ذكاء إنزاجي يهزم الخليج: عندما عوض القدر الهلال عن صفقة نيمار الفاشلة.. و"هل هذا بديل خوليان ألفاريز؟!"

احذر من استيقاظ الأسد من سُباته؛ هكذا يجب أن يُفكر الجميع بخصوص عملاق الرياض الهلال، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

نعم.. الهلال الذي عانى بشدة في الموسمين الأخيرين؛ ها هو يعود بقوة في بداية الموسم الحالي، مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

عودة الزعيم القوية ليست في الفوز، وإنما في الجمع بين "النتائج الكبيرة والأداء الرائع"؛ وآخرها ضد نادي الخليج، مساء اليوم الجمعة.

الهلال فاز (5-1) ضد نادي الخليج؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

خماسية الهلال في الشباك الخلجاوية؛ جاءت عن طريق "محمد قادر ميتي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، تيو هيرنانديز، كريسينسيو سامرفيل وسلطان مندش"، في الدقائق 15 و29 و40 و43 و45+2 تواليًا.

أما هدف فريق الخليج الأول لكرة القدم "الوحيد"، في مواجهته ضد الزعيم؛ فسجله اللاعب صالح العمري، في الدقيقة 38.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الهلال الكبير على الهلال..