"كنا نمزح": إنزاجي يكشف حواره مع بنزيما .. سر غياب تيو ومصير مالكوم بعد تألقه أمام الفيصلي!

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن الكثير من المحاور التي شهدتها مباراة الفيصلي، ما بين تراجع الزعيم في الشوط الثاني، وكواليس الحوار الذي دار بينه وبين المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وكذلك استبعاد الظهير الأيسر تيو هيرنانديز، الذي أثار الكثير من الجدل، والتنبؤات بشأن اقترابه من الرحيل.

الهلال أحبط انتفاضة عنابي سدير في الشوط الثاني، وخرج برباعية - منها 3 ركلات جزاء - عن طريق كريم بنزيما وروبن نيفيش (هدفين)، وكذلك هدف مالكوم "الثاني" في الدقائق 19 و26 و28 و82، فيما حاول الفيصلي الاقتراب، بثنائية أليكسندر ميندي وثيو بونجوندا، في الدقيقتين 59 و64.

وواصل الهلال سطوته التاريخية على الفيصلي، حيث لم يتعرض أمامه لأي هزيمة، رغم الجدل الذي صاحب عودة الضيف في الشوط الثاني، مقابل تراجع الزعيم، إلا أنه نجح في النهاية، في اقتناص نقاط المباراة الثلاث.