - كما ذكرنا -؛ وذلك بالاعتماد على طريقة الضغط المتقدم، وكذلك المساحات خلف الظهيرين.

    ويجب على جوميز أن يعرف أن هُناك فوارق فنية كبيرة، بين الأندية التي يدربها والهلال؛ لذا فإن اللعب ببعض الأساليب دون غيرها، قد تضره لا تفيده.

    ويعتبر إنجاز جوزيه جوميز الوحيد ضد الهلال؛ هو الفوز في نهائي كأس السوبر السعودي 2016-2017، والتتويج باللقب مع عملاق جدة الأهلي وقتها.