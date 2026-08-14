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Simone Inzaghi Karim BenzemaGetty
محمود خالد

"كنا نمزح": إنزاجي يكشف حواره مع بنزيما .. سر غياب تيو ومصير مالكوم بعد تألقه أمام الفيصلي!

سيموني إنزاجي
كريم بنزيما
الهلال
الفيصلي
دوري روشن السعودي

فوز دراماتيكي للهلال على الفيصلي..

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن الكثير من المحاور التي شهدتها مباراة الفيصلي، ما بين تراجع الزعيم في الشوط الثاني، وكواليس الحوار الذي دار بينه وبين المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وكذلك استبعاد الظهير الأيسر تيو هيرنانديز، الذي أثار الكثير من الجدل، والتنبؤات بشأن اقترابه من الرحيل.

الهلال أحبط انتفاضة عنابي سدير في الشوط الثاني، وخرج برباعية - منها 3 ركلات جزاء - عن طريق كريم بنزيما وروبن نيفيش (هدفين)، وكذلك هدف مالكوم "الثاني" في الدقائق 19 و26 و28 و82، فيما حاول الفيصلي الاقتراب، بثنائية أليكسندر ميندي وثيو بونجوندا، في الدقيقتين 59 و64.

وواصل الهلال سطوته التاريخية على الفيصلي، حيث لم يتعرض أمامه لأي هزيمة، رغم الجدل الذي صاحب عودة الضيف في الشوط الثاني، مقابل تراجع الزعيم، إلا أنه نجح في النهاية، في اقتناص نقاط المباراة الثلاث.

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  • Benzema Al Hilal SFCGetty Images

    ماذا دار بين بنزيما وإنزاجي؟

    وقال إنزاجي، خلال ظهوره في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن ما دار بينه وبين كريم بنزيما، بعد صافرة النهاية، كان حديثًا عن مجريات اللقاء، تضمن مزاحًا، مضيفًا أن شغل بنزيما الشاغل، بأن يمارس أدواره الهجومية.

    وتمكن كريم بنزيما من تسجيل أول أهداف الهلال في الموسم الجديد "2026-2027"، بعدما وقع على هدف السبق أمام الفيصلي من ركلة جزاء.

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  • Theo HernandezGetty Images

    سر غياب تيو وهل يرحل مالكوم؟

    وفي سياق متصل، كشف إنزاجي عن سبب غياب الظهير الفرنسي تيو هيرنانديز، في ظل الأحاديث المتداولة حول رغبته في مغادرة قلعة الزعيم، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

    وأوضح مدرب الهلال، أن هيرنانديز وصل المجموعة متأخرًا، ولم ينل تدريبات كافية، إلا أنه سيعود قريبًا مع الفريق.

    وكان تيو هيرنانديز قد شارك مع منتخب فرنسا، في نهائيات كأس العالم 2026، حيث وصل "الديوك" إلى مباراة الميدالية البرونزية، قبل أن يكتفوا بالمركز الرابع، بعد خسارة دراماتيكية أمام إنجلترا، بأربعة أهداف مقابل ستة.

    من ناحية أخرى، أشاد إنزاجي بالمستوى الذي قدمه مالكوم أوليفيرا، في اللقاء، والذي سجل الهدف الثاني، وكان الوحيد الذي سجل للهلال من لعبة مفتوحة، أمام الفيصلي، في حين تم تسجيل ثلاثية من علامة الجزاء.

    وقال إنزاجي إن مالكوم قدم أداءً متميزًا وعليه أن يواصل مستواه، فيما رفض التحدث بشأن فترة الانتقالات، لأن هذا من شأن الإدارة الرياضية.

  • ماذا حدث في الشوط الثاني؟


    وتطرق إنزاجي للحديث بشأن التراجع الملحوظ الذي صاحب أداء الهلال، خلال الشوط الثاني، بعدما سجل الفيصلي هدفين، وكانوا قريبين من التعادل، بفرصة انفراد تألق الحارس ياسين بونو في التصدي لها.

    واعترف إنزاجي بأن الهلال لعب شوطًا أول رائعًا، بينما حدث نقص في العطاء لبعض اللاعبين في الـ45 دقيقة الثانية، وكان بإمكانه التحسن، مضيفًا أن الأداء شابه هبوط، وهذا الأمر عانى منه الجهاز الفني، إلا أن الهدف دائمًا هو إسعاد الجماهير.

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  • Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images

    جدل حول استمرار إنزاجي .. لماذا قرروا بقاءه؟

    الهلال دخل الموسم بإدارة رياضية جديدة، مع الإسكتلندي ريتشارد هيوز، فضلًا عن "غربلة" في صفوف الفريق، بين ضم صفقات جديدة، ورحيل آخرين، في فترة الميركاتو الصيفي، إلا أن القول الفصل في مصير إنزاجي كان "البقاء".

    وفي هذا السياق، كشف الإعلامي عبد الرحمن الجماز، عن دور أسطورة نادي الهلال، نواف التمياط، في بقاء سيموني إنزاجي مع الفريق.

    وقال الجماز، خلال ظهوره عبر برنامج "في 90"، إن نواف التمياط موجود ضمن فريق الإدارة الرياضية بنادي الهلال، وبدأ العمل فعليًا، إلا أنه لم يتم الإعلان عن الأمر بشكل رسمي حتى اللحظة، ولا يعرف السبب وراء ذلك.

    وأوضح الجماز أن ريتشارد هيوز يضم فريق عمل كبير، من ستة أشخاص، ونواف التمياط معه في العمل، مضيفًا أن التمياط له رأي مرجح في بقاء إنزاجي.

    ما السبب في ذلك؟، سؤال رد عليه الجماز بإيضاح وجهة نظر هيوز في استمرار سيموني إنزاجي، والذي يعود إلى "الشرط الجزائي الكبير" في عقده، والذي يمكن الاستفادة منه في استقطاب صفقات جديدة، بدلًا من دفع مبلغ كبير مقابل رحيله.

    وعنه، تحدث الإعلامي عبد العزيز الغيامة، مؤكدًا أن هناك ثلاثة أشخاص في الهلال أبدوا قرارهم بشأن مصير إنزاجي؛ حيث يؤيد أحدهم رحيله، بينما أصرّ هيوز على بقائه، وأيد نواف التمياط استمراره أيضًا.

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